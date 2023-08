Juanmi García retrata los rostros más singulares de la cultura granadina

Tuvieron que convencer a Juanmi Fernández (Granada 1961) para que se atreviese a exponer en la Casa de Cerdá y Rico en Cabra de Santo Cristo su colección de retratos. La idea partió del pintor y profesor de la Universidad de Granada Juan Antonio Díaz hace como un año y medio, pero en impulso definitivo llegó a través de Paco Fernández, su maestro y amigo. Fue precisamente su fallecimiento lo que terminó de convencerlo para completar la serie de imágenes de personas vinculadas al mundo de la cultura granadina que desde principio de verano hasta finales de este mes puede verse en el espacio expositivo del municipio jienense.

Homenaje

En total la muestra, titulada El hilo de Ariadna, está compuesta por 43 retratos en blanco y negro, una herencia directa de su admirado instructor, cuyo espíritu está presente en cada una de las imágenes. "Esta exposición trata de recoger la experiencia que yo tuve con Paco Fernández. Es un giño a su trabajo", cuenta sobre el legado de un artista conocido por su maestría a la hora de fotografiar a personas. Incluso ha recogido el testigo en cuanto a las personalidades retratadas. "Son personajes similares a los que él había ido retratando todo este tiempo en Granada. Por eso he escogido también figuras de la cultura, ese mundo que a Paco le atraía tanto y por el que se movía, entre otras cosas porque durante este tiempo he podido relacionarme también con ellos".

El fotógrafo granadino ha añadido un matiz personal a esta galería, el de la gestión cultural. Aún tiene pendiente dos retratos, uno de ellos tendrá como protagonista a Ángeles Mora y otro a alguien del mundo de ese ámbito. "Ahí sí me he salido un poco del camino de las exposiciones de Paco: él cogía gente más consagrada. Yo he retratado a esa misma gente junto a gestores culturales que no aparecen nunca en ninguna exposición y tienen un papel fundamental en la cultura de Granada. Ellos, silenciosamente, hacen una labor imprescindible".

Aunque se ha movido en el mundo que le gustaba retratar a Fernández, cada uno de los protagonistas de las imágenes de la colección narra un recorrido personal de Juanmi García. "Todas las figuras que aparecen me han marcado de alguna forma: bien personalmente porque me han aportado valores, bien artísticamente porque las considero artistas de referencia". A algunas las conoció siendo un niño y luego han tenido un recorrido como músicos, escritores... "A otros los he ido conociendo más tarde y a otros llegué a través del grupo de fotografía de Paco Fernández", comenta sobre una lista en la que hay nombre como el de Juan Vida, Antonio Carvajal, Francisco J. Sánchez Montalbán, Marga Blanco, Juan Peregrina, Elvira Lindo, Juan de Dios Salas, Manolete, Conny Resch, Ramón Maschio, Marite Martín Vivaldi junto a su gato Miss Fly o María José Sánchez Carrascosa junto a su perra Dama.

Graduado en fotografía por la Escuela de Artes y Oficios de Granada, trabajó para diversas editoriales hasta que se consagró en el grupo de fotografía de Paco Fernández. "Me siento más cómodo cuando estoy fotografiando en la calle y me daba un poco de vértigo el retrato porque te enfrentas a un ámbito en el que cada persona tiene que decir algo, y algo distinto. Intentar hacerlo con esa referencia al maestro es más difícil, aunque él me animaba mucho. Al final entre Juan Antonio Díaz y él me salvaron los miedos", cuenta sobre esta muestra, que está previsto que viaje después al centro de arte contemporáneo de Torreblascopedro (Jaén) pueblo natal de Fernández.