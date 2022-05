Julia Navarro: "Es una novela en la que reflexiono sobre el gran abismo que hay entre Oriente y Occidente"

Julia Navarro ha cautivado a millones de lectores a lo largo de los años con las siete novelas que ya tiene publicadas, las cuales se han difundido en más de treinta países y gracias al éxito de su libro Dime quién soy, se ha llevado a cabo una serie de televisión a cargo de Movistar+.

Su nueva novela titulada De ninguna parte es uno de los lanzamientos más esperados por parte de los lectores, libreros y medios de comunicación. Además, su último libro se distribuirá en España, América Latina y Estados Unidos tanto en formato impreso, digital como audiolibro.

De ninguna parte cuenta la historia de dos jóvenes que se encuentran ante el problema de adaptarse o luchar contra su entorno opresivo. Narra también el viaje que ambos hacen en busca de su identidad hasta que se encuentran años más tarde en una ciudad totalmente distinta y en un contexto diferente y parecido al mismo tiempo.

- ¿Qué le ha llevado a escribir este libro?

- De ninguna parte es una novela en la que intento explicar o reflexionar, mejor dicho, sobre el abismo que hay entre Oriente y Occidente. Es un abismo que parece haber aumentado en los últimos años, en el que el terrorismo de la religión islámica ha azotado con especial fuerza a Europa. Entonces, es una reflexión del por qué, ¿qué está pasando?, ¿qué es lo que no estamos sabiendo hacer para que exista este abismo? Por otro lado, es una reflexión también sobre uno de los grandes problemas de este siglo: las migraciones. Las guerras, la violencia, la miseria, etc. hacen que cantidades numerosas de personas tengan que abandonar sus casas, sus países huyendo de lo mencionado anteriormente. La novela es una mirada sobre los problemas del siglo XXI.

- ¿Por qué le ha dado el nombre De ninguna parte?

- Lo he escogido porque hay muchas personas que terminan sintiéndose de ninguna parte. Son todas esas personas que sufren uno de los males del siglo XXI que es el desarraigo. Como he dicho anteriormente, son personas que han dejado sus hogares, sus vidas, lo han dejado todo y han iniciado una vida en un lugar distinto, en un lugar donde todo le es ajeno y al final, no terminan de ser de ningún lugar. No pertenecen al lugar que dejaron, pero tampoco terminan de ser del lugar al que han llegado.

- ¿Por qué ha tocado temas como el desarraigo y la búsqueda de la identidad?

- Ambos temas son dos de los problemas que tenemos en el siglo XXI. Un problema que tienen tantas millones de personas que se tienen que ir de sus casas, huyendo de la guerra y de la violencia. Es una mirada sobre la realidad, sobre lo que está pasando.

- ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en tu libro?

- Es un libro moderno, del aquí y del ahora, un libro de acción para la reflexión. Es un libro en el que yo lo que trato son problemas del mundo de hoy, de la realidad. Es un libro donde se mezclan periodistas, políticos, terroristas, genios del mundo de las nuevas tecnologías. Es una novela en la que los medios de comunicación juegan un papel importante.

- ¿Por qué escogió París y no cualquier otra ciudad?

- La novela comienza con un amanecer en el sur del Líbano y luego, se desarrolla fundamentalmente entre París y Bruselas. Insisto, es una novela entre el desencuentro entre Oriente y Occidente. Entonces, es una novela que transcurre principalmente en suelo europeo.

- ¿Qué pretende transmitir con De ninguna parte?

-No pretendo transmitir como tal, sino reflexionar. Yo nunca le digo a los lectores lo que tienen que pensar, sino que intento reflexionar sobre algunos de los problemas que tiene la sociedad del siglo XXI. Es una sociedad en la que las migraciones son cada vez más a consecuencia de las guerras, de la violencia y de la miseria. Hay miles de personas que huyen viéndose obligadas para intentar sobrevivir. Estas personas llegan a Occidente y la vida para ellos no es fácil, ya que vienen con costumbres y valores distintos. Pienso que todos tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos para intentar que estas personas puedan encontrar un lugar entre nosotros.

- ¿Cómo definiría los personajes femeninos? Es decir, a Noura, Marion y Fátima

- Los protagonistas de la novela son dos hombres y sobre ellos recae toda la acción. Los personajes femeninos son tan importantes como los de ellos, pero no más. Yo no escribo nunca una historia sólo de hombres o de mujeres, ya que en el mundo, afortunadamente, estamos todos. Por tanto, mis historias son siempre historias donde intento reflejar lo que es la realidad. Si hablamos de los personajes femeninos, podemos decir que Noura es una mujer que lucha por su propia libertad, por su identidad. Es una chica hija de una familia musulmana e integrista y ella tiene que salir del contraste de una familia integrista y lo que es una vida cotidiana en París. Tener que gestionar esa situación complicada y dual no es fácil y paga un precio muy grande por su libertad individual: sentirse excluida dentro de su propio ámbito familiar y dentro de su propia comunidad.

-¿Se ha documentado de forma especial para llevar a cabo la novela?

-No, no me he tenido que documentar de una forma especial, porque estoy reflejando la realidad de lo que sucede, de lo que cuentan los periódicos todos los días. No fue necesario para mí hacer un trabajo especial de investigación, porque está ahí.

- ¿Qué ha sentido al llevar su libro Dime quien soy a la pantalla a cargo de Movistar+?

- Ha sido una experiencia interesante y al mismo tiempo difícil. Estoy contenta del resultado conseguido, aunque el proceso fue muy complejo. El entendimiento con los guionistas fue lo que más me costó.