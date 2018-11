Kid Simius, el fenómeno granadino de la música electrónica en Berlín

José Antonio García Soler, más conocido como Kid Simius, se ha convertido en un auténtico fenómeno de la música electrónica en Berlín. Lo lleva siendo desde hace años. El artista granadino emigró a la capital de Alemania hace menos de una década. Desde entonces, Simius llena salas y recintos allá por donde va. Ha sido además telonero de grupos de la talla de Crystal Fighters, WhoMadeWho y Major Lazer.

El músico publicó hace una semana su nuevo trabajo, Planet of the Simius, cuya remezcla es obra del reputado disc jockey alemán Paul Kalkbrenner. El productor de música techno y el granadino ya habían colaborado antes en la canción The flute song, el primer remix del germano que hacía en mucho tiempo -en 2017-.

Planet of the Simius es, en palabras del artista, "el álbum que gustaría escuchar". García lo define como un trabajo "atrevido, alegre, universal y profundamente personal". La sala Planta Baja acogerá el único concierto de Kid Simius en España el próximo 23 de septiembre a las 21:30. La gira, que ya ha empezado, le llevará estos meses a México, Colombia, Austria, Alemania, Polonia y Holanda.

El artista, Disco de Platino en Alemania y Disco de Oro en Suiza como productor y compositor de la canción Lila Wolken, ha tocado ya en festivales como el FIB, el SXSW Music Festival, el Melt Festival, el Eurosonic Festival, el Electronic Art y el Zurich Open Air. Además, fue galardonado en 2017 con el Premio Granada Joven debido a "la promoción de Granada que hace en el exterior". También ha colaborado con músicos autóctonos como Los Pilotos y Soleá Morente.

En vez de atrincherarse tras el portátil o mandar emails a hurtadillas como es habitual en el sector, Simius, cuentan la prensa, "se apropia del escenario con un rotundo despliegue de artefactos sonoros: Ableton Live, Moog Little Phaty, melódica, guitarra eléctrica. Los solos de ukulele o los mosh pits más combativos están asegurados".

Los comienzos de Simius se remontan a su adolescencia en Granada. Miembro de un grupo electropunk, el artista ya trabajaba en complejos experimentos sonoros que cruzaban a DJ Shadow con Ennio Morricone, y que permanecían en su órbita privada. Al cabo de los años decidió mudarse a Berlín para intentar ganarse la vida como dj y músico. Casi diez años después, Simius se postula como uno de los jóvenes puntales de la música electrónica en Europa.