Kylie Minogue, Alizzz o Candi Staton: las canciones que sonarán en la primera gala de OT 2023

Pasada la resaca emocional de la Gala 0 y tras vivir las primeras horas dentro de la Academia, los concursantes de Operación Triunfo 2023, entre los que se encuentran tres granadinos -Violeta, Paul Thin y Denna-, ya conocen cuales serán las canciones que tendrán que preparar durante la semana para defenderlas el próximo lunes ante el jurado y evitar así la nominación que trunque el sueño de seguir dentro de la casa.

Casi como una tradición, tras realizar el visionado de la gala anterior, en la que los participantes escogieron sus propios temas y puesta en escena, llega el reparto de temas, ya sí, elegido por los propios profesores. En esta primera entrega, y haciendo un guiño a la nueva 'casa' del formato, Noemí Galera (directora de la academia) y Manu Guix (director musical), aparecía vestidos de repartidores de Amazon para distribuir los temas.

En total nueve canciones, entre los ocho duetos y la canción grupal que Martin, Paul Thin, Violeta, Bea, Chiara, Ruslana, Juanjo, Salma, Lucas, Álex Márquez, Suzette, Naiara, Omar, Cris, Denna y Álvaro Mayo tendrán que defender.

El primer reparto ha unido a Violeta y Denna, las dos granadinas, que tendrán que defender 'Padam - Padam' de Kylie Minogue. De esta forma se cumple una de las peticiones realizadas por ambas de cantar juntas, aunque no con la canción deseada. Por su parte, el armillero Paul Thin cantará 'El encuentro' de Alizzz y Amaia, junto a Chiara.

Otras canciones que sonarán en la Gala 1 de OT 2023 serán la versión de Thalía de 'Para no verte más' (La Mosca Tsé Tsé), a cargo de Álvaro Mayo y Naiara; la versión de Carlos Rivera e India Martínez de 'A tu vera' (Lola Flores), para Juanjo Bona y Salma; la versión de Alberto & García de 'Acalorado' (Los diablos), Lucas y Omar; 'Save your tears' de The Weekend y Ariana Grande, para Cris y Ruslana; 'Tiroteo', de Marc Seguí y Pol Granch, para Martin y Álex Márquez; o 'Young Hearts Run Free' de Candi Station, para Suzete y Bea. Además, los 16 concursantes cantarán 'Libertad', de Nil Moliner.