Granada cruza la pasarela con tres pases directos para los concursantes de Armilla, Motril y Ogíjares de OT 2023

Las puertas de la Academia más famosa de la televisión se abren un año más para recibir a los 16 concursantes que competirán -aunque sobre todo aprenderán, disfrutarán y descubrirán- por conseguir llegar a la final de Operación Triunfo 2023. Una nueva edición que llega con fuerzas renovadas tras tres años de ausencia, la anterior fue en 2020 -pandemia mediante-, novedades como su salto a la plataforma de streaming Prime Video y lo más importante: la presencia de tres granadinos que lo darán todo por cumplir su sueño.

Violeta Hódar, Paul Thin y Denna se unen de esta forma a la la corta lista de granadinos que han pasado por el programa, dispuestos a hacerse un hueco en el panorama musical y en el hogar de todos los telespectadores. Antes que ellos, la provincia de Granada estuvo representada en la primera edición del talent musical con Rosa López, (Almanjáyar), llegando a ganar el concurso y convirtiéndose en una autentico fenómeno de masas; en 2005, en OT 4 le llegaría el turno a Fran Dieli (Granada) que consiguió convertirse en el quinto finalista de la primera edición que se celebraba en Telecinco. Tras un parón indefinido, Operación Triunfo regresaba con un formato renovado, para muchos suponía la primera edición de la generación 2.0 y también contó con una representante muy especial. Allá por 2017 Mimi Doblas se presentaba a OT 9, su paso por la Academia fue breve pero desde entonces su carrera ha sido meteórica tras transformarse en Lola Índigo.

La Gala 0 de OT 2023 ha estado cargada de emociones, algún que otro problema de sonido leve, pero sobre todo ha demostrado que pueden hacer lo que se propongan al convertirse en el primer programa que se emite en directo en una plataforma de contenidos y con éxito de participación. Además, el nuevo formato, más dinámico, más directo y más corto, gusta y convence a los telespectadores que tendrán multitud de opciones y plataformas para disfrutar de todo el contenido. Otra de las cosas que ha cambiado es la dinámica. Si antes había que esperar a que todos los concursantes terminasen de cantar para empezar a conocer quienes eran los que cruzaban la pasarela -ya sea por decisión del jurado, de los profesores o de los propios concursantes (en esta primera gala ese poder ha recaído sobre el público)- la Gala 0 ha estado dividida en varios bloques, de forma que los concursantes han ido actuando por tandas y tras finalizar, el jurado o Noemí Galera, como directora de la Academia y en representación de los profesores, señalaban aquello que consideraban oportuno.

En el primer bloque, formado por Cris, Ruslana, Martin y Denna, Noemí aseguraba que la edición llegaba potente y que tenían claro que querían que entrase ya en la Academia Martin, dando de esta forma el primer pase directo. En el segundo bloque, formado por Naiara, Álvaro Mayo y Omar, el jurado fue algo más reservado y decidió esperar para ver que pasaba más adelante.

El segundo pase directo ha llegado con el de Armilla. Paul Thin ha conquistado con su versión de 'Way Down We Go' (Kaleo) y su forma de moverse por el escenario, lo que muchos seguidores por redes han calificado de una actuación digna de "ganador" o de "finalista".

En el cuarto bloque le ha llegado el turno a Violeta. La motrileña ha encandilado al público con su versión de 'Crazy' (Patsy Cline), de hecho, Buika señalaba tras la actuación que después del tema de la noche, "nos queda mucha Violeta por descubrir...", anticipando un poco el deseo o la intención de que la motrileña estuviese dentro del concurso. Ante esto, la concursante no dudó en contestar que a ella misma le quedaba mucha Violeta por descubrir..., algo que gustó mucho al jurado.

Posteriormente, Noemí Galera aclaro que tras quedarse a las puertas de OT 2020 y haberse convertido en la última concursante en pasar los casting, no iban a permitir que se quedase fuera de la edición, otorgándole el tercer pase directo de la noche.

Para ver a Denna cruzar la pasarela hubo que esperar algo más, el jurado lo ponía en manos de los profesores o del público al asegurar que no tenían clara su actuación. Finalmente Noemí desvelaba que el cuarto pase directo de la Academia era para la de Ogíjares, asegurando de esta forma su paso por el concurso y cerrando el círculo de granadinos presentes en esta nueva edición.

A Paul, Violeta y Denna les acompañan Martin, Bea, Chiara, Ruslana, Juanjo, Salma, Lucas, Álex Márquez, Suzette, Naiara, Omar, Cris y Álvaro Mayo.

La nueva edición de Operación Triunfo no ha hecho más que empezar, y con ella, la ilusión de toda una provincia que verá como sus vecinos de Armilla, Motril y Ogíjares luchan por perseguir su sueño musical.