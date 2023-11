¿Quién es Denna, la concursante de Ogíjares que participa en OT 2023?

Las puertas de la Academia más famosa de la televisión vuelven a abrirse una vez más para ofrecerle a sus 16 concursantes todo un Máster de la industria musical. Cada semana, en una gala con público en directo, los concursantes competirán y demostrarán sus habilidades sobre el escenario con la intención de convertirse en los próximos ganadores del talent musical, y entre ellos se encuentra Denna, la ogijareña de 22 años, cantante y actriz que ha estudiado el doble grado de Arte Dramático y Artes Escénicas en la Escuela de Antonio Banderas.

Se presentó en el casting de Valencia, hasta donde se había ido a pasar unos días de vacaciones con sus padres, y que no pudo resistir la tentación de probar suerte en el casting de OT. Cuenta con varias canciones publicadas en plataformas digitales.

En el vídeo de presentación que cada concursante ha publicado para que los seguidores del formato puedan conocerlos en más profundidad, Denna ha asegurado que con quién más ha congeniado durante este tiempo es con la motrileña Violeta Hódar. "Salimos juntas desde Granada, porque las dos somos de allí, y desde entonces todas las noches he dormido con ella y todos los días he estado con ella, es mi pilar".

Sobre la pregunta de qué consejo se daría a sí misma si pudiera retroceder en el tiempo al inicio del casting, la de Ogíjares lo tiene claro y asegura que tiene que quedarse con lo primero que piense o se le ocurra, ya que "siempre me pasa que elijo otra opción y me acabo equivocando, siempre hay que hacerle caso a la intuición". Por lo que señala que tiene que dejarse llevar y no ser tan exigente consigo misma.

Como artista se describe como "perfeccionista", "perseverante" y "risueña", y cuenta que suele llevar como amuleto un collar con una piedra de protección, varios tatuajes como el Ojo de Horus, un ángel o III . "Siempre me tengo que concentrar, cerrar los ojos un minuto o dos, justo cuando estoy a punto de comenzar y manifestar que va a salir todo bien y que lo que sea me acompaña y me guía para que me salga lo mejor que pueda".

Sus referentes artísticos son Karol G, Lola Índigo, Tini, Aitana, Emilia, Feid, Saiko, Pablo López o Pablo Alborán, entre otros. Asegura que se siente muy identificada con Karol G porque ha visto multitud de vídeos suyos cantando en sitios pequeños, con poca gente y un Dj detrás, tal y como ella empezó, y le gustaría saber como se pasa de eso a llenar estadios.

Durante su paso por la Academia le gustaría interpretar una balada con Salma y con Violeta al considerar que ambas "transmiten muchísimo", aunque incide en que cantasen lo que cantasen, se lo pasarían muy bien.

A título más personal, Denna asegura que es muy amiga de sus amigos, sus padres son sus mejores amigos y les cuenta todo, y reconoce que, aunque también se enfada, siempre está riendo. En el lado contrario de la balanza expone que tiene poca paciencia, se enfada si no duerme y descansa, además, le molesta mucho cuando la gente critica sin saber, "porque no saben ni tienen en cuenta los sentimientos de la persona a la que se lo estás diciendo. Y hay que valorar, en el mundo artístico, cuando se hacen las cosas en directo, la gente que hay detrás, el equipo, los músicos, los bailarines.... y cuando critican algo sin saber, me lo tomo muy personal".

Sus gustos musicales

Última canción escuchada: Las Dudas (Sebastián Yatra y Aitana)

Canción en bucle: Café Malibú (Sech, Mora & Saiko)

Álbum que define su vida: 11 razones (Aitana)

Último concierto: Lori Meyers

Colaboración más esperada: Saiko y J Balvin, y Emilia y Tini

Canción para funeral: Cuando se quiere de veras (Denna)

Canción para boda: Ella me levantó (Daddy Yankee)

¿Con quién colaboraría?: Lola Índigo

Favorito de OT: Aitana

Canción para estar más triste: Te acuerdas? (Paul Alone), Mía (Belén Aguilera), Diferente (Belén Aguilera)

Canción para perrear: Envolver (Anitta)

Sería telonera de... Tini