De La Guardia a El Canijo de Jerez, el rock vuelve a resonar en el Zaidín este fin de semana

Estos cuatro amigos se caracterizan por su música de rítmica diversa, sonidos eclécticos y esencia bohemia fluyen de manera natural y versátil generando, según ellos mismos afirman, allí donde aparecen una atmósfera en la que tienen cabida emociones de todo tipo.

P.U.S.

Junto a los grandes nombres, los que se pasen por las instalaciones de Los Cármenes podrán disfrutar de otras pequeñas formaciones, como los sevillanos P.U.S., cuya propuesta musical mezcla el hardcore, el punk y el dark, con parafernalia sadomasoquista.

Violeta Zeta

De nuevo a Granada, la segunda noche del Zaidín Rock se despedirá con Violeta Zeta, una formación que nació en 2016 para rendir homenaje en el Lemon Rock de Granada a músicos de la talla de Leonard Cohen, Prince o David Bowie. De aquel concierto surgió la amistad entre Violeta du Souich, Santiago Segura y JM Puertollano, que aún hoy siguen trabajando juntos.

Boikot

El sábado será el día de cierre de esta edición del Zaidín Rock, que volverá a contar con pesos pesados entre su cartel, comenzando con Boikot, que dará el pistoletazo de salida a esta jornada.

Los madrileños llevan sobre en la carretera desde 1987 y son una de las bandas de referencia en el rock nacional, como lo atestigua su casi quincena de trabajos publicados, entre los que destaca la trilogía La ruta del Ché, o haber pisado escenarios de todo el mundo. Habrá que ir pronto a las instalaciones del Zaidín para coger sitio para el que será uno de los grandes conciertos del festival.

Ilegales

Otro de los grandes nombres de la escena nacional. Los Ilegales tomará el relevo de Boikot en el Zaidín Rock con su estilo lleno de influencias pero apegado siempre al rock .

Los de Jorge Martínez llegan a Granada para celebrar sus propios 40 años en la música, con un concierto en el que repasan sus grandes éxitos pero también hay hueco para algunas de las canciones de su nuevo disco, Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido.

Tahúres zurdos

Los Tahúres zurdos son, como tantos otros grupos del Zaidín Rock, una de esas formaciones que "se tomaron un tiempo", concretamente entre 2004 y 2019, cuando sus integrantes decidieron aparcar este proyecto que surgió a finales de los 80 en Navarra.

Con influencias de The Who, Led Zeppelin o Lou Reed, los de Potasas son unas de las pocas bandas de rock nacionales lideradas por una mujer, Ana Beltrán, que pese a todo a conseguido imponerse y hacerse un hueco en la escena, y la historia, de este país. Los granadinos a buen seguro tendrán la oportunidad de comprobar ese talento in situ en uno de los últimos conciertos de la noche

The fixed trio

Su nombre no deja lugar a dudas. Juan Justicia, Sergio Flores y Alejandro Pérez se unen para formar The fixed trio, otro de los grupos granadinos en el cartel de este año, que llegan al Zaidín con su Blues Rock.

Eskobula

Eskóbula tiene el honor de despedir la edición de 2022 del Zaidín Rock. Rockmetalpunk es la referencia más nueva de este cuarteto formado por Rafa, Javi, Juan, Dani y Gorry, y en el que se pueden notar influencias de Purple, Maiden y Extremoduro, entre otros.