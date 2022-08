Granada Sound y otros grandes reencuentros musicales de septiembre

Granada Sound Festival acoge en la ciudad a los mejores artistas alternativos del panorama nacional e internacional. Este festival, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre en el Paseo Cortijo del Conde, promete un fin de semana inolvidable para todo el que lo visite. Pero no es ni mucho menos la única alternativa musical de un mes que arranca con sonidos 'underground' en Atarfe, reservas las noches del Generalife para un ciclo de conciertos muy especiales, retoma la temporada de conciertos de la OCG y ofrece actuaciones de artistas para todos los gustos, desde Omar Montes a Serrat, pasando por María Becerra o Dani Martín.

El primer fin de semana de propuestas por los pueblos

El primer sábado 3 de septiembre la XIX edición del festival Hogaza Rock de Alfacar mantiene la singularidad que le ha caracterizado desde sus inicios: su apuesta por los sonidos más bailables y llenos de calidad de las décadas de los 50 y 60. El rock and roll, el surf, el garage y el soul harán que este municipio se transforme en una gran pista de baile para vecinos y visitantes. Como en años anteriores, el evento, que está organizado por el Ayuntamiento de Alfacar y la Asociación Cultural Hogaza con la colaboración de la Diputación de Granada, se celebrará a partir de las 20:00 horas en la céntrica Plaza de la Iglesia de Alfacar y la entrada será gratuita. En cuanto al programa, abrirá el festival The Howlin Ramblers (Cádiz). A continuación, y desde Valencia, Chewbaccas. Después, actuarán Las Jennys de Arroyoculebro (Madrid), y Tiburona (Madrid). Y, por último, King Salami and The Cumberland Three (Londres). Para finalizar, el veterano dj granadino Zerdiyi cerrará la noche.

Septiembre en el Generalife

Grandes nombres de la música actual serán los protagonistas de la segunda edición de Septiembre en el Generalife, el programa musical que pone el escenario alhambreño a disposición de artistas y promotores privados los fines de semana del mes de septiembre. Arranca con Pablo Alborán (viernes 2 de septiembre) y continúa con la banda escocesa de rock Texas (sábado 3), Mon Laferte (el día 9), Juan Perro (sábado 10), el grupo granadino Los Planetas (viernes 16), The Waterboys (sábado 17), la cantante malagueña Vanesa Martín (23 de septiembre) o Cristal Fighter (sábado 24 de septiembre) forman parte del elenco que actuará en tan privilegiado espacio.

Omar Montes y Dani Martín

El personaje mediático y cantante del barrio del Pan Bendito regresa a la provincia tras su paso por el Granada Latina en le pasado mes de junio y su actuación en las fiestas de Pinos Puente. En esta ocasión llegará al Baza Latino el próximo 8 de septiembre junto a Robledo y el Dj Tony Toba. Pocos días después llegará el turno de Dani Martín. El que fuera vocalista del Canto del Loco actuará en el mismo espacio elegido por Rosalía: la Plaza de Toros de Granada. Su actuación será el 10 de septiembre.

Rock en el Zaidín

Y a las propuestas clásicas de la programación musical granadina de septiembre como es el Zaidín Rock, se suma ahora el nuevo ciclo alhambreñas. El Festival Zaidín Rock celebra su cuarenta aniversario con un cartel de lujo. Entre los artistas, hay grandes grupos como La Guardia y cantantes como Miguel Campello o El canijo de Jerez y además, ocho grupos locales más emergentes, como Saedín. Los conciertos se celebraran los días 8, 9 y 10 septiembre en un recinto entre el estadio de Los Cármenes y el Palacio de Deportes. Igual que en las ediciones pasadas, la entrada será completamente gratuita.

Por jornadas, el jueves 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Provincia de Granada, actuarán La Guardia, Los Zigarros, Carmencita Calavera y Saedín. El viernes 9 el público podrá disfrutar de artistas como Miguel Campello, El Canijo de Jerez, El Jose, P.U.S y Violeta Zeta. Como cierre del festival, el sábado 10 actuarán Boikot, Ilegales, Tahúres Zurdos, The Fixed Trio y Eskóbula.

El cartel del Granada Sound

El encanto de la ciudad de Granada y el toque añadido de música alternativa contando con bandas consagradas y otros artistas emergentes crearán un clima de lo más acogedor que se complementará con todas la magnífica gastronomía del lugar y sus infinitas posibilidades culturares.

Durante el fin de semana del 16 y 17 se darán encuentro gran variedad de artistas y cada uno hará vibrar el escenario y pondrán en pie al público. El cartel de este año es uno de los más deseados y estos son los artistas que lo protagonizan:

Lori Meyers : es un grupo indie pop con acento granadino y letras en castellano. En el concierto se podrá disfrutar de sus nuevo disco 'Espacios infinitos' que vio la luz justo después de la pandemia.

: es un grupo indie pop con acento granadino y letras en castellano. En el concierto se podrá disfrutar de sus nuevo disco 'Espacios infinitos' que vio la luz justo después de la pandemia. Miss Caffeina : Se trata de una banda española de indie, pop y rock que triunfó en 2016 con su álbum Detroit y participa activamente en los mejores festivales del panorama nacional.

: Se trata de una banda española de indie, pop y rock que triunfó en 2016 con su álbum Detroit y participa activamente en los mejores festivales del panorama nacional. Zahara : Esta cantante y compositora que tras el lanzamiento de 'Puta', su séptimo álbum de estudio, se alzará al cielo de Granada para hacer disfrutar al público de la energía tan especial que transmite.

: Esta cantante y compositora que tras el lanzamiento de 'Puta', su séptimo álbum de estudio, se alzará al cielo de Granada para hacer disfrutar al público de la energía tan especial que transmite. Ginebras : Son cuatro chicas con ganas de comerse el mundo que le han dado un toque propio al pop. Durante el concierto se podrá escuchar un adelanto de su segundo LP 'Alex Turner' con un acento mucho más rockero.

: Son cuatro chicas con ganas de comerse el mundo que le han dado un toque propio al pop. Durante el concierto se podrá escuchar un adelanto de su segundo LP 'Alex Turner' con un acento mucho más rockero. La La Love You : Se tratan de un grupo de música indie que con su canción 'El fin del mundo' ha sido uno de los grandes fenómenos musicales.

: Se tratan de un grupo de música indie que con su canción 'El fin del mundo' ha sido uno de los grandes fenómenos musicales. Rigoberta Bandini : Las canciones de esta artista se convirtieron en una banda sonora para los días del confinamiento y alzará su voz para que el pop haga bailar a todos los espectadores.

: Las canciones de esta artista se convirtieron en una banda sonora para los días del confinamiento y alzará su voz para que el pop haga bailar a todos los espectadores. Dorian: Es una banda de Barcelona con una mezcla muy personal de new wave, música electrónica e indie rock.

Al cartel se le suman numerosos artistas con gran reconocimiento: Dani Fernández, The Hives, Sidonie, Carlos Sadness, Alizz, Eyella, Pole, Les Castizos, Niña Polaca, Colectivo Da Silva, Sexy Zebras, Yarea, Chill Chicos, Emlan, Morning Drivers, Jack Bisonte, Melifruo y Barry B. Este fin de semana en Granada promete y el ambiente se inundará de la mejor música del panorama nacional e internacional. Estos días serán para disfrutar de la buena música en cuatro escenarios, uno principal y tres secundarios. Además, se dispondrá de una zona Vip para el que quiera tener un espacio propio y privilegiado.

Además, Granada Sound ofrece conciertos gratuitos en diferentes emplazamientos de la ciudad con la participación de Granada Ciudad del Rock.

Para disfrutar de estos dos días tan especiales en Granada, se puede conseguir un abono a través de este enlace.

De Serrat a María Becerra

Tras el arranque de la temporada de la OCG el día 16 en el Manuel de Falla, el mes reserva todavía grandes nombres entre los que destacan algunas de las citas más esperadas. Por un lado, la actuación de uno de los clásicos de la música española, Serrat, los días 22 y 23 en la Plaza de Toros de Granada. Y uno de los artistas revelación del momento que llega al pabellón de conciertos más grande de la ciudad: el Palacio de Deportes. Allí actuará María Becerra, la youtuber argentina convertida en cantante, el viernes 30 de septiembre. El mismo día, Niña Pastori hará lo propio en la Plaza de Toros.