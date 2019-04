La supervivencia de Cines del Sur, cuestionada otra vez

Cines del Sur llegó a contar con un presupuesto de 1,5 millones de euros cuando se celebró por primera vez en 2007. La aportación económica de la Junta, el principal mecenas del festival de cine, fue disminuyendo hasta llegar a los 145.000 euros de la pasada edición. El certamen granadino vivió su peor crisis en 2016, cuando el Gobierno andaluz decidió suspender la décima edición para "revisar el formato". Ahora, la supervivencia del festival vuelve a estar cuestionada.

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico celebró el jueves una reunión, organizada por el viceconsejero Alejandro Romero Romero, donde se habló de la situación económica, cómo afrontarla, las actuaciones que se están desarrollando y las posibles soluciones a cuestiones como la continuidad de Cines del Sur. "Estamos mirando opciones para intentar desarrollar una propuesta menor", reconoce Antonio Granados, delegado de Fomento, Ordenación del Territorio y Cultura de la Junta en Granada.

Granados insiste en que "están buscando una solución" ante la posible cancelación del festival, pero deja claro que el certamen no contará con "la misma aportación económica" -de 145.000 euros de la pasada edición- debido al presupuesto prorrogado de la Junta y la inexistencia de unas cuentas para este año". "La culpa no la tiene la Junta actual. La tienen los señores que se marcharon con la Junta ruinosa y no dejaron un presupuesto aprobado", se defendió el delegado de Cultura de la Junta en la provincia.

Granados baraja dos escenarios posibles: "la celebración de una edición más corta o que pase lo que en el año 2016"; es decir que desaparezca. "Son soluciones complicadas debidas a la situación económica por la que está pasando la Junta. Los anteriores señores dijeron: "Yo me voy pero dejo tierra quemada como un castigo", alegó.

¿Qué va a pasar con los demás festivales donde el Gobierno andaluz participa activamente como el Festival de Cine Español de Málaga, el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva? Granados conesta que "depende de cuando se desarrollen y las partidas que ellos hayan movido".

A José Sánchez-Montes, director del Festival Cines del Sur, no se le ha notificado nada de forma "oficial" todavía. "La Conserjería argumenta que hay un problema de dinero. No sé mucho más. Aunque creo que el problema no va por ahí. El problema no es que haya más o menos dinero. El problema es de concepto, es decir, si interesa tener un festival de ese calibre en esta ciudad. Eso es una cosa que deberían decidir entre todos: Junta, Diputación, Ayuntamiento", señala Sánchez-Montes.

Cuando se le pregunta al director de Cines del Sur por otros festival andaluces de cine, éste asegura que son certámenes "muy distintos y de envergaduras diferentes". "Es más un problema del diseño de la ciudad. Si en la ciudad debe haber o no un festival internacional de cine. Salvo la crisis de hace 3 años estaba claro que sí. Cuando la Junta decide eliminar el festival se hace una declaración en el Ayuntamiento y en el Parlamento andaluz en la que todos los grupos políticos defienden que este es un festival que hay que mantener", recuerda.

Atendiendo a las dificultades del nuevo gobierno, como sus problemas económicas, Sánchez-Montes ha ofrecido a la Junta "una alternativa", que "se hiciera una edición mas reducida para que no se perdiera la marca y el concepto del festival". "Eso siempre y cuando interese. Aunque eso lo tiene que decidir la ciudad”, insistió.

El PSOE denuncia el que considera un "nuevo ataque del Gobierno de las derechas" en la Junta de Andalucía a la cultura tras "dejar en el aire" la continuidad de Cines del Sur de Granada con la supresión de su aportación presupuestaria. Una decisión que, según declara la parlamentaria socialista Teresa Jiménez, se produce justo cuando el nuevo Ejecutivo de la Junta "amenaza la viabilidad" de la OCG y se niega a cumplir con el compromiso presupuestario que siempre la Junta ha mantenido con la orquesta.

Jiménez denuncia el que considera "desprecio" del gobierno que, desde el minuto uno, está mostrando con los grandes emblemas culturales de una ciudad como Granada. "Con continuas amenazas que lanzan demuestran su objetivo de poner fin a instituciones o eventos culturales de larga trayectoria y con fuerte impronta en Granada y Andalucía", añadió.

En relación a Cines del Sur, aseguró que el acuerdo y el clima de consenso institucional que siempre han acompañado la continuidad de este festival "queda ahora en entredicho por la acción irresponsable y unilateral de PP y Cs". Tras destacar la acogida de público y también la especial trascendencia que este tipo de festivales tiene para los propios creadores, exigió al Gobierno de las derechas que apoye este certamen.

La Diputación de Granada, por su parte, "no sabe nada de momento", ni se le ha comunicado nada, por lo que "prefiere no hacer una valoración hasta que no se haga oficial" la cancelación del certamen de cine.

Cines del Sur tiene "unas necesidades y unos costes mínimos", alerta su director. "Pero, ¿cómo va a haber una inversión privada en un festival que se esta cuestionando todos los años? No puedes hacer un plan de patrocinio porque está cuestionado. Nadie va a apostar por un festival que está cuestionado", se pregunta Sánchez-Montes.