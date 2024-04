Laura García Lorca: "Las cuatro instituciones tienen claro que el Centro Lorca tal y como ha estado funcionando hasta ahora es impensable"

A principios de abril el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, dejaba abierta la posibilidad de que el órgano que regirá el Centro Lorca de Granada no sea una fundación andaluza, como hasta ahora se pretendía. Así lo anunció durante la comisión parlamentaria en la que adelantó que “en breve plazo” se alcanzará un acuerdo entre todas las partes implicadas, que además del organismo autonómico son el Gobierno de España, Ayuntamiento y Diputación de Granada y la familia del poeta, responsable de la Fundación que custodia el legado del autor. Su presidenta, Laura García Lorca, se muestra esperanzada en esta solución que puede desbloquear el asunto de la nueva fórmula jurídica, de la que depende en última instancia el impulso definitivo a este espacio cultural.

–¿Tienen alguna información sobre este cambio de la fórmula respeto al de fundación andaluza?

–Estoy esperando que nos hagan una propuesta. Escuché las declaraciones del consejero y me pareció que puede ser una buena iniciativa. Creo que hay fórmulas mejores que la que se barajaba, aunque no sé exactamente la que van a proponer. Sí tuve una conversación con el secretario de Estado de Cultura y quedamos que en cuanto tuvieran algo en firme nos reuniríamos la Fundación y el Consorcio para discutir las posibilidad.

–¿La primera información la tuvieron por prensa o se la habían comunicado antes a la familia?

–Alguien me lo dijo, no lo leí. Y después tuve la conversación con el secretario de Estado.

–En la fórmula de la fundación andaluza la comunidad aportaría más del 50% de la financiación. ¿Esta nueva estructura implicaría una mayor participación económica del Ministerio de Cultura?

–Lo desconozco porque no me han hecho aún una propuesta concreta, sólo sé que es la idea de que no sea una fundación pública dependiente de la Junta y buscarle una alternativa al Consorcio en la forma que tiene ahora mismo.

–En una fundación andaluza el Consorcio sí quedaba disuelto.

–Eso es. Con la posibilidad de que en un futuro se extinguiera la vieja Fundación Lorca y hubiera una sola fundación. Ahora la idea, en principio, es mantener tanto el Consorcio como la Fundación, aunque prefiero no especular porque no me corresponde.

–La fundación andaluza estaba anunciada para 2022. ¿Por qué se ha demorado tanto llegar a otro cuerdo?

–Porque es un proceso complejo, supone muchos cambios el paso de consorcio a fundación. El caso es que, en principio, eso ya no será necesario por la nueva propuesta, que seguramente será mejor.

–¿Hay fechas? ¿Podría cerrarse el acuerdo después del verano?

–Creo que será antes del verano. Este es un momento muy importante y muy positivo. Las cuatro instituciones tienen clarísimo que el Centro Federico García Lorca tal y como ha estado funcionando hasta ahora es impensable. Cuenta con un presupuesto, que ya era escuálido, reducido a 100.000 euros al año para la programación. Además, sin personal dedicado a tiempo completo. Es muy difícil abrir las puertas así, y esto lo tienen claro todas las instituciones, por eso están con la mejor disposición para resolver este asunto de una vez.

–¿Qué supondría ese desbloqueo?

–Este es uno de los archivos literarios más importantes del mundo. En muchos sentidos, el más importante porque la figura de Federico reúne una serie de cuestiones que no muchos autores tienen. Él se dedicó no sólo a la poesía y al teatro, también a la prosa, la música, al arte, tiene un guion del cine... Por su puesto este será el Centro primero de investigación de su obra. Su afán fue siempre estar en la vanguardia y este lugar se ha construido a la medida de su figura.

–¿En qué sentido?

–En el de todo el alcance que eso tiene en el terreno de la investigación, la educación y de la creación. Federico no sólo es ese autor fundamental para lectores de todo el mundo y de toda condición sino que también es un artista con una obra muy viva y muy presente en la creación contemporánea de todas las artes. Eso es una realidad. Por eso se ha hecho este Centro, un espacio en el que cupiera toda esa realidad de la obra y la figura de Lorca. Y eso sería imposible sin la fuerza de esos manuscritos que son propiedad de la Fundación Federico García Lorca a la que la familia los donó en el momento de su creación, en el año 84, y que tiene un valor incalculable, aunque calculado sea de 23 millones de euros. Eso es nada en comparación con el alcance que tiene esta obra. Edificios hay muchísimos, archivos como este solo hay uno y tiene una fuerza extraordinaria. Creo que en este momento las instituciones tienen claro que se está infrautilizado la fuerza y la transcendencia de la obra de Lorca. Esto nunca debió ser un problema, a parte de la desgracia de tener un administrador infiel, que esto ha pasado por otros lados. Esto es un tesoro que tiene la ciudad de Granada. No me canso de decirlo porque parece que hasta ahora no ha habido una confianza en eso.

–¿Qué sería lo primero que podría hacer cuando llegue ese desbloqueo?

–Dos cosas muy sencillas. Se necesita dinero a la altura de un centro cultural internacional de esta categoría y personal cualificado trabajando a tiempo completo. Ahora mismo hay una persona, que es el director gerente, Miguel Canales. Es tan sencillo como eso y tendrá una repercusión grandísima. Pero hay una posición muy firme por parte de la alcaldesa, del Ministro de Cultura por supuesto y del secretario de Estado. Y la Junta de Andalucía, viendo las declaraciones del consejero, no me cabe duda también y estoy segura que la Diputación se sumará a las decisiones que se tomen para que Centro y Archivo tengan lo que merecen.

–A veces, entre los visitantes incluso entre los medios, hay cierta confusión entre las tres instituciones lorquianas de la provincia: a Huerta de San Vicente, dependiente del Ayuntamiento; la Casa Natal de Fuente Vaqueros, de la Diputación; y el Centro Lorca. ¿Cuándo sean realidad los cambios podría este coordinar los tres espacios?

–Creo que lo ideal en un futuro es que hubiera una coordinación entre todos los espacios lorquianos, aunque ahora mismo yo me tengo que centrar en este. Estamos muy cerca y llevo mucho tiempo con este proyecto: la idea surgió en 2002, y arrancó en 2004. Pero es cierto que, cuando dimití del Patronato, resultó una noticia internacional, llamaron de Londres, de Nueva York o de Buenos Aires, y no se entendía muy bien de dónde había dimitido. Hay que retomarlo todo y trabajar intensamente para buscar una solución.

–¿La Diputación contactó con usted después de lo ocurrido con el amago de nombramiento a Antonio Membrilla tras la polémica de sus declaraciones?

–Sí, tuve una conversación cordial con el presidente y quedamos en vernos en cuanto hubiese disponibilidad para una reunión.