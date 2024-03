El Centro Lorca, un impresionante espacio a la espera de gerente desde hace tres años

El Centro Lorca nació con el objetivo de convertirse en "un lugar de referencia de la cultura contemporánea". Así reza en el portal de transparencia de la web del espacio dedicado al poeta de Fuente Vaqueros en la Plaza de la Romanilla. La ambiciosa meta por ahora está más o menos diluida en un tumultuoso arranque seguido varias peripecias institucionales, como el nombramiento a bombo y platillo de un puesto de director gerente seleccionado a través de un concurso público, una designación que también quedó diluida unilateralmente tan solo dos años después a la espera de que una nueva Fundación, que no llega, elija sucesor.

La elección del nuevo director del Festival de Música y Danza de Granada tras el anunció de Antonio Moral de su adiós tras la edición de 2024 ha vuelto a sacar a la palestra el tema de los concursos públicos para designar algunas figuras llegadas a los puestos con la garantía de los méritos pero que por razones difusas no han terminado de consolidarse en ellos. Claro que en el tema lorquiano tampoco han funcionado las designaciones realizadas por gobiernos de distinto signo político. Prueba de ello ha sido el sainete de la designación del director del Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada, que también lleva descabezado bastante tiempo y que tuvo su último acto con el amago de la toma de posesión de Antonio Membrilla, anulado en el último minuto tras salir a la luz unas antiguas declaraciones suyas sobre la memoria histórica.

Según las últimas noticias, el proceso para la selección del nuevo director del Centro Lorca se abrirá una vez esté culminada la creación de la fundación pública andaluza que gestionará el legado del poeta y la nueva institución entre en funcionamiento. Hace ya más de un año que el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, indicó en una entrevista que, una vez resuelta la tramitación de esta fundación pública, se podría proceder a definir el organigrama del Centro Lorca y su dirección-gerencia, que está ocupada de manera accidental por un técnico desde que el consorcio que lo gestiona no renovara a Sara Navarro en mayo de 2021.

Así sigue la cuestión y, según reza en el portal de transparencia del espacio, en la actualidad el organigrama que lo gestiona es el siguiente: director gerente; Miguel Canales Pineda; la gestión económica y el área de Exposiciones recae en Begoña Daroca; la de de actividades y comunicación, en Marta Badia; y la administración, en Carmen Casares; el programa Granada Ciudad Literatura Unesco, en Jesús Ortega; en el apartado de Archivo y biblioteca en Javier Álvarez, María del Valle Luque y Francisca Cruz; y la de M Mantenimiento, en Jacinto Santiago, Cecilio García, y Jesús Arco Suárez. Ese es todo el personal, la mayoría vinculado al Ayuntamiento de Granada pero no exclusivamente. Por ejemplo, Javier Álvarez es el director de la Biblioteca de Andalucía.

El espacio

El actual consorcio del Centro Federico García Lorca está constituido por el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de la capital granadina. En el espacio cultural que gestiona "el límite entre el contexto histórico-urbano y el espacio arquitectónico se difumina al extender el umbral del edificio hacia el espacio público de la plaza de la Romanilla", según se informó en julio de 2015 con motivo de su inauguración, anunciada inicialmente para 2009. Y eso que el lazo rojo se cortó incluso sin los fondos lorquianos, que todavía tardarían en llegar tres años más.

Por aquel entonces, el relato para que los documentos que la Fundación Lorca custodiaba en la Residencia de Estudiantes de Madrid entraran en el llamado corazón del centro quince años después de la foto fundacional tenía muchos capítulos, buena parte de ellos de temática financiera y centrados en justificar 4 millones de euros.

El Centro Lorca con su recepción tenía previsto convertirse en un lugar donde prestar especial atención "a la gente joven, a lo contemporáneo y a un programa pedagógico serio" que iba a suponer "numerosas cosas positivas para la ciudad, acercando así la figura de Lorca al mundo", según las palabras que pronunciaba entonces la presidenta de la Fundación y sobrina del poeta, Laura García Lorca.

A pesar de las restricciones del tamaño del solar, el edificio se estructuró, según hizo constar también el estudio arquitectónico MX_SL, en dos volúmenes de 4.700 metros cuadrados y se organizó en "una sucesión de espacios diferenciados, flexibles y expresivos" para albergar sus diferentes usos culturales, incluyendo un teatro de más de 400 butacas.

Los últimos trámites

Fue el pasado 17 de octubre cuando el consejo rector del Consorcio del Centro Lorca, reunido con carácter extraordinario y urgente, desbloqueó la constitución de la fundación pública andaluza que gestionará el legado del escritor, con el visto bueno a sus estatutos, dando también luz verde a la compra, por 544.000 euros, de la que fuera su biblioteca personal y familiar.

Según se anunciaba, la aprobación de su constitución definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía supondrá, con la disolución del consorcio desde el que las instituciones han coordinado la gestión hasta la fecha, un impulso a este espacio cultural y la articulación de un nuevo organigrama para su dirección.

Cierto es que este trámite también acumula retraso, porque el año 2017 había un borrador de estos estatutos, con un "compromiso" para la constitución de la nueva fundación en 2022, la cual ha estado pendiente de la resolución de diferentes cuestiones administrativas y financieras no especificadas.

Incluso los Estatutos han tenido un recorrido largo. Los iniciales fueron publicados por Resolución de 20 de junio de 2007 (BOE de 27 de julio 2007), de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se dio publicidad al convenio de colaboración para la creación y puesta en marcha del Centro Federico García Lorca en la ciudad de Granada. La necesidad de dar cumplimiento a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, llevó en enero de 2015 al Consejo Rector del Consorcio Centro Federico García Lorca a la adopción de unos nuevos.

En cuanto al contrato de compraventa de la biblioteca personal y familiar, que se realiza mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, supone para el Centro Lorca la adquisición de la colección de libros que contribuyeron a la formación literaria y poética del joven Federico. Se trata de libros de poesía de Europa e Hispanoamérica, con una amplia representación de la lírica de Rusia y Polonia, y muchos de ellos personalizados con la firma, dedicatorias o anotaciones del propio Federico García Lorca. Esta biblioteca constituirá "una valiosa herramienta de investigación, consulta o para la realización de tesis relacionadas con el universal poeta granadino", detallaron desde el consistorio granadino en una nota de prensa.

Durante la reunión, que presidió la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se aprobó además el contrato de cesión del uso para la explotación de la tienda ubicada en el vestíbulo, cuya puesta en funcionamiento dará más vida al Centro Lorca.

El impulso definitivo

Los fines por ahora sí están claros según reza en su web: "La conservación, el cuidado y estudio de los fondos de la Fundación Federico García Lorca, actualmente depositados en el Archivo y la Biblioteca de este Centro", así como "la difusión y el estudio de la obra del poeta". También "la organización de talleres a niños y jóvenes en las diferentes disciplinas artísticas" y, como no, "la organización de actividades culturales que permitan ofrecer al público una selección de excelencia en el ámbito de la creación contemporánea en literatura, música, artes plásticas, pensamiento, cine, teatro, artes audiovisuales, etc., convirtiéndose en un referente cultural permanente no sólo para la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino también para el conjunto del Estado Español, con relevancia internacional".

Está por ver si tras el paso por las instituciones que conforman el Consorcio gobiernos de muy distinto signo político, la nueva Fundación termina por acelerar el nombramiento de un nuevo gerente y el compromiso financiero de todos los implicados para llevar hasta sus máximas cotas todos los objetivos para los que nació el Centro Lorca.