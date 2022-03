La contundencia de la materia en todos los sentidos

No se puede dudar, contemplando la obra de Laura Segura, de dónde viene, cuáles son sus postulados formativos y en dónde se ha fundamentado esa claridad de ideas conceptuales, plásticas y artísticas que manifiestan sus bien cuidados trabajos. Los que han tenido la suerte de realizar sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Granada mantienen el especial sello que consiguieron en la misma y lo ponen en evidencia en todo tipo de realizaciones. Es una impronta, un marchamo propio de la misma que, curiosamente, no tiene la misma repercusión en los alumnos que provienen de otras facultades. Llevo mucho tiempo en esto y he visto aparecer generaciones y generaciones de artistas de todos los sitios, sobre todo de las tres de Andalucía; el sello distinto que se encuentra en el concepto artístico de la Facultad granadina no se da con la misma intensidad en los recién licenciados –o como quieran llamarlos ahora– que los que han tenido sus años de estudios y formación en los antiguos espacios del Manicomio de Granada.

Ésta deja su impronta y hace valer esa amplitud de miras que, siempre, desde sus comienzos, ha tenido de cara a una creación totalmente abierta donde los alumnos, bien formados en todas las vertientes de lo artístico, escogerán las formulaciones más acordes con sus intenciones, pero, siempre, manteniendo ese sello especial que se genera en la Facultad granadina. Todo posibilitado por un profesorado que es, en la mayoría de los casos, artista y además, sus miembros poseen los valores de sabios instructores y motivadores hacia un arte sin fronteras que debe mantener siempre el supremo esquema de la verdad artística. Nada más observar mínimamente la obra de la artista nacida en la población sevillana de Pedrera, uno se da cuenta de que es alumna perteneciente a la Factoría “Facultad de Bellas Artes de Granada”. No cabe en ello la menor duda.

Su obra es una correctísima formulación del concepto, que está felizmente ejecutado

Su trabajo está muy bien confeccionado desde el principio. Su poderosa formulación de una idea no se queda en el mero planteamiento conceptual sin saber, después, muy bien cómo organizar los postulados técnicos que lo hagan posible –lo que, desgraciadamente, tanto se da en aquellos que la idea está muy por encima del desenlace plástico; algunos ni siquiera posibilitando un mínimo el desarrollo formal-; su obra, por tanto es una correctísima formulación de un concepto que, está, felizmente ejecutado en un acertado cúmulo de compromisos artísticos de muy variada naturaleza plástica.

La muestra

La exposición de Laura Segura en la Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia es una garantía de que la artista mantiene el pulso con lo mejor del arte contemporáneo. A ese espacio no accede cualquiera y los que lo han hecho han desarrollado una carrera de horizontes claros dentro del arte más inmediato. Desenvuelto en la envoltura, es el título de una comparecencia que deja muchas más consideraciones que las que se pueden desprender de una exposición donde el espacio escénico es intervenido por una amplia estructura objetual que es el centro generador de todo el proyecto.

Aunque la acción se distribuye con fuerte impacto visual producido por los elementos presentados: una gran esfera de hilos rojos, una circunferencia confeccionada de la misma forma y colgada de la pared, una serie de utensilios de gran formato, realizados en madera, que representan aquellos que se usaban en los telares; un gran telar, así como el esclarecedor vídeo de cómo la artista ha ido confeccionando manualmente los hilos introduciéndolos en cera de abeja coloreada con pigmento rojo; el espectador siente cómo en la intervención hay muchísimo más. El espacio con todo el estamento expositivo rigurosamente acondicionado, produce una mágica sensación; se palpa una cierta espiritualidad; existe como un misterioso halo que transporta a entornos de gran cotidianidad. También se encuentra un envolvente murmullo y, sobre todo, una sensación olfativa que deja en suspenso la propia realidad representada y nos conduce por otro espacio presentido, por una naturaleza poderosa, por tiempos pretéritos donde la existencia tenía y producía distintos olores. Porque la obra de Laura Segura es un himno contundente a lo natural, a lo que se hacía con silente rigurosidad en los telares familiares; quizás, un canto a un tiempo que no hace mucho estaba y, ya, sólo es el íntimo recuerdo de lo que no se tiene.

La exposición de Laura Segura no se queda en la propia presentación minimalista de las obras; en toda su intervención se nota una incesante realidad procesual. Interesa el resultado final, pero, sobre todo, la presencia física de ese proceso que abre las perspectivas emocionales y hace perfilar los desenlaces materiales de la obra. Por eso, adelantaba que el trabajo de Laura Segura estaba marcado con el marchamo de la Facultad granadina, de ese interés constante por lo que se hace y por cómo se hace. En este caso, la artista ofrece lo sincero de una realidad que encierra muchos sistemas; tanto creativos como receptivos y, por supuesto, los que desentrañan las fórmulas de la más pura verdad artística.

Laura Segura es una artista consciente, de su tiempo y con su tiempo; una artista total que hace una obra textil de profunda sensibilidad y llena de contundentes connotaciones. Su trabajo no pertenece a ningún género. Querer argumentar que su obra pueda tener ciertos planteamientos femeninos, por la mera referencia textil y porque algunas artistas han tomado dicho material como eje de su obra, es redundar en historias absurdas que, en materia artística, no tienen el menor sentido. El trabajo de Laura Segura es importante por su fortaleza plástica y conceptual, por su argumentación preclara y por su autenticidad como hecho artístico.