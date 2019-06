Los institutos Laurel de La Zubia y Moraima de Loja organizan el festival de música 'In the mane of music'

Los institutos Moraima de Loja y Laurel, de la localidad de La Zubia, organizan los próximos 6 y 7 de junio el festival de rock 'In the name of music'. Profesores y estudiantes cambiarán tizas y libretas por guitarras y micrófonos y saldrán al patio a disfrutar de las actuaciones musicales programadas.

Habrá rap, rock, pop, aires flamencos e incluso canción de autor. El evento está coordinado por Ramón Rodríguez, profesor de música del IES Laurel. También participan compañeros de Loja y La Zubia aficionados al rock. El evento celebra este año su segunda edición.

"La idea es reivindicar una mayor presencia de la música y las artes en los centros educativos", destacan desde la organización de la cita, que también aboga por defender la música en vivo, tocada con "instrumentos de verdad y cantada con voces como las nuestras, sin trampa ni cartón".

Se pretende además descubrir nuevas canciones y estilos fuera del ámbito más comercial.

El evento contará con grupos emergentes Forgive to forget, que fueron finalsitas en el último certamen Emergentes en el Planta Baja; Annarce, rapero de La Zubia que ultima su primer álbum; la banda lojeña Gecko; y los Vynil Rules, que propondrán un paseo por las músicas del siglo XX. También habrá actuaciones de alumnos y profesores.

Se pretende que sea un día de convivencia, en el que se expondrán instrumentos reciclados y trabajos artísticos inspirados en el rock.

El festival cuenta con el respaldo de las directivas de los centros y de los ayuntamientos de las dos localidades, que se ocuparán de poner el sonido.