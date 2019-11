El Legado Andalusí repasa la visión del arte de sus rutas africanas

Cerca de la Carrera del Darro, en la Casa de Zafra, puede contemplarse hasta el próximo 31 de enero una de las colecciones más valiosas de los fondos del Legado Andalusí: aquella que impulsó hace 25 años Jerónimo Páez, la visión de once artistas locales sobre otras tantas rutas de este proyecto cultural.

Por eso la muestra que se inauguró esta mañana era también un homenaje a la labor Páez, el intelectual granadino que fue el promotor del Legado Andalusí. Se trata de una exposición de carácter itinerante en la que once artistas andaluces, en su gran mayoría granadinos, ofrecen su particular mirada sobre cada una de las once rutas que componen el proyecto cultural que ahora capitanea Concha de Santa Ana. “Cuando descubrí los fondos que teníamos comprendí que tienen que estar a disposición de los ciudadanos. No pueden estar guardados”, explica la nueva directora.

Comisariada por Jesús Conde, trató de ser lo más representativa posible de las corrientes pictóricas de los años 90 y cuenta con obras de los siguientes artistas: Xaverio, con una obra sobre la Ruta de las Alpujarras; Manuel Gómez Rivero, con un óleo sobre lienzo sobre la Ruta de Münzer; Juan Manuel Brazam, sobre la Ruta de Ibn Battuta; Emilio Zurita, Ruta de Whashington Irving; Alejandro Gorafe, con una pieza de hierro de la Ruta de los Almohades y Nazaríes; José Manuel Darro, sobre la del Califato; Juan Vida, de León el Africano; María Teresa Martín Vivaldi, un acrílico de la la Ruta de al-Idrisi; Miguel Rodríguez Acosta, de los de los almorávides; Julio Juste, sobre los Paseos por Granada y el propio Conde, sobre Ibn-al Jatib.

Estos creadores se valieron de sus respectivos lenguajes formales para trasladar a los diferentes soportes de sus obras (lienzos, paneles o arpillera) la impresión de estas rutas siguiendo las pautas marcadas por su propia percepción de estos caminos de Al-Ándalus. Así pues, mientras unos se apoyaron en la simbología o el mito, otros recabaron, a través de la leyenda, aquellos elementos significativos del pasado andalusí.

Por tanto, una de las características principales es la diversidad, ya que pueden encontrarse tanto obras figurativas como abstractas, yendo desde el collage hasta composiciones realizadas con estructuras metálicas, o la original técnica del ‘petrol’ elaborada con materiales mineralógicos.

De esa variedad de técnicas y estilos viene el título de la muestra: El Legado Andalusí, una propuesta plástica, pues no ha sido solamente el pincel el medio utilizado en estas creaciones.

La obra pretende ser representativa de todas las corrientes de los años 90

El comisario recordaba que el objetivo de la colección, de la que ahora se exhiben las piezas originales, era elaborar una serie de cartelería. Y obtuvo tal aceptación que acabó decorando buena parte de los pisos que se inauguraban por esa época. “Hasta que dejó de editarse, tuvieron mucho éxito tanto las obras más figurativas como las más abstractas, que en principio la comisión de Legado temía que se vendieran peor”, comenta el artista.

Para Conde, la principal virtud y el motivo del grado de aceptación que tuvieron las piezas fue la autenticidad de las mismas, porque los artistas “realmente hicieron las rutas”. “Podíamos haber realizado una colección de los fondos de los pintores pero fueron obras de encargo porque queríamos hacer una cosa diferente”, explica el comisario.

Desde marzo de 1995, la muestra que ahora recupera el Legado Andalusí en colaboración con el Ayuntamiento de Granada ha podido verse en ciudades como Córdoba, Nantes (Francia), Guadix, Bailén, Motril, Rincón de la Victoria, Priego de Córdoba, Osuna, Baza, Dalias, Torre del Campo, Castillo de Locubín, Medina Sidonia, Madrid.

Por su parte, Jerónimo Páez señaló que algunos gobiernos locales no prestaron la suficiente atención al Legado Andalusí, que vivió una época de esplendor pero luego no se sostuvo con el mismo impulso en el tiempo. Por eso recordó tanto al alcalde de Granada, Luis Salvador, como a Concha de Santa Ana la necesidad de dar un nuevo impulso al proyecto y mantener los vínculos culturales con el Norte de África.