Lorenzo Silva presenta 'Púa' en la Feria del Libro: "Hay guerras sucias que han fortalecido al enemigo"

Lorenzo Silva donde va, triunfa. Triunfa como novelista que ha obtenido premios tan importantes en narrativa como el Planeta y el Nadal. También triunfa como uno de los escritores con más éxito de público capacidad de convocatoria en las citas literarias a las que va. Este domingo llega a la 42 edición de la Feria del Libro de Granada para presentar dos obras: La vida es otra cosa, un volumen de observación literaria y periodística de la historia reciente en el que reflexiona sobre los refugiados por el hambre y la guerra, los populismos en Occidente, la crispación de la política...; y Púa, un thriller oscuro sobre la sobre esas cloacas que todos los estados tiene y sobre aquellos que participan en la lucha sabiendo que se les negarán las medallas.

'Púa'

Sobre esta novela, el que es uno de los máximos exponentes de la narrativa española actual, charló con Granada Hoy. A la pregunta de si los fines correctos pueden y a veces deben perseguirse por caminos torcidos como dice un personaje de la novela, el autor se posiciona en lo personal pero no su libro. "La novela no tiene una tesis al respecto, te cuenta la historia de alguien que vive de eso. Se convierte en instrumento de una guerra sucia aunque luego sí toma conciencia del significado moral de sus actos. Se invita al lector a extraer su conclusión. Yo sí que tengo una teoría, desde la que nace la obra. Esos atajos ilegales -que no sólo se han practicado entre nosotros, sino a lo largo de toda la historia y en la actualidad por las democracias más consolidadas, porque es una tención que tiene todo el mundo- comportan tal grado de gravedad ética y de inconsistencia argumental, que al final siempre acaban resultando contraproducentes de una forma u otra. Puede ser simplemente inconvenientes o puede ser letales. Hay guerras sucias que han desautorizado por completo a quienes las han practicado y han fortalecido al enemigo, que es lo peor que puede pasar. Algunas se han llevado por delante, no sólo a inocentes, sino a quienes las han hecho".

En Púa, Silva se refiere a esas guerras sucias que "se producen en el seno de una sociedad en la que la ley es común a todos", no entre estados. "Los conflictos dentro dirimirlos al margen de la ley que esa misma sociedad ha creado suponen un deterioro de la legitimidad. En cambio, los usos de la guerra entre estados van variando pero si está permitido matar al enemigo pero: ¿armado o desarmado?, ¿con igualdad de armas?... Ahí no hay una ley porque todo lo que deteriore la fuerza del enemigo está autorizado. Por ejemplo, matar al general es una de las primeras medidas que se intentan para dejar sin dirección al ejército enemigo".

Púa, el protagonista, tiene que adoptar una segunda identidad, que no es otra que la de librero de viejo. A pesar de la tentación evidente que puede suponer para un autor, este oficio no es usado por Silva para disertar sobre literatura. "Cuando buscas ocultar algo intentas que la máscara no deje de intuir lo que hay debajo. Alguien que se dedica a regatear el precio de los libros no parece una persona que ha sido miembro de un oscuro servicio estatal destinado a realizar maniobras ilegales. Y en este caso, como no se sabe ni el país ni la época, no puedo dar referencia completas porque ayudarían a situar la acción. Hay alguna referencia metaliteraria, pero las tiene que adivinar el lector".

Otras propuestas del domingo

La Feria prosigue también con sus actividades familiares y para niños y niñas con actividades en el Área de Ciencia y en el Pabellón Granada en las primeras sesiones de la mañana y de la tarde. Este domingo, la Asociación de Editores de Andalucía promueve dos sesiones de cuentacuentos con Nany Moly y Mimedia prosigue en el área de Ciencia con sus talleres Viaje a Marte y Misión Salvar la Tierra, y los talleres de la Oficina tipográfica. Además, inaugura el ciclo de cuentacuentos vinculados a culturas e idiomas, con una sesión de Cuentacuentos en inglés promovido por The Globe.

El día comienza con la intervención de Pilar Adon, que asiste gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras. La poeta, traductora y narradora, autora de las novelas De bestias y aves, Las efímeras y Las hijas de Sara; de los libros de relatos La vida sumergida, El mes más cruel y de los poemarios Mente animal y La hija del cazador charlará con Olalla Castro a las 12:30 en el Pabellón central.

El libro de la Feria

En el año 1942 dos exiliados, Rafael Alberti y Francisco Ayala, obtuvieron el suficiente apoyo económico para poder poner en marcha un proyecto editorial en Argentina. Se trataba de Ediciones Nuevo Romance. En esta editorial, de efímera existencia (pero que obtuvo el apoyo de Losada, una de las editoriales referenciales del exilio español en el Cono Sur), Francisco Ayala promovió la edición de Guerras Civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita (1544-1619). Constituyó sin duda un esfuerzo del autor por sentirse vinculado a su ciudad, y un libro cuyo contenido era absolutamente simbólico en el contexto que los editores vivían de la guerra civil que provocó el exilio y desgarro del país. Este título, su primera parte publicada en 1943, es el Libro de la Feria de este año, promovido, como es habitual, en edición facsímil por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Granada, que pone en relación a la Feria con su lema: Frontera, Guerra y Exilio. Se presentará este domingo 21 de abril a las 20:30 horas en el Pabellón Fundación Caja Rural Granada.

También por la tarde, en el marco del ciclo de Lecturas Violetas promovido por la Concejalía de Igualdad y el pacto contra la Violencia de Género, se plantea en el Pabellón Granada un programa doble con La memoria histórica democrática de las mujeres. Segunda República, guerra y exilio de Beatriz García Prieto y una charla de Silvia González sobre las Mujeres fusiladas entre Víznar y Alfacar.

En el Área de Ciencia se dedicará a las Fronteras del yo ante las redes sociales y a las Fronteras Biológicas: tratando desde la simbiosis hasta los límites de la computación.

La feria contará con una nutrida presencia de autores granadinos como Ángel Olgoso, Lorena Avelar, Constanza González Ferrer, Susi Campos, Rafael Navarro, Ángel Fábregas, que presentará Misteriosa Madre, Carlos Ballesta, entre otros. El día cierra con la presentación del más reciente poemario de José Carlos Rosales. El autor de novela negra Joseph Knox completa la presencia de Manchester, ciudad UNESCO de la literatura, que ha centrado las actividades UNESCO de este fin de semana. Para los más jóvenes UNESCO organiza una sesión especial de slam Poetry a mediodía, y Juan Arcones firmará sus más recientes libros Mi probable favorito y Un rey de verano por la tarde en la Caseta Oficial.