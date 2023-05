Maracena recoge la historia de su iglesia en un único volumen

El maracenero José Manuel Fernández García ha presentado su segundo libro bajo el título Iglesia de la Anunciación del lugar de Maracena, que se compone de dos partes: una primera que trata sobre la investigación de los distintos archivos relacionados con la parroquia y una segunda parte que es completamente didáctica.

El primer libro que escribió fue sobre la Memoria Histórica del siglo XX de Maracena que asegura “está guardado en un cajón y donde hice una orla con los 25 alcaldes de la época”. Este segundo libro sobre la iglesia de Maracena lo ha escrito a conciencia porque, como profesor, dice que iba a visitar distintas ciudades a conocer sus centros de culto “y siempre había una guía para contarles la historia y sin embargo en Maracena no había nada escrito”. Con la publicación de este libro el autor dice que salda una deuda con Maracena “porque es quien me ha dado el trabajo durante 35 años, tiempo que me he enriquecido y que ahora puedo devolver al pueblo en forma de libro para que cualquier persona pueda conocer cómo es la iglesia de Maracena por dentro”.

El autor fue el fundador y primer profesor de la Escuela de Adultos de la localidad metropolitana y, asegura, empezó a estudiar tarde, con 28 años, cuando ya estaba casado, con un hijo y llevando una tienda de comestibles que le puso su padre. Fue su mujer, profesora del CDP Sagrado Corazón de Maracena, María del Carmen Navarrete, fue la que lo animó a estudiar. Comenzó con Magisterio y una vez obtuvo la diplomatura empezó a trabajar como maestro de la Escuela de Adultos. “Como trabajaba por las tardes me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre por las mañanas y decidí sacarme la licenciatura de Historia Contemporánea”, dice. José Manuel le pilló el gusto a estudiar y, una vez acabada esa licenciatura, decidió sacarse la de Historia del Arte. Jamás faltó a una clase.

Entre los archivos de su investigación, José Manuel encontró la primera partida de bautismo de Maracena que data de 1612, que corresponde con Bartolomé Hernández Jiménez, y el primer matrimonio que se efectuó en 1613 de Andrés Ruiz con Juana Peláez. En cuanto a la parte didáctica del libro, ha querido explicar retablo por retablo acompañado de imágenes “para que sirva a otros profesores a explicar nuestra historia”.

José Manuel también ha destacado algunas curiosidades de la iglesia, por ejemplo, el relicario que tiene “un trozo del santo Patrón, San Joaquín”, también unas caras grotescas o, incluso, que el óculo del camarín se comunica con el retablo del nazareno. “Tenemos la Virgen más bonita del área metropolitana, y así figura en el premio que ganó la Virgen de los Dolores en un encuentro de patronas en 1954”, cuenta. La iglesia de Maracena ha contado con dos grandes restauradores maraceneros como son Antonio López Alonso, quien restauró distintos cuadros y el camarín, y Alejandro Sánchez Tallón, que restauro casi todas las imágenes entre las que se encuentra el Cristo crucificado del altar mayor.

La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, ha alagado el trabajo de José Manuel ya que “muestra a la sociedad todo lo que alberga la iglesia, ya sea arte e historia”. Con este título, José Manuel pretende contribuir a la memoria de la ciudad, y a seguir una senda que ya iniciaron otros autores como Francisco Ávila o Emilio Morales donde se sientan las bases históricas de la ciudad.