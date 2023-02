Madinat Ilbira (Medina Elvira) es un yacimiento singular que documenta fundamentalmente la etapa de los siglos VII al XI, pero que también tiene vestigios romanos, tardoantiguos, visigodos, además de islámicos y mozárabes. En el siglo IX Abdehrraman II y Muhammad I construyeron su alcazaba y muy probablemente su mezquita mayor. El yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004. Tiene una extensión aproximada de 332 hectáreas.

Los primeros vestigios de la ciudad se encontraron buscando restos romanos, son los enterramientos del Pago de Marugán, en 1842. El interés de la Comisión de Monumentos y la excavación de Manuel Gómez-Moreno González de 1872, así como su libro Medina Elvira, editado por la imprenta La Lealtad en 1888, serán hitos importantes. Después un gran silencio. En 1999 el arqueólogo Ángel Rodríguez Aguilera realizó una excavación preceptiva para el proyecto de una vivienda.

Gracias al grupo de Investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, dirigido por el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada Antonio Malpica Cuello, se han realizado una serie de campañas arqueológicas en Madinat Ilbira ya en el siglo XXI, siendo el alma y artífice de las mismas de 2001 a 2020. La primera fue en 2001, se trataba de una excavación de emergencia en el Cerro de El Sombrerete. En 2003 se realizó la delimitación del yacimiento y en 2005 el proyecto tomó cuerpo con la excavación en la Alcazaba del Cerro del Sombrerete. En 2006 en el Pago de los Tejoletes, en 2007 en el de la Mezquita y en 2009 en el Cortijo de las Monjas. Después un parón de 7 años. En los años 2016, 2018 y 2019, un equipo polaco codirigido por Antonio Malpica y Marian Rebkowski, del Institute of Archaelogy and Ethnology Polish Academy of Science, con financiación de esa institución, ha intervenido fundamentalmente en el área mozárabe.

Importante fue la exposición Mil Años de Medinat Ilbira, organizada por el Legado Andalusí, en el Parque de las Ciencias, del 4 de octubre de 2013 al 16 de febrero de 2014, comisariada por Antonio Malpica, con un excelente catálogo. También se han sucedido reuniones científicas, cursos y seminarios.

Estamos ante un trabajo y equipo modélicos, formado por arqueólogos, historiadores, restauradores, arquitectos, investigadores internacionales, geofísicos y comisión externa de evaluación y consulta. Pedro Martínez Parra, alcalde de Atarfe, destaca la terminación del Plan Director del yacimiento, realizado por Inmaculada Raya y José Javier Álvarez, actualmente en tramitación administrativa. Nos cuenta los nuevos proyectos, como el de crear y convertir la nave industrial en el Centro Arqueológico de Medina Elvira, las iniciativas presentadas para el 2% cultural al gobierno de España, el apoyo de la Junta de Andalucía y especialmente de la Diputación de Granada. Desde el Ayuntamiento se quiere musealizar también una parte del Centro Cultural dedicada al yacimiento. Resalta la importancia del programa de visitas pedagógicas por parte del alumnado del municipio así como de otras provincias.

Francisca Fuillerat Pérez, presidenta de la Asociación Cultural La Cora de Ilbira nos comenta: "queremos favorecer el encuentro de las personas interesadas por la arqueología y en concreto sobre Medina Elvira, de todos los avances y logros de las ciencias arqueológicas y estimular el clima de valoración y atención al patrimonio arqueológico atarfeño, promoviendo diversas actividades, conferencias, encuentros científicos, etc.". En este sentido destacar el interesante programa de voluntariado y en espacial sus actividades pedagógicas y de difusión del yacimiento.

Cristina Martínez Álvarez, que esta realizando su tesis doctoral sobre la cerámica de Madinat Ilbira en el Instituto de Arqueología de Varsovia, cuenta que se están encontrando materiales muy completos y de buena calidad técnica que nos muestran los modos de vida y de consumo y que completan el ajuar de las viviendas domésticas, fundamentalmente de los siglos X y XI. El próximo 21 de febrero, a las 18,30, pronunciará una conferencia en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe sobre estas investigaciones.

Guillermo García-Contreras Ruiz asume la dirección del grupo de investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada tras la jubilación de Antonio Malpica en 2020. Fundamental ha sido la creación de la Cátedra Gómez Moreno para la “Investigación arqueológica en Medina Elvira y puesta en valor del yacimiento”, por parte de la Universidad de Granada, el Ayuntamiento de Atarfe y las empresas Q Energy, Ibox Energy y Magnon Green Energy, también dirigida por Guillermo García-Contreras. La última campaña ha sido en noviembre-diciembre de 2022 y se prepara continuar esta primavera. Se han realizado diversas tesis y trabajos fin de máster sobre el yacimiento. En estos momentos se está elaborando el Plan Director de Investigación que será otro documento clave para el futuro de Madinat Ilbira. Destacar los proyectos europeos en donde participan más de ocho universidades y la dimensión internacional por la que apuestan las estrategias actuales.

El compositor valenciano Hugo Chinesta ha realizado la obra para banda de música Sonidos de Madinat Ilbira, en conmemoración del 150 aniversario de los primeros descubrimientos arqueológicos, estrenada el 3 de diciembre de 2022.

Podemos considerar el yacimiento de Medinat Ilbira fundamental para documentar la organización territorial en la Alta Edad Media, en especial de la vida campesina y agraria, así como los sistemas de regadío, producción y vías de comercialización y distribución. Un enclave único de gran valor patrimonial.

Madinat Ilbira ha estado presente en autores como Ibn Hayyan, Abd Allah, al-Idrisi. Ibn Jaldún, al-Himyari e Ibn al-Jatib. Algunos viajeros como Andrea Navagiero en su libro de 1563, Viaggio fatto in Spagna et in Francia, escribe: "en la falda de un monte a mano derecha, se ven ruinas y vestigios de una ciudad que se cree fue la antigua Ilíberis y ahora la llaman Granada la Vieja", después Madinat Ilbira cayó en el olvido durante siglos.