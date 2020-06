Miguel Ríos publicará 'El blues de la tercera edad' como adelanto de su nuevo disco

No hay jubilación que valga para Miguel Ríos ni retirada a la vista. Los granadinos lo escucharon por última vez en directo durante el concierto de Jorge Drexler el pasado febrero donde acudió a cantar como invitado. El artista, en plena forma, interpretó Tu voyeur junto a su querido amigo uruguayo. Este viernes, Ríos publicará El blues de la tercera edad como adelanto de su nuevo disco en varias plataformas digitales.

El cantante granadino publicará este trabajo después de verano junto a The Black Betty Trio. "Muy feliz de poder compartir esta nueva etapa junto a The Black Betty Trio, trío de ases, valga la redundancia, formado por José Nortes (guitarra y coros), Luis Prado (piano) y Edu Ortega (violines y mandolina). Gracias compañeros", ha reconocido el rockero en su cuenta de Twitter.

Ya podemos anunciarlo: “El blues de la tercera edad” es el nombre del primer single del nuevo álbum. Este viernes 26 de junio estará disponible en todas las plataformas digitales y es el adelanto del nuevo disco, que se publicará después de verano. pic.twitter.com/iFkxdbSTNJ — Miguel Ríos (@mrios) June 23, 2020

"Acabo de escuchar el bluesazo que Miguel Ríos publica este viernes. Si se hubiese ido cuando quería, nos hubiésemos perdido delicias acústicas y desgarradas como esta. Menudo aguijón de nostalgia", ha dicho en un tuit Arancha Moreno, directora de la revista musical Efe Eme, al escuchar este primer single. "Vi dos conciertos de su gira Bye bye Ríos en 2011 y me tiraba de los pelos al verlo irse en absoluta plena forma. Afortunadamente fue un hasta luego", le ha respondido un usuario.

Este nuevo álbum llegará 12 años después del lanzamiento de Solo o en compañía. El último directo publicado por el granadino fue el Symphonic Ríos, grabado durante su regreso a los escenarios en 2017. El directo se hizo 7 de Julio en el Palacio de Carlos V dentro del 66 Festival de Música y Danza junto a los Black Betty Boys y la Orquesta Ciudad de Granada dirigidos por el maestro Josep Pons.

En una entrevista con este periódico, concedida en 2018, el cantante dijo sobre su retirada temporal: "El instrumento es el parapeto que le permite al músico seguir mientras el cuerpo aguante. Los solistas rockeros lo tenemos más crudo. Hay que mantener la energía, la actitud y la prestancia que nuestro estilo requiere, solamente apoyados en dos cuerdas vocales que sufren el óxido de la edad tardía. Pero no hay que alarmarse, por edad, y por ley de vida, siempre habrá hijos del rock and roll que tomen el testigo".