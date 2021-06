Miguel Ríos elige el Starlite para su vuelta a los conciertos

Noche mítica en el festival marbellí Starlite con la música de uno de los artistas vivos más importantes de la música en español. De nuevo, como ocurrió en la apertura con Ella Baila Sola, los artistas eligen Starlite para retomar el ritmo de conciertos y Miguel Ríos lo hizo acompañado por The Black Betty Trio para recordar, no solo que no se ha ido, sino que ha vuelto con las mismas ganas de siempre.

El granadino anunció la vuelta a los escenarios en plena pandemia después de haberse retirado durante una década al terminar la gira Bye Bye Ríos. "Es un lujo acojonante estar aquí en Starlite y más aún si coinciden los diez años de aniversario con los años que hace que lo dejé, aunque volver a Starlite tres veces en diez años no está mal", reconoció Ríos sobre el escenario según la nota de prensa distribuida por el festival.

Ríos se mostró divertido, enérgico y gamberro ante un auditorio entregado que coreó una granada selección de temas que iban de sus grandes himnos conocidos mundialmente a los recién estrenados títulos como El blues de la tercera edad o la canción protesta La estirpe de Caín. Sobre su vuelta a los escenarios, Miguel Ríos se mostró muy claro: "Soy un yonqui del aplauso". Abrió el recital con Hello Ríos y su ya ritual Bienvenidos como aperitivo del banquete que vendría a continuación, introducido por unas esperanzadoras palabras sobre la situación actual: "Que alegría volver a verlos. Empieza a palpitarme que el final del túnel está cerca".

Los temas de Miguel Ríos hablan de la verdad, del ser humano y sus miserias, pero también del arte, de superación y del privilegio de vivir. Así, dando sorbitos a un termo de mate, fue mostrando su postura personal ante temas como la prostitución, la desigualdad, el capitalismo o la poesía de Ángel González; discursos unánimemente aplaudidos por lo que el propio artista denominó "un público muy sensible".

En el lado de los grandes éxitos del cantante, Ríos eligió El rock de la cárcel, el ansiado Santa Lucía y, por supuesto, para cerrar y dibujar una amplia sonrisa en la cara tras la mascarilla, El himno de la alegría, un tema dijo cantar "pensando en todo lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando" y que sigue sonando de manera impecable en la voz de Miguel Ríos desde que empezara a cantarlo en 1970. También incluyó en los bises una canción muy especial, Que salgan los clowns, un tema original de Stephen Sodheim, Send in the clowns, que empezó a preparar después de ver la película Joker (Todd Phillips, 2019).

Una extensa y calurosa ovación final después de más de dos horas y cuarto de música sin interrupción fue el regalo del público asistente hacia Miguel Ríos & The Black Betty Trio por un espectáculo inolvidable que ha quedado grabado tanto en la historia de Starlite como en las retinas del entusiasmado público.