Música en directo, sorpresas y todos los concursantes: así será la Gala de Navidad de OT 2023

Los 16 concursantes de OT 2023 ya saben cuales serán las canciones que cantarán el próximo 25 de diciembre en la gala de Navidad. Un programa especial en el que estarán presentes todos los alumnos que compartirán escenario con algunos de los profesores, contará con música en directo y no tendrá ni nominados ni expulsados. Por lo que será una noche para que los seguidores del formato puedan disfrutar del contenido más navideño sin la presión de pensar si uno de sus favoritos se coloca en la cuerda floja.

Además, también se unirán a los chicos para interpretar un tema Chenoa, Masi y Xuso Jones o la formación musical de Barcelona Gay Men's Chorus, entre otras sorpresas. Noemí Galera y Manu Guix han sido los encargados de repartir los temas que interpretaran en la gala navideña que volverá a unir a las dos granadinas, Violeta y Denna, tras su incursión en la Gala 1 con su 'Padam Padam'.

La gala navideña se inaugurará con el clásico Jingle Bells en español, que interpretarán todos los concursantes junto a los profesores de la Academia.

Juanjo Bona y Álvaro cantarán It's the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams. Denna y Violeta entonarán el Santa’s Coming for Us de Sia, y Alex y Lucas cantarán Bendita Tu Luz de Maná y Juan Luis Guerra). Por su parte, Salma y Naiara interpretarán el clásico Farolito de Gloria Estefan.

Bea y Ruslana cantarán Te Regalo, de Carla Morrison; en el caso de Chiara y Suzete será el clásico Rocking Around the Christmas Tree; Cris y Martin entonarán el Last Christmas de Wham; y Paul y Omar cantarán High de Lighthouse Family.

Por último, la gala terminará con Happy Christmas (War Is Over) de John Lennon.