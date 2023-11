Laura Pausini, The Bangles o David Bisbal: las canciones que sonarán en la segunda gala de OT 2023

Pasada la resaca emocional de la Gala 1 y tras vivir las primeras nominaciones -Suzete y Lucas-, los concursantes de Operación Triunfo 2023 ya conocen cuales serán las canciones que tendrán que preparar durante la semana para defenderlas el próximo lunes ante el jurado y evitar así la nominación que trunque el sueño de seguir dentro de la casa, y en el caso de los nominados defender su permanencia en la casa.

Horas antes, los 16 concursantes visualizaron las actuaciones de la gala anterior junto a Noemí Galera y Manu Guix, para ver los múltiples errores cometidos e intentar que no se vuelvan a repetir.

En total nueve canciones, entre los cuatro duetos, las dos propuestas de los nominados, los dos tríos y la canción grupal que Martin, Paul Thin, Violeta, Bea, Chiara, Ruslana, Juanjo, Salma, Lucas, Álex Márquez, Suzette, Naiara, Omar, Cris, Denna y Álvaro Mayo tendrán que defender. Tras la 'Libertad' de Nil Moliner, los concursantes iniciarán la gala con 'Alright' de Supergrass.

Otras canciones que sonarán en la Gala 2 de OT 2023 serán 'Dígale' de David Bisbal, a cargo de Lucas; 'A Song For You', de Leon Russell, a cargo de Suzete, que estará acompañada al piano por Manu Guix; Juanjo y Cris defenderán 'Leave The Door Open' de Bruno Mars, Anderson Paak y Silksonic; 'Little Green Bag' de George Baker, a cargo de Paul y Martin; por su parte Álex Márquez y Violeta cantarán 'Quiero Decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena; Álvaro Mayo y Denna se enfrentarán a 'El Fin del Mundo' de LalaLoveYou; también sonará en la Gala 2 el 'Walk Like An Egyptian' de The Bangles; Omar, Salma y Naiara cantarán 'Se Fue' de Laura Pausini.