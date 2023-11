Paul Thin consigue el favor del público convirtiéndose en el primer favorito de OT 2023

Los 16 concursantes de Operación Triunfo se han enfrentado a la primera gala oficial repleta de emociones y sensaciones, primeras nominaciones y el veredicto del público y el favorito en una noche en la que Granada ha estado muy presente hasta el final con el pase de sus tres vecinos: un favorito, una llamada de atención y una salvada por los compañeros.

Los propios profesores de la Academia de OT 2023 han dejado claro en más de una ocasión la importancia de la canción grupal, será determinante para saber la línea que seguirán el resto de las actuaciones. Y dicho y hecho, tras una grupal con algunos contratiempos y algún que otro despiste, las actuaciones de los 'triunfitos' han tenido sus más y sus menos.

Uno de los momentos de la noche, sobre todo para los más seguidores del formato desde su primer edición, llega gracias a la charla entre Paul y Chenoa. Tras una actuación impecable del de Armilla y su compañera Chiara, Paul le reconoce a Chenoa que se ha traído mucho chándal a la Academia y que sus compañeros piensan que su favorito es un pijama, a lo que la presentadora le contesta a modo de guiño que entiende perfectamente eso de que te guste un chándal y la gente lo critique, aludiendo al mítico chándal gris que llevaba cuando la prensa se fue a la puerta de su casa para conocer la noticia de su ruptura con David Bisbal.

“dímelo a mi lo del chándal” POR FAVOR ME MUERO #OTGala1 pic.twitter.com/CGGDxP8Wy5 — itziar (@siquieresvenir) November 27, 2023

Justo antes de las nominaciones llega el momento de conocer al nómada digital de la semana, es decir, al favorito del público que en esta edición consigue la inmunidad, 3.000 euros en su cuenta, una clase extra en la disciplina que considere que necesita mejorar, además de algún que otro beneficio más que se desvelará a lo largo de la semana. Dos nombres llevaban sonando con fuerza durante toda la semana, y los dos llevan acento granadino: Paul y Violeta, un binomio al que se le unió Naiara. Finalmente, el de Armilla fue el primero en cruzar la pasarela tras convertirse en el favorito de la semana con el 20,8% de los votos.

De hecho, la interpretación de Paul y Chiara de 'El encuentro' ha sido muy comentada por redes por la gran la gran actuación que han ofrecido, y el propio Alizzz -el autor de la canción junto a Amaia- ha compartido la actuación en redes sociales preguntando de forma graciosa que dónde se había dejado Paul las gafas de sol, algo que él siempre lleva.

Dónde están las gafas de sol amigo https://t.co/qLuHxywW3q — Cris (@alizzzmusic) November 27, 2023

Y llegó el momento más temido por los concursantes: la valoración del jurado. Suzete y Lucas se convierten en los primeros nominados de la noche al no terminar de convencer con sus actuaciones. Natalia Jiménez, que ya contaba con experiencia como jurado del talent musical tras su polémico paso en 2020, le indicaba a Suzete que se le había visto muy forzada por intentar entrar en la canción y que se notaba que no la había disfrutado.

Álex Márquez fue otro de los propuestos por el jurado para abandonar la Academia al considerar que no había estado seguro. Buika, por su parte, le explicaba a Lucas que les daba la sensación que le costaba conectar con el tema, "estás más pendiente de no fallar, de afinar... y eso despista mucho, porque se te ve más centrado en no equivocarte que en disfrutar... me ha gustado mucho como lo has hecho pero hemos llegado a la conclusión que es mejor que te separes un poco de lo que es este show".

Y la cuarta nominación recaía sobre Denna. La otra mitad del famoso 'Padam Padam' no terminaba de cuajar, ya sea por algún contratiempo o por los nervios del directo. Cris Regatero le señalaba que la canción era muy complicada, y que era consciente de que era un reto difícil, sin embargo, "en los pases de micro lo hiciste genial y hoy no he visto que tu voz y todo lo que estaba pasando estuviese con eso que estabas haciendo. Ahí de pie veo a una diva, quiero que te lo creas y nos lo des".

Por su parte, Noemí señalaba que a excepción de dos o tres números, las actuaciones habían sido peores que los ensayos o los pases de micro. "La gala de hoy lo que da por seguro es que la academia tiene una razón de ser, y es que hay mucho que trabajar. No podemos pensar que lo tenemos todo, hay mucho que hacer para que acabéis siendo los artistas completos. Hemos deliberado y queremos que el que cruce la pasarela sea Alex", mientras que Denna se salva gracias al voto de los compañeros.