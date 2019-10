"¿Dónde me veo en 10 años? Encima de un escenario", lo decía Nerea Rodríguez (Gavà, Barcelona, 1999) en el casting de Operación Triunfo 2017. Y así ha sido hasta el día de hoy. La chica dulce de la academia, aquella con una voz idónea para musicales, no ha parado de trabajar en todo este tiempo. Ha lanzado dos singles; ha participado como actriz de doblaje en UglyDolls: Extraordinariamente feos y en Playmobil: La película, cuyo tema principal lo canta ella; y se encuentra componiendo los temas de su primer disco. Los Javis la presentaban hace un año emocionados como estrella del musical La Llamada, cuyo estreno en Granada tendrá lugar este jueves en el Palacio de Congresos.

-En el musical interpreta a María Casado, una de las protagonistas que siente la llamada de dios. ¿Algo así le ocurrió con la música?

-La llamada es una metáfora de cualquier otra llamada que hayas sentido en tu vida. En mi caso, la más fuerte que he tenido es la del mundo de la música y la interpretación.

-¿Cuándo le ofrecieron trabajar en el musical ya lo había visto?

-Sí, lo conocía antes de entrar en OT. Lo había visto ya y me había enamorado de él. Así que cuando me lo propusieron no daba crédito. El musical tiene mil cosas buenas. Es el único musical que le puede gustar a la gente que no le gusta ni los musicales ni el teatro. Combina muchísimas cosas: un guion increíble, los personajes están muy bien desarrollados. Son personajes muy cotidianos con los que la gente se puede sentir identificada y empatizar. Esa es la base de todo. La música está súper bien seleccionada.

-La llamada habla de la importancia de ser uno mismo. ¿Es fácil ser una misma cuando se convierte en un personaje público a raíz de un programa de televisión y está bajo el foco de los medios?

-Sigo siendo la misma. Al final ser uno mismo es una de las cosas más fáciles que hay en la vida. La vida ya tiene bastantes cosas complicadas como para que encima nos resulte difíciles ser uno mismos.

-Mucha gente cree conocer a los concursantes de OT por haberlo seguido en un canal 24 horas. ¿Cree que la imagen que se da en esos canales es bastante distorsionada?

-En el 24 horas ven nuestra realidad. Pero también es verdad que está en manos de la cadena mostrar una cosa u otra. Yo estoy en una sala tocando el piano y en otra puede haber alguien discutiendo. A lo mejor es la única discusión que han puesto de esa persona. Creo que puede estar un poco manipulado.

-Al salir de la academia, ¿qué le ha condicionado más, su edad, el estigma de triunfita o el hecho de ser mujer?

-Yo creo que no. En todo momento he demostrado que, aunque ahora mismo tengo 20 años y cuando salí de la academia tenía 18, soy una persona madura y entregada con mi trabajo. Eso la gente que me conocen y cuenta conmigo para trabajar lo sabe. Ni la edad, ni mi sexo, me ha supuesto nada.

-¿Qué opinaba de la industria antes de participar en el programa?

-Antes de entrar a la Academia me parecía que la industria discográfica e interpretativa a nivel de cine y televisión era demasiada complicada para acceder. Me planteé mi vida y la iba a enfocar por trabajar en los musicales, que es una de las cosas que estoy haciendo ahora. Ahora por suerte, gracias al impulso que me dio OT, he podido acceder a mejores oportunidades.

-Es actriz, cantante, dobladora de película e incluso hizo de modelo un día. ¿Hay que ser pluriempleada para llegar a final de mes en la industria del espectáculo?

-Esto depende mucho de la persona. Una actriz que se llama Andrea Ros hace no mucho subió un tuit que decía: "Un día estrenas película en Netflix y al día siguiente estás viendo como llegar a final de mes y comprando comida de lata". Eso es algo que pasa en la vida de los artistas. La gente piensa que por tener cierta fama o ser un personaje público ya tienes la vida resuelta y evidentemente no es así. Yo soy pluriempleada porque me encanta mi trabajo y soy incapaz de decir no a las cosas. Me encanta interpretar. Me encanta cantar. Me encanta componer. Me encanta bailar. Hay momentos en lo que estás mu y bien y hay momentos en los que estás muy mal. Alguien a veces se encuentra sin trabajo. Yo hasta el momento he tenido mucha suerte y sigo con trabajo.

-¿Qué película le gustaría hacer?

-Me gustaría mucho una comedia o un drama. No una comedia fácil. Bah, me gusta más un drama (ríe).

-Lo suyo es una vocación que le nace desde niña. ¿Quiénes son sus referentes?

-Cuando era pequeña escuchaba mucho a Whitney Houston, Beyonce, Cristina Aguilera, Freddie Mercury, Queen. También me gustaba mucho Spandau Ballet. Aunque de esos no tengo demasiada influencia. A nivel interpretativo, Anne Hathaway es uno de mis actrices favoritas. Penélope Cruz es un referentes para todos. Anna Castillo y Macarena García me fascinan. Cualquier de mis compañeras de La llamada me fascinan. Lo importante es aprender de todos.

-Su carrera se ha dirigido al pop. ¿Qué atractivo le ve a esta música en la era del trap y el reguetón?

-Cada uno hace el estilo con el que se siente identificado. Es la única manera de poder gustar a la gente. Ser honesto contigo mismo y con el resto. Cada persona escucha un tipo de música o varios. Consume muchos para diferentes momentos. Si tú eres fiel a ti misma seguro que vas a poder llegar a la gente.

-Había sacado varios singles. No sé si está a punto de sacar disco.

-Estoy trabajando en él. No sé sabe cuándo saldrá. De hecho ahora mismo estoy componiendo. Estoy muy emocionada con todas las canciones que están saliendo.

-Hace una semana hablé con Amaia, que también ha tardado en sacar su primer trabajo. ¿Ha recibido presiones por parte de la discográfica?

-No. Si que es verdad que sientes cierta presión, que te metes tú mismo. Las prisas nunca son buenas. Lo importante es que tú estés seguro de lo que quieres hacer y de la calidad de tus canciones.

-Nació en Gavà, Barcelona, y vive desde hace más de un año en Madrid. ¿Qué opina sobre la situación que se vive ahora allí?

-Barcelona es mi casa. Las imágenes que veo a diario me estristecen muchísimo. Sobre todo porque la violencia no está justificada en ninguno de los casos.

-¿La sociedad catalana superará la fractura provocada por el independentismo?

-No me quiero posicionar. No me gusta meterme en ámbitos políticos. No apruebo la violencia en ninguno de los casos.