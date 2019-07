La carta de amor de Nuria Espert a Lorca inaugurará la temporada del Teatro Alhambra

Nuria Espert y Lluís Pasqual forman uno de los tándems más aplaudidos de nuestra escena desde hace décadas. El año pasado, la intérprete catalana y el exdirector del Teatre Lliure volvían a trabajar juntos después del estreno de La casa de Bernarda Alba en 2009. Lo hacían para dar vida, de nuevo, a la palabra escrita de Lorca en Romancero Gitano. El Teatro Alhambra inaugurará su temporada con el apasionante recital de Espert, basado en el poemario del granadino, el 18 y 19 de octubre.

La programación del nuevo curso, presentado hoy en Sevilla, contará con "grandes nombres de la escena contemporánea" como Juan Mayorga, Álex Rigola, Alberto Conejero, Daniel Verones, Israel Elejalde y premiadas obras como Rey Lear de Ricardo Iniesta (Atayala). En el apartado de danza, destaca el artista belga Jan Fabre; el francés Didier Ruiz con su pieza Trans (más allá), el emocionante testimonio de siete transgénero de Barcelona; y la compañía Mal Pelo (María Muñoz y Pep Ramis) con On Goldberg Variations/Variations.

Acompañada por el director artístico de los teatros públicos andaluces, Manuel Llanes, la consejera Patricia del Pozo ha señalado que en la nueva temporada se apostará por las colaboraciones con las compañías granadinas como LaSaL Teatro, que recuperará con motivo de su 20 aniversario tres de sus montajes más emblemáticos dentro de la programación navideña: El gran traje, Sin palabras (se las llevó el aire...) y Lar (la casa, el hogar).

El 20 cumpleaños de La Rous

La Rous, otra formación autóctona, también celebrará dos décadas de vida del 11 al 17 de noviembre. La compañía reconocida con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud llevará a escena tres grandes propuestas creadas por su fundadora, Rosa Díaz: La casa del abuelo, Una niña e Hilos. En el vestíbulo del Teatro Alhambra, además, se podrá ver esa semana una exposición fotográfica para recordar los 20 años de creación de La Rous.

Fabre presentará The generosity of Dorcas, un conmovedor y fascinante solo de danza protagonizado por Matteo Sedda, el 6 y 7 de marzo. El artista dedicó este espectáculo a Sedda, uno de sus "guerreros de la belleza", después de que el bailarín italiano formara parte del elenco original y del proceso creativo de la celebrada performance de 24 horas Mount Olympus. To Glorify The Cult Of Tragedy. El montaje, estrenado en Sevilla y en Madrid, llega a Granada después de que Fabre fuera denunciado por una veintena de artistas de su compañía Troubleyn por acoso sexual.

Entre los reclamos nacionales se encuentra El mago de Juan Mayorga (6 y 7 de diciembre). La obra, producida en colaboración con el Centro Dramático Nacional, "se trata de un cuento negro, bufo y divertido que hay que entender lejos de su propia apariencia, como un símbolo social y político de los simulacros en los que hoy vivimos", explica Diego Doncel (ABC) en su crítica. María Galiana, José Luis García-Pérez, Ivana Heredia, Julia Piera, Tomás Pozzi y Clara Sanchis forman parte de este elenco de primera.

El dramaturgo australiano Andrew Bovell y el director Julián Fuentes Reta estrenarán el 24 y 25 de enero Las cosas que sé que son verdad, una colaboración entre Reta y los Teatros del Canal. La pieza, protagonizada por Verónica Forqué, narra cómo cuatro hijos se esfuerzan por ser ellos mismos más allá de las expectativas y el amor de sus padres. Mientras que Conejero presentará un drama de resonancias lorquianas titulado Geometría del trigo el 10 y 11 de enero.

Sin olvidar a Alex Rigola, que en esta ocasión ha dirigido y adaptado libremente La gaviota de Chejov (8 y 9 de mayo) para Irene Escolar y Nao Albet; Pablo Messiez con Los días felices de Samuel Beckett (15 y 16 de mayo), con Fernanda Orazi y Francesco Carril como protagonistas;; la vuelta de Daniel Veronese con la hilarante comedia El Nombre (20 y 21 de marzo); y Traición, la obra más clásica de Harold Pinter, bajo la dirección de Israel Elejalde e interpretada por Raúl Arévalo y Miki Esperabé.

La danza contemporánea, presente

La danza contemporánea estará presente gracias a la pieza CARMEN.maquia de Gustavo Ramírez y Titoya Dansa, con vestuario de David Delfín. La versión contemporánea del clásico de Merimée fue calificada por el Chicago Sun como una "obra maestra". La compañía Losdedae (Chevi Muraday) llevará a escena su moderna Juana el 14 y 15 de febrero. La actriz Aitana Sánchez-Gijón se pondrá en la piel de muchas mujeres con ese nombre que han protagonizado valientes capítulos de la historia como Juana La Loca, la Papisa Juana y Juana de Arco. Junto a ella, en escena, estarán Muraday, Alberto Velasco, Carlos Beluga y Maximiliano Sanford.

Otra de las líneas de programación que mantiene el teatro granadino son las propuestas de circo como Vigilia, el personalísimo espectáculo de Jorge Barroso Bifu y Varuma Teatro (24, 25 y 26 de octubre); Neón de Truca Circus (31 de enero y 1 de febrero), un espectáculo infantil en el que confluyen tres elementos fundamentales: el circo, la música en directo y la luz; y Creatura (6, 7 y 8 de febrero), un homenaje al circo clásico desde una visión actual y poética basado en el poemario de Pepe Viyuela Bestiario de circo.