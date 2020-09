La OCG se alía con viejos conocidos para su otoño musical más atípico y valiente

La Orquesta Ciudad de Granada ha pasado de estar en números rojos y tener una plantilla crispada por la dejadez (económica e institucional) a sanear sus cuentas y contratar un nuevo gerente. Ha costado tiempo (al menos dos años), pero al fin la OCG emprende un nuevo y prometedor capítulo. La formación musical presentó ayer la primera parte de su temporada, prevista de septiembre a diciembre, debido a la situación actual sujeta a continuos cambios y restricciones por la pandemia. Los recitales, con Bach y Beethoven como piedras angulares de muchos de los programas, estarán protagonizado por viejos conocidos de la orquesta como Anna Fusek, Michael Nesterowicz, Soyoung Yoon, José Luis Estellés y Marina Heredia.

Roberto Ugarte, que compareció ante los medios por primera vez tras su nombramiento como gerente a finales de julio, dijo sentirse "muy abrumado y agradecido" de estar aquí. "He venido a esta orquesta con mucha ilusión. Es una orquesta que conozco desde hace tiempo. La he considerado muy especial por su composición y por como ha sido cuidada. Es una orquesta muy refinada. Ha tenido la fortuna de contar con grandes maestros", destacó el gestor cultural vasco.

El músico mostró en seguida su gratitud hacia Günter Vogl, su antecesor en el cargo. "Hablamos de una nueva etapa, pero no olvido la anterior. Quería empezar con unas palabras de agradecimiento para Günter. Me incorporé a trabajar la primera semana de agosto. Él desde el primer momento se puso en contacto conmigo para prestarme su apoyo y me ha ayudado muchísimo. Ha tenido que lidiar con una situación muy complicado y la ha sacado adelante de una forma inmejorable", subrayó Ugarte, que agradeció también a los músicos "su actitud y su espíritu de resistencia" en una de las peores crisis de la orquesta en años. Además, mencionó al "excelente" equipo de la OCG, que lo ha recibido "con los brazos abiertos".

Medidas contra el coronavirus

Respecto a la nueva normalidad en el auditorio Manuel de Falla, la orquesta ha optado por la prudencia. Los conciertos serán más cortos y sin pausa, con una duración máxima de entre 60 y 80 minutos para que se garantice la seguridad del público y éste no interactúe. Además del uso obligatorio de mascarilla, se respetará el aforo (el 65%, es decir un máximo de 800 localidades en un recinto con capacidad para 1.200 personas). "Nos vemos obligado a repetir todos los conciertos. Una obligación gustosa. Por cada programa se harán dos conciertos. Tenemos más de 1.200 abonados. Si contamos con esa reducción de aforo no tendríamos para poder atenderles", explicó Ugarte.

Anna Fusek inaugurará el programa de pretemporada el 18 y 19 de septiembre. La excelsa flautista praguense dirigirá a la OCG en esta Fiesta barroca a beneficio del Banco de Alimentos. "El primero de los conciertos debe ser un gesto con la sociedad en estos momentos de tanto sufrimiento", señaló el gerente. El programa incluirá obras de uno de los más notables compositores del barroco francés, Marin Marais, y de dos de los compositores más influyentes del barroco italiano, Antonio Vivaldi y Arcangelo Corelli. Como aderezo, se une la suite instrumental de la semiópera The Fairy Queen de Henry Purcell. El primer concierto de abono, titulado Los Bach por Malov, se ofrecerá el 25 y 26 de septiembre con obras de J. S. Bach, C.Ph. Bach y Stravinsky bajo la dirección de Sergey Malov, artista residente de la OCG esta temporada.

Lucas Macías, nuevo director artístico, se estrenará al frente de la formación por todo lo alto el 2 y 3 de octubre. El músico onubense se atreverá con la Sinfonía núm. 3 en Mi bemol mayor, op. 55, conocida como la Heroica, una partitura muy exigente en lo que a su interpretación se refiere y una página bien conocida por la audiencia. También se interpretará en esas dos veladas Le tombeau de Couperin de Ravel. Michal Nesterowicz protagonizará los conciertos del 23 y 24 de octubre donde la violinista coreana Soyoung Yoon ofrecerá el Concierto núm. 5 de Beethoven y el clarinetista José Luis Estellés la Sinfonía de cámara núm. 4 de Weinberg.

El mes de noviembre se iniciará con un recital titulado El ruido del tiempo, título prestado de la novela del escritor inglés Julian Barnes, que como ésta tendrá como protagonista a Shostakovich. Dirigido por Diego Martín-Etxebarria, el concierto con Wagner y Dvorák en el programa contará con los solistas Steven Osborne al piano y Manuel Moreno a la trompeta.

Se volverá a escuchar 'El amor brujo'

Los Encuentros Manuel de Falla traerán el estreno absoluto de I suoni dei corpi celisti de la compositora Iluminada Pérez Frutos, un encargo de la OCG y Fundación SGAE, en un nuevo planteamiento de concierto, donde la percepción de los sentidos y la figuración de los planetas son los elementos que definen el pensamiento compositivo de la obra, que contará con el diseño visual de Francisco López. Completará el programa El amor brujo de Falla con la participación de la cantaora granadina Marina Heredia, y todos bajo la dirección de Julio García Vico.

La Misa de Gloria de Puccini despedirá el ciclo con el Coro de la OCG y los solistas Juan Antonio Sanabria y José Antonio López. La talentosa violinista Julia Dueñas (Granada, 2005), hermana de María Dueñas, será la encargada de cerrar el concierto en el año Beethoven con la Romanza núm. 2. Giancarlo Andretta ha diseñado así un concierto de navidad para recibir el año nuevo con buen sabor de boca.