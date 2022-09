La Orquesta Ciudad de Granada inicia su curso con Harry Christophers

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) arranca este viernes, 16 de septiembre, su temporada de conciertos con la presencia de Harry Christophers, invitado habitual de prestigiosas orquestas sinfónicas e importantes compañías de ópera de todo el mundo, que vuelve a ponerse al frente de la Orquesta Ciudad de Granada y Coro de la OCG en la que también será la primera cita del espacio barroco del Auditorio Manuel de Falla.

El programa elegido para esta fecha tan especial tiene como protagonistas a Haendel y Haydn. Concretamente, bajo la batuta de Christophers, se tocarán Música para los reales fuegos artificiales, HWV 351 y Saul, HWV 53, del compositor alemán; y Sinfonía núm. 103 en Mi bemol mayor, “Redoble de timbal”, La Creación, Hob.XXI/2 y Sinfonía núm. 100 en Sol mayor, “Militar”, Hob.I/100, del austríaco.

Cualquier relato sobre la música coral de principios del siglo XXI estaría incompleto sin un capítulo dedicado al trabajo de Harry Christophers y The Sixteen. El director, en colaboración con el conjunto que fundó hace 40 años, ha establecido estándares de referencia para la interpretación de todo tipo de obras, desde la polifonía medieval tardía hasta las nuevas obras de los mejores compositores corales de hoy en día. Aunque su arte surge de la gran tradición británica del canto coral catedralicio y colegial, se eleva por encima de las convenciones para abrir nuevas perspectivas en la música renacentista, barroca y contemporánea.

Además de sus compromisos con The Sixteen, Christophers ha sido director artístico de la Handel and Haydn Society (H+H) desde 2008. Ha atraído la aclamación de la crítica a la organización de artes escénicas más antigua de Estados Unidos, mejorando la reputación internacional de su orquesta y coro de instrumentos de época con una sucesión de grabaciones para el propio sello CORO de The Sixteen, al tiempo que ha ampliado su alcance local a través de proyectos educativos y comunitarios en Boston y más allá.

Los compromisos como director invitado añaden una dimensión adicional al trabajo de Harry Christophers. Ha actuado, entre otras, con la Orquesta Sinfónica de Londres, la Filarmónica de la BBC, la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la Deutsches Kammerphilharmonie y la Academy of St Martin in the Fields, y ha sido principal director invitado de la Orquesta Ciudad de Granada desde 2008. Su prestigio como director incluye también un amplio trabajo en ópera, con producciones para la English National Opera, Ópera de Lisboa y los festivales de Buxton y Grange.