Conciertos en Granada: Estreno de 'Tres Guerreros' de José López-Montes y vuelve la OCG

Los primeros conciertos de la Orquesta Ciudad de Granada tras el periodo estival tendrán lugar en tres municipios de la provincia: Huéscar, Monachil e Íllora, bajo la batuta de su director artístico, Lucas Macías, con obras de Schubert, Mozart y Haydn. La OCG y la Diputación de Granada vuelven a reanudar esta tradicional gira provincial que este año se inició el pasado mes de mayo, cuando se visitaron las localidades de Chauchina, Albuñol y Freila. Continúa así su labor de llevar la música a todos los municipios de la provincia en un proyecto que cuenta con la colaboración de la Diputación de Granada y los ayuntamientos de las localidades que visita.

jueves 8 septiembre – Huéscar, Teatro Oscense, 21:00 h

viernes 9 septiembre – Monachil, Casa de la Cultura, 20:00 h

sábado 10 septiembre – Íllora, Pabellón IES Diego de Siloé, 21:00 h

Tras sus conciertos en la provincia la Orquesta Ciudad de Granada inicia su temporada de abono 2022/23 con dos citas inscritas en el espacio barroco: Harry Christophers y la música para los reales fuegos (16 septiembre), y Paul Goodwin y la música acuática (23 septiembre), serán los protagonistas de los primeros conciertos de la formación granadina antes del comienzo de su temporada sinfónica, que tendrá lugar el 30 de septiembre y 1 de octubre, ya bajo la batuta de su director artístico Lucas Macías, que en su primer programa de temporada estrenará la obra Tres Guerreros del compositor granadino José López-Montes.

Programación de septiembre

El viernes 16 septiembre 2022 hay música para los reales fuegos en el Auditorio Manuel de Falla a las 19:30 horas.

Además, se une George Friedrich HAENDEL con Música para los reales fuegos artificiales, HWV 351 y Saul con HWV 53 (Sinfonía, Welcome mighty King, David his ten thousands slew).

Joseph HAYDN llega para presentar Sinfonía núm. 103 en Mi bemol mayor, “Redoble de timbal”, Hob.I/103 y La Creación con Hob.XXI/2 (Achieved is the glorious work), Sinfonía núm. 100 en Sol mayor, “Militar”, Hob.I/100.

Y por último, actúa el Coro de la Ciudad de Granada.

Invitado habitual de prestigiosas orquestas sinfónicas e importantes compañías de ópera de todo el mundo, vuelve Harry Christophers al frente de la Orquesta Ciudad de Granada y Coro de la OCG en la primera cita del espacio barroco. Christophers es un director que proviene del mundo coral y por tanto un gran conocedor del mismo, así que el resultado de su trabajo con agrupaciones corales es absolutamente inmejorable. Una excelencia que hace extensiva a las orquestas con las que trabaja, por lo que la imbricación entre ambas agrupaciones resulta tan excelente. En el programa elegido, Haendel y Haydn, volveremos a disfrutar de su naturalidad y gesto académico, su extrema atención al detalle y su característica vitalidad en la dirección.

El viernes 23 septiembre 2022 habrá música acuático en el Auditorio Manuel de Falla a las 19:30 horas con Jean-Philippe RAMEAU, Les Boréades, suite, Carl Philipp Emmanuel BACH, Sinfonía núm. 1 en Re mayor, H 663 Wq 183 y Georg Friedrich HAENDEL.

Paul Goodwin, notabilísimo músico inglés, un día oboísta de reputación internacional, y hoy excelente director, se pone al frente de la OCG por primera vez en la segunda cita del espacio barroco. Tras sus estudios en la prestigiosa Guildhall School de Londres fue solista de oboe de The English Concert y The London Classical Players. A partir de 1996 se dedica exclusivamente a la dirección, especializándose con el legendario maestro finlandés Jorma Panula en la Academia de Música de Helsinki. Ha sido director asociado de The Academy of Ancient Music y principal director invitado de la English Chamber Orchestra. Es una de las más versátiles batutas inglesas, con un repertorio que se extiende hasta la música contemporánea, y ha estrenado composiciones de John Tavener, David Bedford, John Woolrich o Thea Musgrave. En el año 2007 obtuvo el premio de honor de la ciudad de Halle (Alemania) en reconocimiento a sus extraordinarios servicios a la obra de Haendel. Sus versiones, tanto en la ópera como en el campo sinfónico, han sido elogiadas por su contagiosa vitalidad.

El viernes 30 de septiembre y el sábado 1 octubre 2022 actúa en el Auditorio Manuel de Falla, a las 19:30 horas, Johannes BRAHMS con Schicksalslied, op. 54 (Canción del destino), José LÓPEZ-MONTES y Johannes BRAHMS con Sinfonía núm. 4 en Mi menor, op. 98. Además, se podrá disfrutar de la Orquesta Ciudad de Granada.

El concierto inaugural del espacio sinfónico, bajo la dirección del responsable artístico de la formación granadina, Lucas Macías, estrenará la obra encargo de la OCG “Tres Guerreros”, del compositor granadino José López-Montes, en un concierto que se abre y cierra con obras de Brahms, la Canción del destino, con la participación del Coro de la OCG, y su sinfonía número 4.

Algunos apuntes sobre Tres Guerreros

José López-Montes

Poco antes de recibir el encargo de esta obra para la Orquesta Ciudad de Granada, supe que el pintor José Guerrero había tenido su estudio durante un tiempo en la pequeña torreta que hay junto al acceso al Auditorio Manuel de Falla. Esta maravillosa circunstancia fue el pretexto para un proyecto sinfónico que casara bien con mis propios intereses musicales, conectados con la figura de Francisco Guerrero Marín, del que aprecio especialmente su obra orquestal. Aunque nunca conocí personalmente al compositor linarense, siempre he resonado intensamente con sus planteamientos musicales casi científicos, con su manera de entender la arquitectura sonora como cristales de tiempo, y con su modo de pensar la creación musical como un imperativo de exploración de terrenos de belleza inhóspita. Escuchar su música se parece a admirar una pared de roca: inabarcable en su complejidad y belleza a cualquier escala, pero perfectamente comprensible como un todo.

Si Francisco Guerrero puede ser el Xenakis ibérico, José Guerrero hace las veces del Rothko granadino. Desde mi punto de vista, la obra de ambos artistas tiene tantos puntos de toque como radicales diferencias. Ambos traslucen una sinceridad aplastante alejada de cualquier complacencia hacia la audiencia, lo que paradójicamente los hace atractivos y desafiantes para quien se acerca a sus producciones.

Por último, el tercer Guerrero llega de la mera coincidencia en el nombre de estos dos compositores andaluces tan importantes, y sirve de excusa para situar el último vértice de este triángulo, el vinculado con la pureza de la tradición renacentista, que no puede estar más alejada musicalmente de los postulados arquetípicos de la música sinfónica desde mediados del siglo XX. Este último contrapeso es la coartada perfecta para romper con ciertos lugares comunes de la música contemporánea y retomar la consonancia tratando de dotarla de significados nuevos, en antagonismo con el ruidismo y la densidad atonal.