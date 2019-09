Pablo López, sinceridad y emoción al piano

Recién tatuado y con Manel como banda sonora, Pablo López anunciaba su concierto de anoche en Granada a golpe de stories en Instagram donde se le veía cantar Hakuna matata y pinchar el nuevo single de la banda catalana, Per la bona gent. Horas después, el artista malagueño deslumbraba con su talento y habitual labia a 4.500 personas en el Palacio de Deportes.

El cantante pasaba de nuevo por la ciudad con su gira Santa Libertad, con la que estuvo el pasado 20 de octubre. El extriunfito aprovechó para sacar brillo a los temas de su último trabajo, Camino, fuego y libertad, que tantas alegrías le ha dado. "Con este disco he revuelto todo, mi vida, mis historias, incluso, mi casa", afirmó hace meses el intérprete. Su voz, emoción y sinceridad al piano, y las historias de superación y de anhelo de libertad que cuenta sí que agitaron los corazones de sus seguidores.

"He llegado hasta aquí porque nunca dejé de buscarte. / He aprendido a vivir el camino y no quiero volver". López inauguraba el concierto arrimado a su piano, con El camino. La canción, una explosión de cuerdas, pianos, silencios y guitarras rockeras, es toda una declaración de intenciones del malagueño, donde anima a seguir caminando hacia adelante.

El festival de emociones continuó con himnos como El patio. El público no dudó en cantar a coro este baladón: "Fuera. / Vete de mi casa. / Suéltame las manos. No soy más que un niño / con los pies descalzos". Una multitud grababa, móvil en mano, el sobrecogedor momento. El artista también recordó canciones de su anterior disco, El mundo y los amantes inocentes, como Hijos del verbo amar y El mundo.

López dejaba lo mejor para el final de su directo: el tema pop a lo Keane de La libertad; El futuro, donde da cuenta de su amor por el rock progresivo y experimenta con el sintetizador de voz; y su diálogo con la música electrónica en Tu enemigo, una canción que publicó junto a Juanes y que lo catapultó a la fama. El público granadino, emocionado, se despidió del cantante entre aplausos, gritos y chiflidos.