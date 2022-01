El Palacio de Congresos apuesta por el humor para la cuesta de enero

Tras una Navidad dedicada casi en exclusiva a los más pequeños, la programación cultural de Granada retoma su actividad de forma progresiva. Este fin de semana, el Palacio de Congresos ofrecerá el primero de sus espectáculos de humor de este mes de enero: este domingo llega Pablo Ibarburu con su espectáculo en solitario, un show de stand up comedy en el que no faltarán sus imitaciones, sus divertidas anécdotas y la continua exploración de sus confusas emociones. Después de años de apariciones en programas como Yu no te pierdas nada, Locomundo, La Resistencia o El Intermedio, este sábado 8 de enero el cómico vasco presenta último show.

La siguiente siguiente semana llegará el turno de la danza de la mano del Ballet Nacional Ruso y su versión de Don Quijote el día 13, el sábado 15 llega el turno de uno de los humoristas más conocidos de este país: Dani Martínez. El cómico presenta No os preocupéis...Ya lo digo yo, un espectáculo moderno e innovador donde la improvisación ocupa el 50% del espectáculo.

El día 21 habrá un tributo a Mecano con Me cuesta tanto olvidarte. Y el viernes 22 el Palacio de Congresos acogerá tanto un concierto de homenaje a Hans Zimmer y otros grandes del cine. La Royal Film Concert Orchestra interpretará las bandas sonoras más famosas de compositor, como Gladiator, El Rey León o Spirit, dirigida por Fernando Furones. Pero en otra sala, en paralelo, llegará el turno de uno de los humoristas más pujantes, que ha conseguido hacerse un hueco en los hogares españoles a través de las redes sociales: con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales y con vídeos que han superado los 10 millones de reproducciones, el humorista andaluz José Luis Calero aterriza ahora en los teatros españoles. Tras dos espectáculos aplazados, cerrará el mes Carmina Burana acompañada por la Novena de Beethoven en el concierto del día 27 de enero.