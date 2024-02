Nervios, ilusión y mucho apoyo a Paul Thin: Así vivió Armilla la Gala Final de 'OT 2023'

Armilla volvió a vivir, veintitrés años después, la Gala Final del programa de televisión Operación Triunfo con uno de sus vecinos como finalista. Paul Thin lograba el segundo puesto en el podio, siendo uno de los concursantes más notables de toda la edición. Para la ocasión, el Pabellón Municipal Rafael Machado Villar fue el lugar en el que se reunieron sus principales seguidores, su familia y sus amigos para apoyar al concursante.

Las horas previas a la emisión de la final se vivieron con nervios y emoción. El Ayuntamiento de Armilla había dispuesto sillas por todo el recinto, unos mil asientos en total, y una gran pantalla que captaría la atención de todos los asistentes. Compañeros y amigos del finalista se encargaron de la organización y sonorización del evento, así como del recibimiento de todos los asistentes.

Desde el club oficial de fans se hizo una gran campaña de apoyo durante el paso de Paul por la Academia. Mediante una emisión en directo a través de la red social Instagram, sus compañeros entrevistaban a los fans que llegaban al pabellón, intercambiando sensaciones y opiniones. De esta forma, se logró que la gran celebración que estaba teniendo lugar en Armilla fuera extensible a toda España, a todos los seguidores de Paul. El apoyo era total.

Antes de la emisión de la final, se realizó una tertulia entre grandes amigos de Paul y su padre, que agradeció todo el apoyo que estaba recibiendo. Antonio ha sido uno de los grandes protagonistas del paso de Paul por el concurso, ya que su apoyo a través de la red social X (antes conocida como Twitter) no pasó desapercibido para los seguidores de la edición. Instantes antes del comienzo, volvió a pedir el voto para su hijo a todos los que asistimos al evento. Su emoción era compartida por todo el pabellón, que vibró con cada aparición del armillero en la pantalla.

Banderas y carteles en apoyo al finalista se agitaban el recinto, mientras se recordaban actuaciones pasadas de Paul durante la edición. La espera se agotaba. La gala final dio comienzo, y se hizo el silencio, con todos los presentes expectantes. Paul debutó con una primera actuación que le llevó a ser uno de los favoritos clasificados para la votación final. El tema escogido por el finalista fue Baby Hello, una reconocida canción fruto de la colaboración de Rauw Alejandro y Bizarrap. El público celebraba cada movimiento de la coreografía de Paul, al mismo tiempo que se encendían máquinas de pirotecnia en los instantes de mayor emoción.

Pasó a la siguiente fase, y el nerviosismo generalizado se acentuaba. Gran parte de los asistentes aprovecharon los descansos publicitarios para tomar algún refresco que portaban en grandes bolsas de plástico, a rebosar de comida y bebida. Se vivió una auténtica celebración que sirvió como reencuentro para muchos amigos y familiares que acudieron en masa al recinto.

Paul volvió a actuar, esta vez interpretando Way down we go de Kaleo, al igual que en la Gala 0 de la edición. Se volvían a activar las votaciones, que empezaban con los marcadores a cero. Los finalistas eran Naiara, Paul y Ruslana, y entre uno de ellos había que elegir el primer puesto. Durante cinco minutos, los nervios se hicieron los protagonistas, mientras una inmensa marea de móviles se hizo presente en el pabellón para votar a los finalistas de la edición. El futuro ganador se decidía en ese momento.

Momentos de gran expectación y emoción hasta que llegó el veredicto final. Paul quedó segundo en la clasificación, siendo votado por un amplio 26% de la audiencia. Armilla aplaudió la victoria de Naiara, pero sobre todo se celebró el gran concurso que Paul había realizado durante tres meses, y que le dio ese segundo puesto que supo a victoria.

Una noche que quedará marcada en la historia de la localidad, que ya espera para hacer un recibimiento como se merece al nuevo 'triunfito' del municipio. Operación Triunfo ha sido el altavoz que ha permitido que se reconozca a Paul Thin a nivel nacional, e incluso internacional. Su trayectoria musical acaba de comenzar.