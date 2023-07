Rare Folk: "Ya veremos en qué queda el fenómeno Tanxugueiras"

-Algunos folcloristas norteños se han arrimado a Andalucía ¿cuál es la Conexión atlántica de Sevilla?

-Diría que la presencia común del compás del 3/4 en la jota y el fandango es muy evidente. También el uso común de flauta/tambor. Como ejemplo el txistu vasco, el pito charro en Salamanca o la gaita rociera en Andalucía.

-Llevan en esto desde… ¿La veteranía es un grado?

-Sí, desde luego que la veteranía es un grado. 30 años tocando juntos dan para darle muchas vueltas a las cosas. Se aclaran las ideas y el sonido y estilo del grupo se asienta y se hace muy personal. Eso es lo que creo que tenemos ganado por encima de cualquier cosa.

- Tan cerca y tan lejos, es su primera vez en el Parapanda de Granada.

-Sí, es cierto pero no es la primera vez que hemos tenido conversaciones con el festival. No ha sido posible antes por motivos de agenda y por fin hemos podido cuadrar, así que estamos tremendamente contentos y con la sensación de que por fin podemos estar ahí.

- En este tiempo, y con tantos miembros ¿se sienten como una banda escuela?

(Risas) Sí, bueno, evidentemente hemos tenido que influenciar a alguna gente que hace folk hoy en día. De la misma manera que nosotros tuvimos la influencia de banda predecesoras nuestras.

- Leo que dicen que hay un ‘estilo’ Rare Folk ¿podemos entrar en detalle?

- Nosotros venimos de escuchar músicas muy diversas que son parte de nuestra esencia. Hay lugares comunes con el rock progresivo, el jazz, la música celta, la electrónica, la clásica india... Todo esto forma parte de nosotros y de alguna manera se ha filtrado en nuestras composiciones. Lo interesante de esto es que cuando empezábamos, pretendíamos tomar todos estos elementos y juntarlos sin más en un tema. Ahora lo hacemos de una forma menos evidente y más sutil, de manera que nuestro sonido es más personal y está conectado de una manera más íntima con nuestro propio bagaje musical.

Y en otro sitio que son una suerte de King Crimson Celtas… ¿Les va la marcha progresiva?

- Crecimos escuchando a King Crimson, Jetrho Tull, Led Zeppelin, Bothy Band, Shakti... ¡qué te voy a decir!

- Recuerdo que a unos colegas suyos, Lombarda, en la Junta de Andalucía les negaron una de las giras oficiales porque eran muy modernos… ¿qué me dicen en estos tiempos de fusión total?

Bueno, el criterio de la mayoría de los programadores me preocupa de manera relativa. Siempre va a haber gente que no entienda tu idea y tienes que vivir con eso. Creo que es un error intentar adaptar tu propuesta a un supuesto gusto general, tendencia o moda, porque ni aún así sabrías que es lo que deberías hacer. Preferimos ser honestos y hacer lo que nos sale, y ya se verá si funciona o no.

-Ser un grupo instrumental (me acuerdo de Celtas Cortos, por ejemplo) ¿limita las posibilidades de difusión?

-Claro, la música hoy en día mayormente sólo contempla el formato canción. Un amigo productor entre risas me decía que el éxito comercial de un tema es directamente proporcional a lo “lololizable” que se puede hacer su estribillo. Looo lolo lo looo! (risas)

-Sin embargo parece que corren buenos tiempos para la música folk incluso en el mainstream.

-Tengo mis dudas al respecto. Ya veremos en qué queda el fenómeno Tanxugueiras, Rodrigo Cuevas, etc..Yo sí me creo a estos artistas que están reivindicando su música de raíz propia, pero no confío demasiado en que de esas miles de personas que van a sus conciertos después van a tener un acercamiento al folk o van a profundizar algo en este estilo.

Rozalén decía que no hay nada más vanguardista y de futuro que atender a la música de nuestros abuelos… Supongo que lo suscriben ¿no?

En parte. Rozalén dirá que es vanguardista, yo digo que es fundamental. Y también que no es un fenómeno nuevo. Como mínimo el siglo IX ha habido músicos empeñados en visibilizar a la tradición como fuente innegable e irrenunciable. Me remito a los Escritos sobre música popular de Béla Bartók, por ejemplo.

- ¿Cómo es Rare Folk 2023 en directo?

- Prefiero que vayan a vernos y lo comprueben.