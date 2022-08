Rosa López: ''No estaría mal si contasen conmigo como presentadora o jurado de un reality''

La granadina Rosa López cantará el próximo 13 de agosto en Maracena presentando su nuevo álbum Fenix. Cada show es un nuevo reto, pero el objetivo no cambia: disfrutar y hacer disfrutar con lo que hace.

La cantante quiere que ésta sea una ‘’experiencia única’’. La Gira Fénix es: ‘’un proyecto que abre mi nueva etapa como artista independiente. Me hace muy feliz volver a los escenarios, es por ello, que quiero revivir con vosotros todos los éxitos que me han acompañado durante estos 20 años, que se dice pronto’’, expresa López. ‘’Durante el show, me acompañan mis 4 bailarinas, vamos a bailar, cantar, saltar y soltar toda la adrenalina en esta montaña rusa de emociones’’, señala la artista.

Una artista independiente que hace lo que le gusta y cómo le gusta

Rosa López es una mujer con ganas de aprender, con ganas de vivir, sin miedo a seguir desempeñando diferentes papeles, sin miedo a etiquetas y sintiéndose cada vez más poderosa y dueña de su vida.

Nació en un polígono en Granada. Criada rodeada de amor, de cariño y de costumbres. Sus valores se fundamentan en sus vivencias más tempranas, que han sido las más sinceras; el amor, la generosidad, la empatía, el cariño, el trabajo, la familia…Cuando era pequeña su padre le enseñó el poder de la música para conectar con las personas y cómo la música puede causar el ruido de los valores y las causas en las que cree, el lado bueno y más generoso de su profesión.

Desde muy joven se vio seducida por esa idea tan generosa, el poder de evadir a las personas de sus problemas, de poner banda sonora a momentos determinados, a inspirar, a ser capaz de hacer bailar a la gente en la plaza del pueblo, de poder contar y transmitir, toda ese imaginario mágico le hizo subir a la que considera su lanzadera; Operación triunfo y desde allí, hasta el día de hoy. Una de las cosas que más le gustan es poder darse espacio para seguir conociendo y aprendiendo. No quiere ser ignorante y quedarse ahí. Pretende asumir que no conoce todo para seguir aprendiendo y avanzando.

Puro fuego

-¿Qué expectativas tiene sobre su próximo concierto en Maracena?

-¡Me encantaría que fuesen las más bonitas, positivas y altas! Porque estoy en casa y voy con muchísima ilusión por descontado, y con este tour Fénix lleno de fuego.

-¿Ha deseado alguna vez ser anónima?

-No, cuando empecé, daba por hecho que el anonimato sería lo primero que se vería afectado. Esta profesión va muy unida a los sentimientos, se viven situaciones diferentes y también muy mágicas, pero eso no quiere decir que no eche de menos algunas circunstancias que antes vivía.

''Participaría en algún reality que me aportase experiencia, calidad, que fuese lindo y blanco''

-¿Qué es lo que más orgullosa le hace sentir respecto a su carrera profesional?

-Pues haber podido tomar las riendas de mi carrera es lo más alucinante en años y de lo que más orgullosa me siento. También estoy orgullosa de las personas que me he ido encontrando en el camino y que son ahora un equipo de trabajo increíble. Además de los momentos especiales con mis amigos en el trabajo que me hacen sentir increíblemente satisfecha.

-¿Qué han supuesto estos 20 años de música para usted?

-Mucho aprendizaje y un gran viaje interior. Estos 20 años también han sido algo de lo que me siento súper orgullosa por haber salido a flote de tantas aventuras y continuar aquí.

-¿Cuál ha sido su mejor experiencia sobre un escenario?

-¡Hay muchas! Pero ¿la mejor?… ¡Esa siempre está por llegar!

''Estoy preparando la temporada de invierno por si puedo dar alguna sorpresa especial a mi público y un noveno álbum de estudio que también verá la luz''

-¿Cómo se encuentra Rosa López en la actualidad?

-Pues en uno de los mejores momentos de la vida. ¡41 años para comerse la vida a bocados!

-¿Volvería a participar en algún reality?

-Yo participaría en alguno que me aportase experiencia, calidad, que fuese lindo y blanco. Y no estaría mal si, además, contasen conmigo como presentadora o jurado. Serviría también como apoyo a mi música y a todo lo que está por llegar.

-¿Qué proyectos tiene entre manos?

-Este año 2023 viene cargado de proyectos que se suman a esta gira Fénix que seguirá activa y además de una forma más poderosa. También estoy preparando la temporada de invierno por si puedo dar alguna sorpresa especial a mi público. ¡Ah! Y un noveno álbum de estudio que también verá la luz.