Rubén Campos saca a la luz su ‘Plata Fina’

Dentro de unos días, se edita el DVD grabado en directo en el pasado Festival de la Guitarra de Granada de julio desde el Teatro Isabel la Católica, será Plata Fina, y en él, el guitarrista y compositor se muestra tal y como es, con un directo cargado de verdad, profundidad y buena música. Se podrá adquirir en todas las tiendas de discos y dvd de Granada.

Rubén Campos es seguramente una de las mejores guitarras españolas del momento. Lo atestigua su trayectoria y su agenda, repleta de eventos, en solitario o en compañía de los más grandes del flamenco. Pero no queda ahí la cosa, no se conforma, en los pocos ratos libres de que dispone, entre repertorios de unos y otras o suyos, que también... Encuentra tiempo para componer. Y ahí radica una de sus mayores fortalezas y virtudes, es un guitarrista muy concienciado por el flamenco clásico, y por la necesidad de conocerlo y formarse en él, pero paralelamente, sabe que el mundo en el que estamos cambia muy rápido, y los gustos y las tendencias. Todo eso, conforman una propuesta y una estética personal, que unido a su técnica imponente hacen de él un artista único y que brilla con su guitarra. No hay más que asomarse a sus últimas composiciones, “tanguillos”, “jaleos”, “zambras”, obras para guitarra y coro o arreglos sobre Erik Satie. Impresionante y genial.

Compartimos un café rápido entre ensayo y ensayo cerca de un lugar de solera granadino y conversamos con él. Nuestra primera pregunta es por el formato DVD y por su búsqueda constante de la verdad, a lo que nos contesta que la verdad es “una cualidad que deben tener las cosas que tienen importancia, y sobre todo las cosas duraderas”: “La verdad es tan importante en la música y en la vida como el respirar. Puedes complicar las cosas y eso enriquece pero la verdad es lo que emociona”. Respecto al DVD, “ayuda a encontrarse con eso que ocurrió, es más caliente”. “Hay fallos que un estudio quita, pero hay mucha verdad y, en este momento, siento que debo ofrecer esa autenticidad de mi espectáculo”

Sabemos que en un mes o dos saldrá otro trabajo suyo, Calle pensamiento, por tanto le preguntamos por esta convivencia entre un proyecto que mira hacia el pasado y su legado y otro que apunta una tendencia, al respecto nos dice que “ha sido todo natural”. “En casa siempre he escuchado flamenco tradicional, yo miraba mucho a Sabicas para las falsetes y toques tradicionales, también a Miguel Barrull, Manolo Sanlúcar, y también a Paco de Lucía”.

Respecto hacia dónde evoluciona, su respuesta es más de consciencia: “Me siento un amante de muchas artes, la pintura, la poesía... me nutro de muchas artes”Rubén Campos nos confiesa que se encuentra en un momento muy bueno, se le ve consciente de ello y de qué quiere. Trabaja con seriedad. Nos dice que “el flamenco está en un periodo de investigación, más por nuevos sonidos, no tanto en ritmos”, pero siempre le acompaña la reflexión de que “no puede quedarse atrás el aroma del buen flamenco, ni el sabor cada palo puede perderse”

Respecto a cómo ve la guitarra y su importancia y el momento que vive, en seguida recuerda que la muerte de Paco de Lucía ha sido muy dura, ese vacío nada ni nadie lo puede ocupar, por tanto habrá otras evoluciones pero cuesta asimilarlo. Rubén ve que el flamenco “goza de buena salud, pero no puede perderse nunca de vista una formación en lo clásico” y pone como ejemplo que muchos famosos guitarristas no conocen o valoran suficientemente la primera etapa de Paco de Lucía, y eso es la base de todo, “el respeto y admiración por esa etapa clásica que todo guitarrista debe tener”.

Sobre sus próximas colaboraciones, podemos destacar la clausura del Congreso de Educación y Flamenco el próximo viernes 19 de diciembre en la Chumbera, con Soleá Morente y el Coro de Cámara de Granada, Aziz Samsaoui o sus próximas actuaciones con Soleá Morente. Sobre la compañía le preguntamos y responde que busca siempre artistas con “sensatez y honestidad”.

En cuanto queremos saber sobre su proceso compositivo, cómo nace y cuál es el origen, en seguida adopta un aire tranquilo, ensimismado y profundo y responde: “Creo que debo hablar de Dios, yo puedo y tengo melodías, compás, y mucha ideas, pero quién prende esa chispa?, la nada? Creo que es Dios”. Rubén con este DVD y tras la pandemia a la qué él siempre se refiere como la tragedia, tiene garantizado un espacio entre los grandes, está llamado a mayores, aúna su técnica y sus seis a ocho horas diarias de guitarra con su alegría de vivir, conocer y disfrutar de todo lo que la vida le ofrece. Estamos ante un gran artista que dará mucho que hablar, ahora, con Plata Fina, podemos escucharlo y verlo, para no perdérselo