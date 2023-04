Rubén Garrido: "El ordenador no me ha salvado la vida pero me la ha alargado"

La editorial granadina Baker Street, reedita el Granada dibujada de Rubén Garrido, que presenta este lunes 24 de abril, a las 20:00 en la Feria del Libro. "Autoedité este libro, que era, en un principio, un cuaderno con grapas de mis dibujos de la ciudad, que tenia unos recortables del Corral del Carbón y la estatua de Alonso Cano. Luego, Baker Street quiso sacar mi libro, lo ampliamos y le pusimos más páginas", nos cuenta el artista, que aunque de origen cordobés, lleva afincado en Granada casi toda su vida.

-¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda edición de este libro?

-Es un libro con lomo, portada y más grande, se añaden más dibujos. El volumen consiste en una colección de dibujos que he ido realizando desde el año 1991 hasta ahora, 2023. Son dibujos de distintas épocas, con diferentes conceptos, algunos están hechos en blanco y negro, otros en color y diferentes técnicas. Aunque sean dibujos sueltos, hay dos secciones. Una se titula Doce Aljibes de Granada y la otra Granada edificios arquitectos, que son diez páginas en las que en cada una aparecen varios edificios de arquitectos granadinos de distintas épocas: los años 30, los 40... arquitectos como Fernández-Figares, Miguel Castillo, Francisco Prieto Moreno... Además, colabora en la edición el Colegio de Arquitectos de Granada.

-Es muy diferente, entonces, a todo lo que ha hecho antes. ¿Qué le motivó para publicar esta obra?

-Es una buena pregunta. Creo que como a lo largo de mi trabajo siempre he dibujado Granada, hace un año se me ocurrió juntar todos esos dibujos que había hecho desde el 91, porque eran muy diferentes, incluso algunos están dibujados al natural. Me pareció que era buena idea una colección de todos mis dibujos de la ciudad.

-¿Cree que Granada es una ciudad que inspira al artista?

-Bueno, yo si hubiese estado en Cuenca hubiese dibujado Cuenca, pero es que Granada es muy particular, creo que esta ciudad tiene mucho para dibujar y además son los sitios que yo he frecuentado toda la vida, aunque naciese en Córdoba, llevo en Granada muchísimo tiempo y me he pateado mucho esta ciudad y de vez en cuando me daba por dibujarla, sobre todo los sitios que yo conocía.

-¿Es esa visión personal de la ciudad la que se plasma en los dibujos que se recogen en el libro?

-Sí, pero además se recogen algunos dibujos que he hecho de Granada para encargos de visitas o de rutas de la ciudad. Y por otro lado, también hay ilustraciones que he hecho para algunos artículos de la revista Alhóndiga, que cuenta el pasado y el presente de la ciudad.

-¿Qué técnicas ha utilizado para los dibujos de este trabajo?

-Los dibujos están hechos a lápiz y rotulador, luego eso se escanea, se edita y se colorea a ordenador. A mi la tecnología y la digitalización me ha ayudado a evolucionar y me ha permitido hacer cosas que antes nunca hubiese hecho. Yo empecé a trabajar analógicamente y, el ordenador no me ha salvado la vida pero me la ha alargado, porque te permite hacer cosas que antes eran imposibles, por ejemplo, para documentarme o para terminar los dibujos de la ciudad, he utilizado Google Earth, porque te permite dibujar edificios vistos desde arriba. Realmente creo que la digitalización es un avance fantástico a la que nos tenemos que ir adaptando, creo que no hay ningún profesional que quisiera volver a cómo se trabaja antes.

-De todos los años que lleva dedicándose a este arte, ¿se queda con alguna obra suya en especial?

-Para mí, los trabajos que tengo son como los hijos, algunos son más guapos que otros pero los quieres a todos igual. Y he hecho cosas tan distintas... En este caso, son dibujos de la ciudad pero he hecho todo tipo de ilustraciones, collages, historietas... y todos me gustan porque son parte de mi evolución.

-¿Y está trabajando en algún otro proyecto actualmente que tenga que ver con la ciudad de Granada?

-En Talleres Animados con Inma Rodríguez, que son talleres sobre audiovisual, modelado, maquetismo, historieta, publicidad y diseño gráfico para niños y adultos. En ellos trabajamos mucho el tema de Granada, los niños dibujan la ciudad y también hacemos audiovisuales, hacemos pop-ups... Por ejemplo, ahora hemos hecho uno sobre como se introduce la imprenta y unos talleres con tarjetas Pop-up de Lorca, sobre sus viajes y su casa en Fuente Vaqueros.

-Su pasión por la historieta, el tebeo y el dibujo en general, ¿de dónde viene?

-El dibujo fue surgiendo, era algo que podía hacer en mi casa sin depender de nada. No creo que tenga el "don" de dibujar, pero me dio por ahí y aprendí copiando a otros dibujantes. Soy un autodidacta que ha ido aprendiendo de todo lo que ha caído en sus manos sin orden ni concierto. El primer contacto que tuve con el dibujo es a partir de la historieta. Estudié en la Escuela de Arte y Oficios aquí en Granada y a medida que iba haciendo historietas me fui interesando por el diseño, los carteles, la publicidad y he trabajado como diseñador. Más adelante, gracias a la tecnología pude hacer audiovisual.

- ¿Qué le parece el cambio de la ciudad en estos años? ¿Se puede apreciar en sus dibujos?

-Recuerdo que salí con un amigo a hacer fotos para documentarnos, alrededor del año 81, nos metíamos en casas abandonadas que había en el centro de Granada, tengo una colección de fotos que son una autentica "cochambre. Creo que Granada ha cambiado para mejor y para peor: ha tenido algunos desastres pero sigue siendo una ciudad particular y sobre todo, cuando se la enseñas a alguien que nunca la ha visto, te das cuenta de lo especial que es esta ciudad. En mi libro no puede apreciarse tanto la evolución porque no dibujo el antes y el después, son rincones, edificios y vistas de la ciudad que me han llamado la atención.