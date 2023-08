Salobreña se rinde ante la noche de rock & roll en el Tropicalia Summer Music 2023

Las canciones de toda una generación sonaron ayer con más fuerza que nunca en Tropicalia Summer Music. El grupo de La Guardia, que se encuentra celebrando su cuarenta aniversario, La Frontera y Javier Ojeda de Danza Invisible son referentes que hoy siguen vigentes y que ayer desataron el mejor rock para no dejar de moverse.El tercer concierto de los previstos en la segunda edición de Tropicalia Summer Music no defraudó con canciones como 'Cuando brille el sol' o 'Mil calles llevan hacia ti' de La Guardia, 'Al límite' y 'Judas el miserable' de La Frontera o 'Sabor de amor' y 'Club del alcohol', de Javier Ojeda. Difícil era no saberse el repertorio de sus protagonistas, pues todos poseían una colección de temas brillantes y sin fecha de caducidad que hicieron vibrar a un público entregado en la explanada del Polideportivo Julio Martín Pérez de Salobreña.La celebración de esta experiencia musical única en la Costa Tropical llega a su recta final con una proyección muy importante de Salobreña, que estos días se está convirtiendo en el epicentro sonoro de toda la Costa Tropical. La mejor oferta de ocio de la temporada veraniega en la ciudad tiene como escenario una transformada explanada del Polideportivo Julio Martín Pérez por la que aún quedan por vivir dos de los conciertos más esperados para los amantes de la música en directo: India Martínez (18 de agosto) y Luis Fonsi (19 de agosto).Además, el ciclo cuenta con una novedad que se suma como alternativa de ocio a las noches de verano: su terraza Tropicalia. El recinto, dividido en dos partes, cuenta con una zona de conciertos y otra, su terraza, de acceso gratuito para todos que cuenta con una amplia zona de restauración, córner de cócteles y hasta un stand de make up con el objetivo de disponer de todo tipo de servicios necesarios para que los asistentes y público en general disfruten de la experiencia al completo.