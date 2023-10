Teté Sendín: "Si metes a The Cure, Billie Eilish, Depeche Mode, St Vicent y Garbage en una coctelera, el resultado es Dark Libra"

Este viernes a las 18:30 horas, Dark Libra dará a conocer su Music for a weird thrift shop. La banda, con una trayectoria tan potente como singular, presenta su primer disco. Dentro de la escena granadina tienen un hueco propio en el que generan atmósferas únicas con reminiscencias de todo tipo. Con un álbum bajo el brazo, las fechas de conciertos comienzan a llegar así que el viernes será un día muy especial en pleno corazón granadino, Lemon Rock. Conversamos con ellos.

-¿Qué presenta Dark Libra el viernes?

-Ángel Quijano: Presentamos nuestro primer disco, una colección de canciones que vienen desde la oscuridad más Depeche Mode a la electrónica de Billie Eilish, pasa el por el rock, por supuesto.

-¿Por qué Lemon Rock y por qué esta fecha?

-Teté Sendín: Lemon Rock es un punto de referencia, tanto musical como cultural en Granada, y octubre es el mes perfecto donde ya han pasado los festivales y comienza la época de salas. Además, en Lemon Rock han tocado grupos nacionales e internacionales de mucho nivel, y es una segunda casa para muchos músicos locales. Para Ángel y para mí significa dar nuestro primer concierto en un entorno muy especial. Es una casilla de salida que te ubica en el mapa musical de una ciudad como Granada.

-¿La banda se ha recompuesto? Hay gente de categoría que se incorpora como Ángel. ¿Es un día especial este viernes?

-A. S.: Es el día más especial desde que Teté y yo en plena pandemia nos entreteníamos haciendo estas canciones. Nosotros disfrutamos mucho tocando en directo y esto siguió adelante con la motivación de hacerlo tangible y público. Ángel es una persona generosa, tiene talento, ilusión y ha encajado a la perfección desde el primer día, estamos muy contentos con él, va a aportar mucho al directo.

-Para quien no conozca tanto la banda, ¿qué le decimos?

-T. S.: Si metes a The Cure, Billie Eilish, Depeche Mode, St Vincent y Garbage en una coctelera, el resultado es Dark Libra. Este primer trabajo significa mucho para nosotros, no sólo por ser el primero, sino porque tanto críticos como músicos comparan nuestro sonido al nivel de esas bandas. Son grupos que han estado presentes durante nuestra vida pero no componíamos el disco en base a ellos ni queriendo parecernos, sólo buscábamos hacer las mejores canciones. Y descubrirlo con el resultado final en las manos es muy gratificante y una auténtica sorpresa.

-¿Algún secreto que no se pueda contar, alguna sorpresa para el viernes?

-T. S.: La gran sorpresa es sin duda el directo en sí. Las primeras veces no tienen que ser las más importantes pero son, sin duda, las que marcan el camino a seguir y a aprender. Tenemos muchas ganas de disfrutar con las canciones y que el público se sorprenda con la calidad del sonido y del directo que hemos preparado.

-¿En qué momento se encuentra Dark Libra?

-Á. Q.: Ahora mismo en una nube. Disco recién sacado, videoclip recién estrenado, y ahora a presentarlo todo en directo… Estamos en el momento de disfrutar todo lo que hemos trabajado durante 2 años, queremos vivirlo, disfrutarlo y lo que vaya viniendo.

-¿Algo que se nos quede en el tintero...?

T. S.: Tenemos nuevas fechas por el mapa español que contaremos en el directo, pero podemos hacer spoiler: El próximo 18 de noviembre nos estrenamos en Toledo (La Divergente) y en Madrid (Bar Fotomatón). Habrá más fechas por otros puntos de Andalucía pero estamos pendientes de confirmaciones. Si nos sigues en @darklibramusica te garantizamos que las conocerás todas y encontrarás alguna sorpresa más