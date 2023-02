El granadino Sergio García será uno de los encargados de decorar la ampliación del metro de París

Sergio García ha sido uno de los elegidos por Société du Grand Paris, la responsable de la red de transporte del Gran París (una zona que comprende tanto la capital parisina como sus núcleos más cercanos), para decorar las nuevas líneas de metro que conectarán las distintas zonas de la metrópolis como parte del proyecto Illustrer le Grand Paris

García ha sido uno de los 30 primeros elegidos dentro del concurso que busca la creación de frescos permanentes en cada una de las 68 nuevas estaciones. En concreto, el accitano tendrá a su disposición 50 metros cuadrados de la estación de Saint Denis - Pleyel, según él mismo ha anunciado en sus redes sociales.

La elección de esta primera tanda de ganadores, que se ha realizado tanto por la SGP, como los alcaldes de las ciudades y un comité de expertos, busca representar la diversidad de formas y disciplinas existentes en el arte, así como la diversidad geográfica y de género de los artistas. De esta forma, junto a García se encuentran algunos pesos pesados del dibujo, como Enki Bilal, Rutu Modan o François Schuiten, así como otros debutantes, como Cloe Wary, Brecht Evens o Roxane Lumeret.

No es la primera vez que el trabajo de este granadino cruza las fronteras patrias, pues es habitual ver su firma en varias de las portadas de The New Yorker, donde es casi ya un asiduo. De hecho, la última de ellas fue el pasado noviembre, donde ilustró la edición de Halloween de la revista, en la que reinventó un Grand Central (estación de Nueva York) en la que pululan toda clase de monstruos y en la que son reconocibles Batman, Drácula o la Momia.