El granadino Sergio García ilustra la edición de Halloween de 'The New Yorker'

El accitano Sergio García tiene feeling con The New Yorker. El profesor de la UGR, que actualmente cuenta con una exposición dedicada en el Crucero Real, ha sido el autor elegido para firmar la próxima portada de la revista estadounidense, lo que supondrá la cuarta vez que trabaje para esta publicación, una de las más prestigiosas del mundo.

Coincidiendo con la festividad de Halloween, García ha ilustrado la portada de la revista con un Grand Central (estación de Nueva York) en la que pululan toda clase de monstruos y en la que son reconocibles Batman, Drácula o la Momia, que a buen seguro se disponen a coger un tren en dirección a algún lugar desconocido.

Very happy with my last cover for @NewYorker Hallowen’s issue!!! Thanks to @FrancoiseMouly and Genevieve Bormes!!! pic.twitter.com/4Z0xTxh4xj — Sergio García (@sergiogarciabd) October 24, 2022

La relación del profesor de la Universidad de Granada con la revista se inició a raíz de la publicación con Nadja Spiegelman de Lost portain NYC en la editorial Toon Book, que resultó elegido como uno de los mejores cómic infantiles de ese año. "A partir de ahí el The New York Times me propuso hacer una pieza para ilustrar un cuento de nuestra infancia y elegí Rip van Winkle, un relato corto de Whasington Irving que siempre me gustó y era de un autor que estuvo en Granada", explicó el dibujante a este diario. "A partir de ahí he ido proponiéndoles trabajos y los han ido cogiendo todos. Creo que llevo 8 o 9 piezas".

Antes de esta, García ya había dibujado, el pasado agosto, una portada de la revista inspirada en el también neoyorkino Central Park. Para aquella ocasión, el artista contó con la ayuda de su esposa y también artista Lola Moral, que se ha encargado de darle color a la portada. En la entrevista que se le realizó para anunciar la portada, el accitano señalaba que “una de las experiencias más intensas" de su viaje a Nueva York, fue "el contraste entre el bullicio de las propias calles de la ciudad y la tranquilidad y la naturaleza que hay en el parque. Es como entrar en otro mundo, un mundo dentro de otro.”