Shushimore regala cien bandejas de comida por la apertura de nuevo local en el centro de Granada

Cien personas recibieron este lunes su bandeja de shushi gratis para comer en casa. Las largas colas de comensales en el número 6 de la calle López Mezquita anunciaba el éxito de la campaña de marketing organizada para la apertura del nuevo establecimiento de la cadena Sushimore. Dentro del local, una Geisha completaba la experiencia inmersiva en la cultura nipona: ella se encargaba de recibirlos y de escribir con acuarelas sus nombres en japonés para que se los llevasen de recuerdo. La compañía especializada en franquicias de gastronomía japonesa continua así su expansión por España anunciando la apertura de su primer restaurante en Granada, aunque ya contaba con una pequeña cocina o dark kitchen en la que preparaban comida para llevar y con el que han cosechado no pocos seguidores en Granada.

El nuevo restaurante ofrecerá el servicio de delivery y take away, para ello la franquicia operará a través de las plataformas Just Eat, Uber Eats, Glovo y a través de su servicio de delivery propio gracias a la web www.sushimore.com. Aunque para los más reacios a la urgencia de la comida para llevar o para los días de lluvia, también hay algunas mesas para degustar el shushi en el local.

Y este mismo martes, el Grupo Gaeda, propietarios de Shushimore abre otro establecimiento en la ciudad de una de las cadenas de franquicias más de moda en España: No mames wey, que contará con nuevo local en el número 8 de la calle Gregorio Marañón, junto a la Plaza de Toros.

Experiencia Shushimore

Ocho años llevaba operando la dark kitchen propiedad de Sushimore en la calle Polibio, cerca de la Estación de Autobuses, que ahora cerrará sus puertas. Alentados por la aceptación de público, la marca ha decidido abrir su primer local. “Granada es una ciudad clave para Sushimore, es una ciudad con una amplia oferta gastronómica en la teníamos que estar con local propio y eso es lo que nos ha llevado a abrir esta primera sucursal. Para este primer local hemos querido reflejar la propuesta gastronómica japonesa basada en la smart food. En Tokio no hay tiempo para pararse a comer, allí se llevan los locales pequeños donde encargas la comida y te la llevas a tu oficina o a casa, es un servicio rápido, pero de calidad y con precios asequibles. Y esa es la filosofía de Sushimore, democratizar el sushi y hacerlo llegar a todos los rincones de España”, ha explicado Roger Antelo, CEO de Sushimore.

Expansión con crowfunding

Esta apertura, que creará 6 nuevos puestos de trabajo, será la puerta de entrada de Sushimore en Andalucía donde comenzará a expandirse a través del modelo de crodwfunding. Gracias a esta fórmula de economía colaborativa cualquier persona, desde 4.500 euros, puede convertirse en inversor de Sushimore. “Los modelos de economía colaborativa son una opción muy interesante para quienes quieren invertir en restauración, pero no disponen del capital necesario. De esta forma cualquier persona puede tener un porcentaje de uno de nuestros locales y recibir de forma trimestral la información financiera del negocio. Es una fórmula que ya hemos probado y que funciona, lo que nos permitirá abrir en el primer trimestre de 2023, siete nuevos restaurantes de Sushimore y acelerar la expansión de la marca”, explica Antelo.

Especialistas en delivery, Sushimore trabaja con todos los operadores de comida a domicilio y desarrolla esta área clave de negocio (activación, posicionamiento y desarrollo) desde hace más de tres años. Un modelo de negocio totalmente adaptado al cambio actual en el sector de la restauración. Sushimore se centra en un nuevo concepto de alimentación, que engloba salud, lifestyle y una visión vanguardista.

La filosofía smart food, abarca todos los ámbitos de la empresa: sencilla, funcional, pero a la vez sofisticada e inteligente. Sushimore apuesta por ingredientes de primera calidad y una propuesta healthy basada en la gastronomía japonesa pero adaptada a un consumidor urbano, cosmopolita y preocupado por su alimentación.

Con la apertura de Granada, Sushimore se consolida en el mercado y se expande cada día más, convirtiéndose en un lugar de referencia para los amantes del sushi con un precio asequible.

Sobre Sushimore

Sushimore ofrece un nuevo concepto de negocio: lo mejor de la dieta japonesa con lo mejor del concepto Smart Food. Una puerta abierta al futuro de la alimentación en España que, en los últimos años, ha incrementado notablemente su consumo y demanda de este tipo de comida, siguiendo las tendencias alimenticias de numerosos mercados internacionales.