Sidecars, Iván Ferreiro o Beret, las apuestas musicales de Torrenueva Costa para el verano

Los vecinos de la Costa Tropical empiezan a preparar la agenda para no perderse ni un detalle de todas las actividades y conciertos que se celebrarán en un plazo tan breve como los tres meses del periodo estival, principalmente porque el listado no termina nunca de cerrarse y está en continua actualización. El Ayuntamiento de Torrenueva Costa acaba de sumarse a la lista de municipios que ofrecerán durante el verano una programación musical de primer nivel con la celebración de un nuevo festival con artistas de la talla de Sidecars o Iván Ferreiro.

Se trata del Mar Indie, un nuevo festival de música que se celebrará el próximo 2 de agosto en el campo de fútbol Paulino Salgado de Torrenueva Costa, y en el que los asistentes podrán disfrutar de la música del 'Amasijo de huesos' o 'Fan de ti' de Sidecars, o las míticas 'Turneado' o 'El pensamiento circular' de Iván Ferreiro, entre otras canciones.

El cartel de este nuevo festival que llega a la Costa Tropical con la intención de asentarse y convertirse en una de las citas indispensables del verano, lo completan Apartamentos Acapulco y Carmencita Calavera. Las entradas del evento, que cuenta con precios populares, ya están a la venta y pueden adquirirse desde la página de red de entradas desde 27 euros las primeras 1.000 entradas, y posteriormente a 32 euros si es con antelación y 38 euros en taquilla.

La música será una de las grandes protagonistas durante todo el fin de semana en Torrenueva. El viernes la música empezará a sonar a partir de las 22 horas con el Festival Mar Indie, un día después el aire de la Caña Flamenca inundará la zona, con un cartel aún por desvelar; y el domingo los focos del escenario volverán a encenderse para Beret.

"Empezamos el fin de semana con el festival Mar Indie, el sábado continuaremos con la Caña Flamenca, aunque aún no podemos desvelar nada porque no se ha presentado oficialmente, y el domingo tendremos a Beret. Un fin de semana completo de música y para todos los gustos", explica a Granada Hoy el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, quien incide en que la intención del Consistorio era variar "un poco" la oferta cultural que ya hicieron el año pasado con el pop-rock de los 80-90, y "este año decidimos apostar por el indie, queremos llegar a otro tipo de público, no cerrar puertas".

Lara añade que tuvieron claro que querían apostar por grupos míticos como Sidecars, el trío madrileño formado por Juancho (guitarra solista y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería) que acaban de terminar la gira de su sexto disco de estudio, Trece (Warner, 2022) y se encuentran inmersos en la celebración de su mayoría de edad en la industria musical; Iván Ferreiro, el artista de pop indie conocido por haber sido líder y cantante de la banda Los Piratas; "pero también artistas emergentes de la zona como Apartamentos Acapulco, que encima son de esta zona, y Carmencita Calavera".