Nicki Nicole hará escala en la Costa Tropical este verano como cabeza de cartel del Onda Beach Festival

Nicki Nicole, una de las artistas emergentes que se ha convertido en todo un icono dentro de la industria, recalará en la Costa Tropical como 'plato fuerte' del Onda Beach Festival, un nuevo evento musical que llega a Calahonda con la intención de asentarse como una de las grandes fiestas de la música del verano y posicionar este rincón del litoral granadino como uno de los sitios de referencia para el turismo de festivales.

Desde el festival, según señalan en su propia página, es "poner en la onda a Calahonda", un festival para todos los públicos, edades y gustos musicales. "No importa lo que escuches mientras te duchas o mientras conduces porque nos va a visitar hasta ni quien no te imaginas. Tú, la playa, amigos (o tu pareja que también vale eh), buen rollito y el pueblo que te da la vida verano tras verano, después del curro y del estrés de todo el año. No te pido que lo mejores, solo que intentes igualármelo".

De esta forma, la artista argentina estará presente el próximo 27 de julio en el Campo Municipal de Fútbol de Calahonda, en una de las pocas fechas confirmadas dentro de su gira por España. Aunque no estará sola. El Onda Beach Festival se celebrará el 26 y 27 de julio, dos noches bien diferenciadas con música de los 80 y 90 y más actual, que los organizadores irán descubriendo poco a poco.

"Teníamos la idea de empezar a situar a Carchuna y Calahonda donde se merecen, y creímos que una de las mejores maneras era fomentar el ámbito cultural, tanto con las actividades que estamos realizando en el propio Castillo, como traer actividades de ocio de alto nivel. En esa línea empezamos a trabajar con los promotores del Onda Beach Festival para traer un cartel fuerte este verano, se barajaron varias líneas y finalmente nos decantamos por Nicki Nicole porque sabemos la repercusión que tiene entre la gente joven", explica el presidente de la ELA de Carchuna y Calahonda, Juan Alberto Ferrer.

Pero no es la única sorpresa, Ferrer asegura que están trabajando en varias líneas de acción para seguir potenciando el turismo y poner a Carchuna y Calahonda en el lugar que se merecen. "No queremos avanzar nada, son muchos meses de trabajo silencioso para que todo salga bien, pero uno de los objetivo es ofrecer conciertos de primer nivel cada verano".

La organización ya ha puesto las entradas a la venta, que van desde los 20 o 25 euros, en el caso de las entradas individuales el viernes y el sábado respectivamente, 50 el abono, o los 45 euros del front stage el sábado.

Nicki Nicole irrumpió en 2019 con Wapo Traketero, acumulando más de 154 millones de visualizaciones y 91 millones de streams. Además, lanza su primera colaboración con Bizarrap, la Music Sessions Vol. 13 posicionándose #1 en Argentina y ocupando posiciones dentro del Top Global durante semanas. Desde entonces, ha ganado premios como dos Spotify Awards y un Premio Lo Nuestro, y fue nominada en los Latín Grammys. Con su álbum Parte de Mi y colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro y Mon Laferte.

En 2023, lanzó Alma, con colaboraciones como Young Miko, Rels B, Milo J e YSY A.

"Se trata de un festival pequeño, el aforo ronda las 7.000 localizaciones, pero queremos que se sepa que aquí habrá pocas plazas pero buena música. Somos un pueblo familiar, queremos tener un festival de buena calidad y familiar, de forma que el público más adulto pueda disfrutar el viernes con la mejor música de los 80 y 90, con grandes artistas también, y al día siguiente se haga lo mismo con música más urbana y actual", concluye.