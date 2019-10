"Queridos amigos, he tenido la fortuna de dibujar a Charlie Brown y sus amigos durante 50 años. He cumplido el sueño de mi infancia. Desdichadamente, ya no soy capaz de mantener el ritmo requerido por una tira de cómic. Mi familia no quiere que Peanuts continúe, por lo que anuncio mi jubilación. Agradezco la lealtad de los editores durante todos estos años y el maravilloso apoyo de los aficionadas a los tebeos. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy. Cómo podré olvidarlos". Así se despedía Charles Schulz de los personajes de Peanuts -aquí conocido con el nombre de Snoopy o Carlitos-, una ácida y divertida tira cómica que el dibujante de Minneapolis creó en 1950.

¿Se imaginan que Snoopy, Carlitos y su pandilla saltaran de las viñetas a un musical? La compañía malagueña Crea + teatro lo ha conseguido con su nueva producción, estrenada hace meses en los Teatros Luchana de Madrid. Un envidiable elenco de intérpretes de carne y hueso dan vida a estos inolvidables personajes, cuyas reflexiones hacen pensar y reír a niños y mayores. El Palacio de Congresos acogerá este sábado a las 17:00 el estreno andaluz del montaje.

"Estábamos inmersos en una investigación / estudio de musicales. Buscábamos algo que fuera asequible a nivel económico y que los derechos no fueran muy caros. Así llegamos a Snoopy. Estudié la obra y me enamoré de ella", explica el director del montaje, Raúl Báez. El punto de partida del espectáculo, dirigido a niños a partir de ocho años y público adulto, se encuentra en la versión inglesa del musical, que se interpretó en el West End de Londres hace décadas. La original, estrenada en Broadway hace 45 años, llegó a ganar un Premio Tony.

¿Qué detalles caracterizan esta versión a la española? "En ésta sólo se utiliza un piano. Es cuestión de estética y de respetar lo que los autores originales querían. El que escribió el musical quería un montaje minimalista y sencillo. Eso se traslada a la escenografía, iluminación y música. Él le quería darle importancia a los personajes para que no estuvieran en un segundo plano. Destaca mucho la parte actoral", subraya Báez.

El elenco artístico está formado por Andrés Navarro (Snoopy); Alejandro Mesa (Charlie Brown); Claudia Sierra (Lucy); Laura Marchal (Sally); Caterina Stanley (Peppermint Sally); Armando Téllez (Linus); Pablo López (Woodstock); Israel Trujillo (Cover chicos); y Anabel Radoux (Cover chicas).

Inspirado en los clásicos musicales de Broadway

El director del musical lo define como "un Broadway, un musical de los antiguos: hay un charlestón, una balada. Hace un recorrido por muchos estilos". Hablamos de la adaptación de un tebeo estático. ¿En qué se ha inspirado para crear la parte de danza? "Me he basado en la estructura que ya tenía el musical de Londres, pero las coreografías son mías. Me he inspirado mucho en el cine clásico: en coreografías que he visto de Gene Kelly (Un americano en París, Cantando bajo la lluvia) y de los personajes de El Mago de Oz. En definitiva, coreografías del cine clásico que a mi me gusta mucho y la he plasmado ahí con coherencia", puntualiza Mar Ortiz, encargada de la coreografía, que ha querido "ser fiel al estilo musical y al espíritu de las coreografías de antes, de los musicales de Broadway de toda la vida".

Entre la dificultad de los números está la música, compleja a nivel vocal y musical. "Ellos no son bailarines profesionales. Tiene que bailar, actuar y cantar, y buscar ese equilibrio. Lo que no haga un montón de horas de ensayos. Al final el espectador ve el conjunto, y que ninguna cosa tiene más relevancia que otra", señala Ortiz.

Carlitos utiliza el humor para afrontar los problemas en cada historia. ¿Esa filosofía de vida se verá reflejada en la pieza? "Ese es el principal reclamo. Los personajes plantean un problema, discuten, debaten, indagan sobre eso que plantean. Snoopy representa la parte adulta. Da su opinión o reflexiona en base a los problemas que los niños plantean. Tiene una doble lectura, a los ojos de Snoopy y de los niños. Todo es muy filosófico y profundo. Se habla del amor, de la vida, de la amistad", destaca Báez.

Schulz publicó la primera tira de Peanuts hace casi 70 años. ¿Los temas de los que hablaba tienen percha de actualidad hoy día? "No hace falta porque son cuestiones que tanto ayer como hoy y mañana van a estar presentes. Los problemas que se plantean son problemas existenciales. En una de las escenas Patty pregunta a Charlie Brown qué es el amor", responde amable.

El Palacio de Congresos levantará este sábado el telón para mostrar unos personajes de carne y hueso que harán vivir durante 90 minutos una experiencia emocionante, auténtica y muy muy necesaria en estos tiempos de inmediatez.

*Jorge Niño Laina, Greta Perón y César Belda se han encargado de la dirección musical.