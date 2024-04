Sun & Snow Weekend: una inmersión electrónica en las alturas de Sierra Nevada.

El esperado Quinto Aniversario del Sun & Snow Weekend está a punto de deslumbrar en Sierra Nevada, marcando el punto álgido de la temporada de eventos invernales en esta emblemática estación. Este festival, que fusiona la intrépida emoción de los deportes de montaña con la sofisticada escena de la música electrónica, se ha consolidado como un evento de referencia en el calendario de los aficionados a la cultura de club y las actividades al aire libre.

Con una selección de artistas de primer nivel meticulosamente escogidos, el Sun & Snow Weekend promete una experiencia multisensorial inigualable para los asistentes. A partir del viernes 5 de abril, Sierra Nevada será testigo de actuaciones magistrales de renombrados artistas de la escena electrónica internacional.

Tres días y un cartel insuperable

Entre los más de treinta artistas destacados, encabezarán la primera jornada del evento Skatman, cuyos sets hipnóticos y dinámicos fusionan elementos de house, techno y funk, creando una experiencia musical única que cautiva a las multitudes; Mala Ika, conocido por sus mezclas innovadoras que van desde el techno melódico hasta el acid house, promete llevar a los asistentes en un viaje sonoro envolvente y emocionante; Dj Holographic, una de las figuras más influyentes de la escena underground de Detroit, impresionará con su habilidad para fusionar ritmos de house clásico con toques de funk y disco, creando un ambiente de fiesta contagioso y lleno de energía; y Jimi Jules y B2B Trikk, una colaboración única entre dos maestros de la música electrónica, promete una experiencia musical inolvidable con su mezcla de deep house, techno y elementos étnicos.

La emoción continuará al día siguiente con sets cautivadores de Curses Hybrid Set, cuya fusión de techno, disco y new wave crea una atmósfera oscura y misteriosa que hipnotiza a la audiencia. Orbe, conocido por su estilo único que combina elementos de ambient, dub y techno, promete llevar a los asistentes en un viaje cósmico a través de paisajes sonoros hipnóticos y evocadores. Way of Thinking, un talento emergente en la escena electrónica, impresionará con su mezcla de techno melódico y ritmos tribales, creando una experiencia musical dinámica y emocionante. Or:la, una de las figuras más destacadas de la escena electrónica de Reino Unido, cautivará con su habilidad para mezclar elementos de house, techno y electro, creando un ambiente de fiesta vibrante y lleno de energía.

El domingo 7 de abril, el festival se despedirá con una elegancia sin igual, con actuaciones memorables que incluirán la cautivadora presentación en vivo de Odille Lima y sets envolventes de Paramida y Musumeci, además de un apasionante set B2B de Rober Peinado y Gabi.

Un nuevo escenario y más sorpresas

Los minuciosos preparativos del Sun & Snow Weekend se encuentran en su fase final para asegurar una experiencia impecable para los asistentes. Desde el escenario diurno Altitude Stage en la zona de Borreguiles hasta el Igloo Stage en la plaza principal de la estación, cada detalle está cuidadosamente planificado para ofrecer música en vivo y una atmósfera inigualable durante todo el fin de semana. Además, se suma un nuevo escenario que estará abierto entre las 13.00 y las 18.00 horas el viernes 5 y sábado 6 de abril, The Housy Van, que promete añadir un toque fresco con actuaciones exclusivas de Álvaro Sanz, Ignacio Solo, Leolo, Valeriano e Ignacio Solo. Además, The Mountain Club completará los espacios del festival ubicando varias carpas calefactadas en el parking de los peñones, a partir de las 20.00 horas.

Actualmente la mayor parte de las entradas están agotadas, con un reciente sold out en el VIP Weekend Pass 3rd Release. A pesar de ello, todavía se pueden adquirir tickets a través de su página web para el Weekend Pass Final Release y el VIP Weekend Pass Final Release, siendo la última oportunidad de asistir al evento.

La quinta edición del Sun & Snow Weekend se presenta como una celebración exquisita de la música electrónica en un entorno natural excepcional. Con tres días repletos de diversión y entretenimiento, el festival promete ser el epílogo perfecto para la temporada de esquí en Sierra Nevada, al ritmo de los más alocados sonidos de club.