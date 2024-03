Sun & Snow Weekend comienza la cuenta atrás para su Quinto Aniversario.

Ya queda menos para uno de los eventos más esperados por los amantes del esquí y la música electrónica, que volverá a tomar la estación de Sierra Nevada el los días 5, 6 y 7 de abril con la quinta edición de Sun & Snow. La propuesta musical volverá a tomar las pistas de la montaña granadina como escenario que se integra en los espacios de la estación de una manera totalmente respetuosa con el entorno. Tres jornadas de electrónica en un paraje natural de excepción y en un ambiente festivo pero de festival boutique, que también supondrán el fin de la temporada de ski, al ritmo de sonido club.

Sun&Snow Weekend ha presentado oficialmente el cartel de su edición de Quinto Aniversario este lunes en rueda de prensa en el Palacio de las Niñas Nobles de Granada. En la presentación han participado María José Rienda, directora de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Actividades de Cetursa, e Ignacio Rojas, co-director de Sun&Snow Weekend. La música electrónica tomará la estación granadina en su recta final de temporada presentando una programación cuidada buscando la confluencia entre en el sonido house y la electrónica de vanguardia con Berlín como inspiración en la programación de esta nueva edición del festiva, en el marco incomparable de una estación de alta montaña.

V Aniversario

El festival presenta en su Quinto Aniversario una selección de artistas que arrancarán en Sun&Snow Weekend una nueva temporada de festivales, completando tres días de música en un espacio natural excepcional. Sun&Snow Weekend presenta un proyecto único que une este ADN musical enfocado en la nueva escena europea, con la experiencia de la nieve, aliándose con Sierra Nevada en su cierre de temporada.Nombres internacionales como Mala Ita, Skatman o Paquita Gordon serán protagonistas en The Igloo Stage en la jornada inaugural el viernes 5 de abril. Una inauguración que se prolongará con Dj Holographic, Krystal Klear o Robag Whruhme en The Mountain Club Stage.El sábado 6 de abril Sun&Snow Weekend madrugará, haciendo sonar música la electrónica en The Altitude Stage, con el directo de Leafar Legov. De nuevo en horario de tarde, a partir de las 18.00 la electrónica volverá a inundar varios espacios de la estación. Orbe, Carlo o Curses hybrid set en The Igloo Stage paralelamente a The Mountain Club que contará con los sets de Way of Thinking, John Talabot, Courtesy o Hunee.Sun&Snow Weekend se despedirá el domingo 7 de abril con Musumeci o Paramida, en Altitude Stage, junto a la fiesta de clausura en el Hotel GH Monachil con el snow de The Element, entre otros.Sun&Snow Weekend contará con varios espacios diferenciados en la estación. Desde el escenario diurno Altitude Stage en la zona de Borreguiles, en marcha desde las 10.00 las jornadas del sábado y domingo, incorporando a las 18.00 la programación de Igloo Stage en la plaza principal de la estación. Dos stages donde se irán relevando las actuaciones. The Mountain Club completa los espacios de Sun&Snow Weekend ubicado en varias carpas calefactadas en el parking de los peñones, a partir de las 20.00 horas.

Ignacio Rojas ha destacado la trayectoria del evento, “que aunque celebra su Quinto Aniversario en 2024, debido a la pandemia es un proyecto con siete años de vida, que se suma a los eventos de cierre de temporada como reclamo de visitantes a la estación. Un tipo de visitante que también cambia con los asistentes a Sun&Snow Weekend, un evento pionero que adapta a Andalucía una tendencia de festivales en ubicación de alta montaña como Caprices en Saint Moritz o Polaris en Cras Montana. Una propuesta única que este año también dejará notar el apoyo institucional en la edición con más asistentes y a la vez con mayor difusión y repercusión también gracias al firme apoyo de instituciones como la Diputación de Granada, entidades como Cetursa Sierra Nevada o San Miguel o medios de comunicación como RNE Radio 3 o UNK fm".

La Diputada de Turismo ha destacado que “tras cinco años de vida, este evento ha logrado consolidarse completamente, convirtiéndose en una de las grandes referencias de música electrónica en las estaciones de esquí de Europa y en un reclamo turístico y cultural de primer nivel, tanto para los aficionados a los deportes de nieve como a la música” o que “los visitantes que venga a Sierra Nevada durante estos primeros días de primavera van a poder disfrutar de una treintena larga de actuaciones en directo y, tras las últimas nevadas, van a encontrar las mejores condiciones de nieve de toda la temporada, tanto por cantidad como por calidad.” Reiterando el apoyo desde la Diputación al evento en su Quinto Aniversario.Por su parte, María José Rienda ha manifestado su satisfacción por la consolidación de un festival que nació por la apuesta de un grupo de jóvenes de Sierra Nevada, vinculados a la estación desde niños, que idearon un evento musical para la época primaveral y que hoy “es una de las grandes referencias de música electrónica en las estaciones de esquí del Sur de Europa”. Rienda añadió que esta edición el festival promete ser un éxito ya que los seguidores que vienen de fuera a disfrutar de la música y los deportes de invierno “van a encontrar Sierra Nevada en el mejor momento de las temporadas, con todos los sectores abiertos y muy buenas condiciones de nieve”.