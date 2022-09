Texas triunfa el primer fin de semana de conciertos en el Generalife

La segunda jornada de conciertos en el Generalife en el mes de septiembre ofreció anoche la oportunidad de escuchar a una de las bandas de rock y pop británico que forman parte de la trayectoria vital de muchas generaciones: Texas. El ciclo 1001 Músicas–Caixa Bank acercó hasta el escenario alhambreño a una formación histórica y respetada que está a punto de cumplir 35 años sobre los escenarios, y que lo hace, además, con la libertad de seguir tocando y creando la música que le apetece con el aval de los éxitos anteriores, sin dejarse influir por las comerciales modas pasajeras.

De todo ello dejó constancia el saber hacer de Sharleen Spiteri, quien además de ejercer como vocalista de la banda ejerció de icono para varias generaciones que se identificaron con su estilo, entre dulce y masculino (no en vano su corte de pelo ha sido uno de los más demandados en las peluquerías). Tres décadas después de triunfar por todo lo alto con Southside (1989), su primer trabajo, el grupo escocés aterrizaba por primera vez en Granada. Fundado un año antes por Johnnie McElhone (bajo) y Spiteri, autores ambos de la mayoría de sus exitosos temas, Texas es uno de los máximos exponentes de la mezcla del rock alternativo con el pop en un subgénero musical bautizado por los críticos como britpop, en honor a las reminiscencias musicales que icónicas bandas británicas de los años 60 y 70, como The Who, The Beatles, The Kinks o The Rolling Stones, dejaron en grupos surgidos dos décadas después.

Junto a McElhone y Spiteri, en la banda escocesa se mantiene fiel desde 1988 el guitarrista Allie McErlaine (guitarra), aunque este último no ha podido acompañarlos a Granada. Junto a ellos sí estuvieron en el recinto monumental de la Alhambra Eddie Campbell (teclados), Tony McGovern (guitarra) y Cat Myers (batería).

En el Generalife ofrecieron un concierto en el que supieron conjugar la celebración del aniversario de su primer disco -no pudieron conmemorar los 30 años en los escenarios por culpa de la pandemia- con la presentación de su último trabajo, Hi, compuesto antes del Covid y que Sharleen Spiteri prefirió retrasar su publicación por la muerte de su madre.

En su actuación en Granada, como es lógico, no faltaron sus temas más conocidos y que ya se han convertido en himnos generacionales, caso de Say what you want, Summer son, I don’t want a lover, Inner smile o Black eyed boy, ‘culpables’ de que Texas haya vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

Próximas citas del ciclo

Tras el concierto de Pablo Alborán del viernes y el de Texas este sábado, el ciclo continuará con las actuaciones de Mon Laferte (9 de septiembre), Juan Perro (10 de septiembre), Los Planetas, concierto esencial (16 de septiembre), The Waterboys (17 de septiembre), Vanesa Martín (23 de septiembre) y Crystal Fighters (24 de septiembre) en lo que supone un cartel de gran nivel para la segunda edición de este ciclo.

Además de Pablo Alborán y Vanesa Martín, también se han agotado las entradas para la actuación de Los Planetas, concierto esencial.