Pablo Alborán emociona en la apertura del ciclo de noches mágicas en el Generalife

La noche del viernes ha arrancado el esperado el ciclo 1001 Músicas-CaixaBank, la propuesta musical que lleva al Teatro del Generalife el mejor pop rock nacional e internacional. Hasta el próximo sábado 24 de septiembre se podrán disfrutar en el conjunto monumental de la Alhambra artistas de primera fila tanto del ámbito nacional como internacional. Como muestra el encargo de abrirlo, un Pablo Alborán en los más alto de su carrera, que consigue llenar en cuanto anuncia propuestas.

El cantautor malagueño fue el primer artista del programa que completó el aforo. Con la oscuridad tempranera que dan las noches de septiembre, Alborán (Málaga, 1989) salió al escenario cuando el sol se había puesto ya sobre los Jardines del Generalife, aunque llegar un poco antes a estas citas musicales forma parte del encanto. Y entre los asistentes a esta actuación que servía de reentré musical, nombres como la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz; o el nuevo delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados.

Solo ante el micrófono inició un espectáculo de escenografía minimalista y cuidada y enlazó canciones de sus últimos trabajos con sus grandes éxitos, porque no podía faltar temas como Solamente tú, Te he echado de menos y Llueve sobre mojado. Su voz fue y seguiría siendo durante todo el concierto la inmensa protagonista, alcanzando a cada butaca del teatro. Un concierto de tono íntimo que llenó de emoción al público.

El malagueño demostró en el escenario alhambreño que está en plenas facultades vocales y que tiene al público metido en el bolsillo con su mera presencia. Más une un formato como en el que se está prodigando este año en su nuevo reto, la Gira por Teatros, en la que ha querido estar más cerca que nunca de sus fans y con la que pondrá rumbo también a Latinoamérica y Estados Unidos.

"Hicimos una gira en mitad de la pandemia muy rara, con reducción de aforo, sin saber lo que iba a pasar, con un disco en la calle que no podía defender, no podía viajar, no podía hacer entrevistas físicas, sólo por Zoom. Lo pasé realmente mal. Cuando acabó esa etapa y pudimos volver a salir, vi la necesidad de la gente de acercarse a los artistas y la mía de poder volver a mirar a los ojos al espectador", explica el cantante en una extensa revista publicada este mes en la revista ELLE, una prueba más de que es uno de los rostros del momento. "Cuando empezamos a preparar esta gira por teatros, más íntima, al desnudo, sólo con un instrumento, creí realmente que iba a estar en peligro, que no iba a dar la talla, porque ahí se ve absolutamente todo. Si hay un fallo no hay nada que lo tape". Sin embargo, los éxitos cosechados desmontan estos miedos.

Y con esas ganas y esos propósitos Pablo Alborán se reconectó anoche con su público granadino y su legión de seguidoras estaba más que emocionada de volver a tener bien próximo a uno de los músicos que más enorgullecen a Andalucía. Más aún en este formato de teatros, cercano e íntimo, con ese sonido sobrecogedor que puso la piel de gallina en el Generalife.

Otros conciertos

También se han agotado las entradas para la actuación de Los Planetas, concierto esencial, que se celebra el 16 de septiembre. Esta banda es una de las más importantes del panorama granadino. J y Floren se hacen acompañar esta vez de la delicadeza del pianista David Montañés en un formato que desde el principio ha despertado la curiosidad de los seguidores del grupo.

El resto de actuaciones que darán forma a la edición de 2022 de 1001 Músicas-CaixaBank dan pie a una ecléctica combinación de talento. Tras Pablo Alborán, llega este sábado el turno de la banda de rock escocés liderada por la carismática Sharleen Spiteri, Texas, quien tocará en el Teatro del Generalife conmemorando el 30 aniversario de su álbum debut.

Con su magnetismo particular, la chilena Mon Laferte abre el segundo fin de semana del ciclo con una propuesta apasionada y llena de sentimiento para el viernes 9 de septiembre. Al día siguiente, el sábado 10, subirá al escenario Juan Perro, alter ego de Santiago Auserón de Radio Futura.

Los Planetas en su concierto esencial tocarán el viernes, 16 de septiembre. El sábado 17 llegará el turno del grupo escocés The Waterboys y su líder Mike Scott y este año el ciclo cerrará su edición con Vanesa Martín el viernes 23 y la mezcla de géneros musicales de la banda londinense Crystal Fighters el sábado 24 de septiembre.

El ciclo 1001 Músicas cuenta con el patrocinio y colaboración de CaixaBank, Cervezas Alhambra, Turismo de Andalucía, Moët & Chandon, Aseguradora Araytor, Sabor Granada, Ticketmaster, Ideal, Mondo Sonoro, Canal Sur, Mercedes-Benz Granada Premium, Royal Bliss, B Travel, Bodegas Muñana, Hoteles Porcel y Pastelerías Casa Ysla.