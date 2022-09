The Godfathers debuta en Granada capital el próximo viernes

Un total de diez fechas forman parte de la gira española de la mítica banda británica The Godfathers, liderada por Peter Coyne, en un tour promovido por Dark Independent Bookins en el que presentarán los temas de su nuevo disco Alpha Beta Gamma Delta. Con inicio en Murcia, la gira tendrá su segunda parada en los escenarios del Lemon Rock el viernes 23 de septiembre, siendo la cuarta vez que los británicos visitan Granada, aunque la primera en la capital.

Alpha Beta Gamma Delta es el primer álbum de estudio desde hace cinco años cuando apareció A Big Bad Beauutiful Noise. La estabilidad llegó con la nueva formación, estrenada a finales de 2019, precisamente durante su anterior tour español; junto a Peter Coyne, destaca la incorporación de Jon Priestley (bajo y voz) miembro de The Damned, Richie Simpson (guitarra y voz), proveniente de Heavy Drapes, Wayne Vermaak (guitarra y voz) y el batería Billy Duncanson.

La publicación a final de mes del nuevo disco viene a coincidir con el 35 aniversario del mítico de Birth, School, Work, Death. Alpha Beta Gamma Delta posee un sonido muy consistente gracias a la producción del propio Jon Priestley y a un formidable estado de forma de Peter Coyne en el aspecto vocal y compositivo.

Desde luego se puede afirmar que el presente de The Godfathers representa el proyecto personal del legendario Peter Coyne, miembro fundador en 1985 junto con su hermano Chris y desde el principio cabeza, corazón y alma del proyecto. Una de las mejores bandas del rock británico de los últimos ochenta y primeros noventa, podría haber sido uno de esos combos que van eclipsándose con el paso de los años hasta desaparecer sin que nadie pudiera notarlo demasiado. Sin embargo, la vitalidad y el carácter indómito y militante del portentoso vocalista Peter Coyne, hace que una y otra vez vuelvan a los escenarios; puede afirmarse que definitivamente han sido y son un grupo muy especial y que irrumpieron para formar parte de forma inevitable de los nombres esenciales del panorama rockero de las últimas cinco décadas. Ellos, gracias a la rabia y fuerza electrizante de su rock & roll primitivo y a sus incendiarios shows, representaron la herencia de la energía del punk junto a la consistencia y la diversión del pub rock.

Los hermanos Coyne, crecieron en el sur de Londres en una gran familia irlandesa. Aunque de jóvenes sus grandes referentes eran Chuck Berry, Little Richard, Elvis, The Who y The Beatles (como los de casi todos los jóvenes de su generación), los Coyne vivieron con mucha intensidad la revolución punk de finales de los 70, hecho que marcó definitivamente su modo de ver la música y les dejó una fuerte impronta de inconformismo y rebeldía. Después de una serie de trabajos en su mayoría anodinos y varios años de Peter como periodista musical, los hermanos formaron en 1982 su propia banda, irónicamente titulada Sid Presley Experience.

Finalmente en 1985, con un estilo intenso y directo, se forma el quinteto londinense integrado por los hermanos Peter (voz) y Chris Coyne (bajo), Kris Dollimore (guitarra y voz), Mike Gibson (guitarra y voz) y George Mazur (batería y voz), cinco músicos que plasmaron en nuestra memoria musical un buen puñado de temas de inolvidables. Cultivaron una imagen muy característica: corbatas, gafas oscuras y actitud desafiante en consonancia con su nombre, además de una puesta en escena carismática, siempre imponentes con sus trajes de gángster. Sólo era una pose, claro está, porque The Godfathers no eran unos maleantes sino una prodigiosa máquina de fabricar riffs, de golpear duro y gracias a haber vivido intensamente la explosión del punk, de lanzar consignas sociales y tomar partido contra ciertas tiranías (Margaret Tatcher siempre fue objetivo favorito para los dardos). Detrás de muchas de sus canciones hay compromiso con la realidad, historias descarnadas, realismo de la calle y un modo de entender la música furiosa y cargada de actitud. Sus crudas letras impulsadas por las guitarras, la componente vanguardista y un provocador sonido rock & roll para aquellos años, los situaba en claro contraste con el insulso pop sintetizado que dominaba las listas mainstream británicas en la década en la que irrumpieron.