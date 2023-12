Toni Anzis: "Con poder pagar las facturas y tener una casa, no necesito nada más"

Dice el refranero español que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Actualizado un poco, y de paso despojándolo de connotaciones machistas, podríamos decir que detrás de cada rapero hay un gran productor, una figura que en los últimos años ha empezado a ganar peso en el panorama de la música urbana, con ejemplos más que claros como el de Bizarrap, cuyas sesiones congregan millones visitas.

En Granada, convertida en los últimos años en cantera de la música urbana, era cuestión de tiempo que empezasen a florecer este tipo de artistas. Con Blasfem, escudero inseparable de Ayax y Prok, ya asentado, ahora es el turno de Toni Anzis (Antonio Salmerón), que acaba de publicar Ramedí vol. 1, un EP de cuatro temas en el que se dan cita Anier, Lia Kali, Shoda Monkas y Aissa. Una referencia que ha sacado adelante entre la producción de los 21 temas de Nombre dirección, del murciano Kaze, y las giras y demás trabajos con su también inseparable Antony Z.

Para empezar, ¿qué significa exactamente Ramedí?

La idea del EP surge de que yo quería hacer un proyecto que sea mío personal y puesto que normalmente me juntaba con tantos artistas pensé que por qué no reunía a algunos de ellos, que al fin y al cabo me junto con ellos para hacer cosas para sus propios trabajos, y hago algo para mí. La verdad es que al principio no tenía muy claro si iba a ser un disco, solamente single, un EP,... Luego, buscando por Internet, descubrí la palabra ramé que significa caótico y bonito al mismo tiempo, y pensé que definía muy bien el estilo de este trabajo, porque las bases son algo diferentes, se escapan a lo normal, y como eran trabajos inéditos decidí unirlo todo y llamar al proyecto Ramedí (risas).

Con este proyecto, pese a todo, viene a hombros de gigantes. Por poner ejemplo de aquí, Blasfem sacó el año pasado Blasfem on air, Hazhe y Acción Sánchez tienen los trabajos de Meid in Espein y, por supuesto, está la figura de Bizarrap. Parece que poco a poco los productores comenzáis a tener un mayor peso en la escena.

Exacto. Creo que a los productores se le está dando como esa importancia que siempre han merecido. Ahora ya se está viendo que, en una canción, tienen una importancia igual que el artista y se está consiguiendo que el público vea que toda la música que engloba la letra también tiene un trabajo y que incluso muchas veces la canción es un trabajo entre las dos partes.

Antes de productor, tocaba la guitarra y el piano. ¿Qué diferencia ve entre las dos formas de hacer música?

No lo veo tan diferente. Yo por ejemplo empecé en este mundo grabando guitarras y teclados para productores que me lo pedían, y luego el haber estudiado en un Conservatorio me facilita mucho a la hora de empezar a crear, porque al fin y al cabo en el ordenador se crea también a partir de patrones como un teclado, o sea, al fin y al cabo escribes teclado, al final lo que estás haciendo son notas, armonía y melodía.

Ya que menciona el Conservatorio, ¿cuáles son sus influencias?, ¿qué le inspira para crear?

(Risas) Realmente las influencias que he tenido son un popurrí súper gigante, o sea, yo me crie escuchando rock, con los Red Hot Chili Peppers, que tengo que tener todos los discos, también música más moderna, pero hay géneros, por ejemplo el afro, que me han llamado la atención ahora que he empezado a investigar un poco. Luego en el Conservatorio, tocaba cosas de Chopin, de Bach que claro que no tienen nada que ver, pero creo que a la hora de crear cosas con armonía por ejemplo sí que me han influenciado de alguna manera.

Se lo pregunto porque hace tiempo, en una entrevista, Tote King criticaba a los productores de rap que solo escuchaban rap.

Bueno, lo cierto es que en el mundo del rap he entado porque la primera gente que he conocido es de este mundo, pero tampoco he sido un devorador de rap, aunque es verdad que, de pequeño, como todos, escuchaba a SFDK o al Tote. De hecho, ha sido al revés, siempre he tirado por buscar algo más extraño, algo que me cause una sensación y casi nunca eran cosas de rap.

¿Cómo transmite esas sensaciones un productor? Es más fácil hacerlo a través de la letra.

Claro, es simplemente intentar representar lo que tengas en la cabeza a la hora de ayudar a ese artista y buscar una forma de plasmarlo en la música, por ejemplo si es enfado van a ser cosas a lo mejor saturadas, graves o disonante. Hay un tema, por ejemplo, el tema UCA de Lia Kali era un tema muy personal [la artista narra su paso por el psiquiátrico Unidad de Crisis de Adolescentes de Sant Boi de Llobregat, donde, entre otras cosas, la medicaron sin su permiso], un poco turbio y utilicé una armonía bastante disonantes, son tres notas, pero muy disonantes entre ellas. Entonces la sensación que te genera eso, antes incluso de empezar ella a cantar es de angustia.

Hace unos meses, hablando con Antony Z, con el que usted empezó a trabajar, me comentaba que al irse a Madrid tenía más facilidades para crecer como músico que si quedaba en Granada, pero usted sigue aquí con su estudio, ¿es más fácil para un productor trabajar donde quiere?

Realmente creo que no, es verdad que ahora mismo estoy aquí con mi pareja y estoy bien, pero también es cierto que estoy casi todos los días fuera viajando. Entonces, a la hora de conectar artistas, no es lo mismo venir a Granada que a Madrid o Barcelona. Quien sabe, a lo mejor llega un momento en el que yo o mi pareja decidamos irnos para Madrid, pero no es por otro motivo, porque yo realmente aquí creo que se hace muy buena música y estoy muy cómodo. También depende mucho de como tú te organices allí, puedes llegar y aprovechar el tiempo y crecer musicalmente, pero a lo mejor te come un poco el estar allí, te agobias y dices "joder se me ha quitado un poco la creatividad que tenía cuando estaba en otro lugar más tranquilo de otra manera", hay muchos factores que influyen creo.

Otra diferencia es la inversión, montar un estudio propio implica mucho más dinero del que necesitaría un MC para trabajar

(Risas) Bueno, de hecho mi estudio está montado aún con mi primera inversión, salvo el portatil, que fue una beca que conseguí, y me compré prácticamente todo lo que tengo, así que tampoco ha sido un gran gasto y con esto se puede hacer ya música para toda la vida y tampoco es que sea una inversión muy tocha en cuestión a cuando la gente quiere empezar, se puede perfectamente sacar sonido profesional para cualquier plataforma.

De forma paralela al EP, usted se abrió cuentas en Spotify y YouTube, ¿es imposible vivir hoy ajeno a esas grandes plataformas? ¿Ya no se vive de vender discos?

No, como mucho se puede hacer algo de merchand de camisetas, pero los discos y los vinilos no funcionan, aunque es verdad que los vinilos, quizá al ser más antiguos y tener ese aire de colección tienen algo más de tirón, pero poco. Hoy día sale más rentable sacar la música en streaming, que sume reproducciones y para adelante.

Una de sus últimas referencias Nombre dirección, junto a Kaze, se hizo en seis meses. Parece que en la industria actual hay que estar siempre sacando música para seguir vivo, ¿no?

Claro, hoy en día o sacas cosas o tienes un público muy fuerte que el caso de Kaze, que aunque se ha tirado mucho tiempo como más parado, siempre ha estado ahí y lo ha recibido con los brazos abiertos. Pero como alguien aparezca ahora y no esté todo el rato haciendo cosas o subiendo contenido, al final la gente se acaba olvidando, porque todo se consume muy rápido. De hecho, hasta las mismas canciones han cambiado, ya no valen canciones de cinco o seis minutos, ahora es como "vale, quiero este tema, que vaya directo al grano y cuanto más directo, mejor".

Ahora con el boom de Tik Tok incluso solo importan veinte segundos de música.

Claro, es el hueco, buscar el hueco para que se haga viral y fuera.

Y esta situación, a nivel de productor, ¿cómo te afecta? ¿qué sientes?

Es raro, es dedicarle mucho tiempo a un trabajo para que luego pase un tiempo y se olvide o que a la gente le mole pero enseguida están pidiendo más, pero bueno, al fin y al cabo es un trabajo que se queda para toda la vida y siempre puedes volver a eso cuando lo necesitas.

O sea, que las redes tienen un lado bueno

Sí, sí, claro (risas). Por ejemplo, en el Tik Tok se puede pegar una canción y que la escuchen no sé cuántos miles de personas y digan "¿quién es este artista?" y que a partir de ahí vayan conociéndote.

En Nombre dirección, Kaze habla de esos artistas que buscan 'pegarse' rápido. Usted lleva menos de cinco años y parece que no para de subir

Sí, claro, yo tengo que darme con un canto de los dientes, o sea tengo suerte de estar donde estoy hoy en día porque para el poco tiempo que llevo produciendo y dedicándome a esto, empezando casi sin saber nada, de repente estoy trabajando con peña, metido en una discográfica, con mánager, viajando,... La verdad es que estoy contentísimo porque ahora mismo puedo vivir tranquilamente de esto y estoy en la gloria, no sé explicar cómo ha pasado, pero ha pasado (risas).

¿No visualiza entonces un futuro fuera de la música?

Que va, yo con estar así como ahora, para siempre estoy feliz. Con poder pagar las facturas, tener una casa, no necesito nada más. Obviamente voy a seguir currando, conociendo gente, sacando proyectos y lo que tenga que pasar, pasará.

¿Qué está pasando en Granada para que salgan de pronto tantos artistas de género urbano?

Creo que un poco de la gente que hay aquí más que otra cosa. Es por la vibra que se respira aquí, el estar con la gente a gusto, como dice el Antonio [Antony Z], en muchos de sus temas que aquí se hacen familias no se hace otra cosa, y luego todos nos fijamos en lo que hace el otro y vamos aprendiendo. Aquí hay arte, hay movidas, hay música, hay gente que crea,...

En el EP hay dos mujeres, cada vez ha y más en el rap, pero en la producción no es tan común

No hay la misma cantidad, está claro, pero por ejemplo me gustaría mencionar a Spinelli, aunque seguramente habrá más, y es simplemente cuestión de tiempo, poco a poco van a ir apareciendo mujeres haciendo cosas increíbles. Quizá porque era un mundo de los raperos, había más hombres interesados en la movida,... pero no creo que no vaya a evolucionar con el paso del tiempo.

Para cerrar, el nombre del EP da a entender qué va a haber varios volúmenes ¿qué puede adelantarnos?

Adelanto que el año que viene va a haber más de uno (risas), lo que no sé aún es quienes va a entrar. Tengo ya temas hechos, pero no sé quienes van a ir a cada volumen, estoy todavía trabajando en eso.