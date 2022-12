Antony Z: "Guste más o menos, la música urbana es la que representa a la gente de este momento"

Antony Z (Granada, 1995) es la nueva perla de La Masía en la que se ha convertido Granada en los últimos años en cuanto a música urbana, el Ansu Fati de una generación en la que ya brillan Dellafuente, Maka, Yung Beef, Ayax y Prok o Pepe:Vizio. Después de convertirse en una de las revelaciones de 2021, el del Albaicín se lanza ahora a su primera gira con Irrompibles, dedicada a aquellos que "siguen para delante" pese a los problemas, un sentimiento de superación que él mismo se aplica y que plasma en sus letras, que frente a cualquier etiqueta, las clasifica como "de buena vibra".

¿Qué tiene Granada para estar generando tantos artistas de música urbana?

Pues no te sabría decir, pero es verdad que vivimos en una ciudad con una mezcla potente de culturas, y con gente que viene de todo el mundo, sobre todo los estudiantes, que son gente joven, y creo que puede venir un poco de ahí. También influye que haya gente como Ayax y Prok o Dellafuente que estén llenando estadios, yo crecí escuchando a SFDK, Toteking, Violadores del Verso y demás, pero la talla de salas que llenaban no es comparable a un Wizink o estos estadios que están llenando los de nuestra ciudad y eso es una inspiración para nosotros.

Ya que da nombres, ¿cuáles son sus influencias musicales?

Tengo mucha influencia de la música americana, tanto pop como R&B y la música urbana y rap en España, por supuesto. También, dentro de Granada gente como Enrique Morente y toda su familia son una gran referencia para los artistas de aquí.

Se lo pregunto porque es difícil englobarlo en una única categoría, tiene canciones más rap, otras de reguetón, otras de R&B.

Las etiquetas al fin y al cabo lo que buscan es encasillar a la gente, porque al final es necesario para buscar los artistas en Google y todo eso, pero es verdad que al final la música que yo hago no la clasificaría en ningún genero. La mía es una música bastante abierta a toda la música actual y todas las tendencias actuales, pero sí es verdad que tiene una connotación de buena vibra, de aporte de siempre como de buen rollo, mi música no va a tender a la oscuridad, tiene una parte espiritual.

Dice eso, pero tiene por ejemplo una canción sobre antidepresivos.

Claro, siempre hay un mensaje de que los malos ratos están ahí, pero siempre desde el punto de vista que se sale, nunca me regocijo en eso. Parto de un punto negativo de unos episodios de ansiedad o de movidas que puede tener cualquier persona, pero siempre mirando más allá, sabiendo que hay un mundo mucho más grande ahí fuera y eso es lo que intento que la gente haga en mis conciertos, que dejen fuera sus preocupaciones pero dentro lo que hacemos es olvidar todo eso y dar un chute de energía grande.

Un tema común en su música es el de los marginados, que de hechos los nombras en Los Irrompibles, el tema que da nombre a la gira. ¿Quiénes son esos marginados?

Los irrompibles es un concepto, de toda la gente que se ha sentido un poco marginada, apartada, un poco fuera de lugar y desde siempre se siente diferente. A mí por ejemplo en el colegio me encantaba organizar los bailes, cantar, bailar y todo eso, pero en la sociedad en la que vivimos es ir un poco contracorriente, entonces hago mucha mención a los marginados por eso, porque yo me he sentido parte de ese colectivo y quiero hacer un llamamiento a que la gente que se sienta diferente se une para hacer cosas nuevas, por eso mi equipo trabajo son todos de la misma calaña (risas), cumplen el mismo patrón y son gente que se siente diferente en lo suyo y al final nos hemos unido. Creo también que mi público es así, de haberse sentido solo, no se sienten comprendidos y se sienten identificados con mis letras, esa es la movida de los irrompibles y pese a que te quieran cancelar y echar abajo lo tuyo, tú sigues para delante.

Precisamente una de las cosas que tienen un común su generación es que os alejáis del rap competi de la vieja escuela y tratáis otros temas más humanos, por ejemplo Ayax tiene una canción sobre los desahucios.

Yo valoro mucho la gente que cuenta lo suyo, su verdad, no solo estar todo el rato hablando de las joyas que tiene o si eres más bueno que otros, a mí lo que me gusta es enriquecer mi obra y mis canciones con algo, con cosas que me pasen, con historias reales y cosas que vayan a inspirar a otros. Está muy bien que se quite esa imagen negativa que se tienen en los medios de los raperos de ostentar y demás, pero también es cierto que hay una escuela de antes y que nosotros no estamos haciendo esto los primeros y venimos de su trabajo.

En Los Irrompibles figura tanto como MC como productor, otra de las características de su generación, que tiende a controlar la mayor parte del proceso, ¿no es quizá demasiada carga de trabajo?

Es por necesidad. Cuando comencé en esto, que tendría 15 años o así, no tenía un productor cerca, entonces tenía que hacerlo yo todo, pero poco a poco vas juntándote y formando un equipo de trabajo en el que cada uno hace lo suyo, pero al principio sí es cierto que lo hacía yo todo.

"Estoy buscando dinero para no pensar en dinero, para madrugar para mí mismo y no para un curro pasajero", canta precisamente en ese tema ¿es una utopía o está más cerca ese sueño?

Es complicado, yo sigo currando pero al final es el sueño de niño y lo vas persiguiendo. Claro que cuesta trabajo llevarlo todo para delante, pero gracias a Dios las cosas están saliendo, pero el proceso no es fácil.

Eclipse, su último trabajo, gira en torno a una relación y todas las canciones terminan por contar una historia, ¿no es un poco arriesgado sacar un disco así cuando lo que demanda el público son singles?

He intentado compenetrar los dos formatos, ir sacando temas poco a poco hasta completar el disco entero, pero es verdad que a mí me gusta seguir una línea y currarme un disco más que estar pensando en single aislados.

El inicio de la gira coincide casi con su marcha de Granada, ¿es inevitable trasladarse a Madrid para triunfar en la música?

Me mudé a Madrid hace poco y sí que notas que vas en la línea rápida, porque hay muchos más medios, hay más gente que esta en la misma línea que tú, pero mi Granada es mi Granada y en cuanto puedo vuelvo porque aquí tengo mi estabilidad mental absoluta, pero allí solo tengo curro. Granada es una ciudad muy especial, no solamente que sea bonita, es que tiene algo por eso salen muchos artistas y mucha gente artística. Tiene algo especial que hace que los creativos nos sintamos muy bien y en paz, nos mantiene ilusionados.

Hay una corriente en el rap que parece equipararlo con la poesía, incluso con los juglares, en una tierra como Granada que ha precisamente ha visto crecer a grandes creativos, ¿no es un poco arriesgada esa comparación?

Hay que tener mucho respeto por lo que hacen los poetas y nunca compararse, nosotros tenemos algo nuevo y tenemos un lenguaje que puede entender por ejemplo mi abuela o los chavales que salen del instituto, entonces eso no se puede comparar con una poesía que requiere un análisis, un concepto,... lo nuestro es un poco más accesible y más entendible, pero sí que está actualizado a las corrientes que hay a la sociedad del momento. Si la sociedad escucha mucha música urbana y la música urbana es la nueva música pop, pues es la música que representa a la gente de este momento, nos guste más o menos.

Dice lo de su abuela, pero hace poco Quevedo aseguraba en una entrevista que era normal que una persona 50 años no le gustase su música

Cada artista es diferente, a nivel general si le pones una canción de Yung Beef o de Ayax y Prok a personas mayores a lo mejor no la entienden, pero a lo mejor una de Rels B sí la entienden, pero yo creo que el hecho de que no la gente mayor no la comprenda no tiene que ver con que la obra sea más buena o menos.