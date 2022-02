Tote King regresa a la Sala el Tren el 22 de abril

A un mes para que arranque la gira de Toteking, ya empiezan a agotarse las entradas. Será el momento de escuchar en directo las canciones de The Kingtape, su álbum recién estrenado en Sevilla, Bilbao, Vitoria, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Granada y Alicante. Mientras, este mismo fin de semana el MC sevillano ha presentado Social Drive, una colaboración en lo nuevo de Ill Pekeño y Ergo Pro, dos de los nuevos raperos más en forma del panorama.

Kingtape Tour será el momento para Toteking presentará en directo las canciones de su nuevo álbum, además de hacer un repaso por toda su trayectoria: una colección de hits que convierten sus conciertos en experiencias inolvidables. Con dos décadas de carrera a sus espaldas el de La Macarena no es solo una de las figuras imprescindibles de la historia del rap en español, público y crítica coinciden en señalar posee unas letras inigualables. Además se encuentra en un momento de forma pletórico, no deja de crecer en popularidad.



Después del éxito del mismo junte con The Lox, en el largo de Toteking, llega la respuesta de los madrileños con Social Drive esta vez con Tensei One en el beat. Otro single que deja claro quiénes son los más duros del rap en España y que anticipa un año espléndido de lanzamientos y conciertos también para Ill Pekeño y Ergo Pro.

Primeras fechas

Mientras tanto, el "Kingtape Tour" arrancará en Sevilla con tres fechas, tras agotar las primeras anunciadas el 4 y 5 de marzo, solo quedan algunas a la venta para el 3 de marzo en la Sala Custom. Ese mismo mes el día 18 estará en Bilbao (Sala Stage Live), el 19 en Vitoria (Sala Kubik) y el 25 en Madrid (Ochoymedio), donde ya quedan muy pocas entradas a la venta. Ya en abril, el 1 pasará por Zaragoza (Sala Las Armas), el 2 en Barcelona (Sala Apolo2), también con todo vendido, el 22 en Granada (Sala El Tren), para terminar el 23 en Alicante (Sala The One).

Las entradas ya están a la venta en www.toterreno.es.